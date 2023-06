So absolviert ihr in Tears of the Kingdom das Labyrinth unter Gerudo – Südliches Irrschloss: Untergrund

Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Nebenquest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung abschließen und sich ein Teil der Unheilsreiter-Rüstung sichern will, muss sich früher oder später auch dem Schrecken in Südliches Irrschloss: Untergrund stellen. Wie genau ihr diesen Ort erreicht und was ihr dort dann in der Finsternis machen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Südliches Irrschloss: Untergrund – So erreicht ihr das Labyrinth unter Gerudo

Der Ort Südliches Irrschloss: Untergrund befindet sich unter Gerudo, im Südwesten von Hyrule. Dieses Labyrinth über die regulären Routen im Untergrund zu betreten könnt ihr aber leider vergessen, denn es führt kein normaler Weg hinein. Stattdessen müsst ihr dem Verlauf der optionalen Quest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung folgen, um Einlass gewährt zu bekommen.

Wie genau ihr das anstellt verraten wir euch ganz ausführlich in dem separaten Guide Südliches Irrschloss: Oberfläche – So schließt ihr das Labyrinth ab und erreicht den Motusij-Schrein (Lösung). Habt ihr das erste Irrschloss abgeschlossen, erhaltet ihr Zugang zum zweiten Akt dieser Missionsreihe. Ab sofort könnt ihr euch nämlich der Herausforderung in Südliches Irrschloss: Himmel stellen.

Solltet ihr Probleme damit haben, das Labyrinth im Himmel über Gerudo abzuschließen, werft einen Blick in den Guide Das Himmels-Labyrinth in Gerudo abschließen, so geht´s (Südliches Irrschloss: Himmel) – Zelda Tears of the Kingdom. Wurde im Himmelslabyrinth der fünfte Ring aktiviert, öffnet sich der Zugang zu Südliches Irrschloss: Untergrund.

Springt auf dem Dach von Südliches Irrschloss: Himmel an dieser Stelle in die Tiefe, um Südliches Irrschloss: Untergrund zu erreichen. © Nintendo

Südliches Irrschloss: Untergrund – So schließt ihr die Herausforderung ab

Solltet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits die Quest Nördliches Irrschloss: Untergrund absolviert haben, dann habt ihr bereits eine ziemlich gute Vorstellung von dem, was euch jetzt erwartet. Springt hinter dem fünften Ring auf dem Labyrinth im Himmel in die Tiefe und ihr erreicht den finalen Akt dieser Questreihe: Das Labyrinth unter Gerudo.

Dort unten ist es stockdunkel, weswegen ihr bei Bedarf einen Leuchtsamen verschießen oder die Untertage-Rüstung anziehen könnt, um etwas Licht zu erschaffen. Euch stehen vier Wege zur Verfügung, die jedoch allesamt zum gleichen Ziel führen, nämlich einem großen Raum unter eurer Startposition und damit auch den Aufenthaltsort von einem recht starken Gegner.

Alle vier Wege führen zum Gamma-Blockkonstrukt. © Nintendo

Wir empfehlen euch, bei Erreichen der Kampfarena mehrere Leuchtsamen im Raum zu verschießen, damit ihr während des Kampfes nicht im Dunkeln tappt. Wenn ihr dabei eine Rüstung tragt, die Links Fähigkeiten im Schleichen erhöht, bekommt das Gamma-Blockkonstrukt davon gar nichts mit: Yiga-Rüstung: Wo ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Yiga-Set finden könnt (Lösung).

Steht nie direkt vor dem Gamma-Blockkonstrukt , da es euch sonst trifft und hohen Schaden verursacht

, da es euch sonst trifft und hohen Schaden verursacht Nutzt eure Ultra-Hand , um den grün leuchtenden Stein des Konstrukt, also seinen Kern, zu greifen und aus der Konstruktion zu lösen

, um den grün leuchtenden Stein des Konstrukt, also seinen Kern, zu greifen und aus der Konstruktion zu lösen Ist der leuchtende Stein entfernt worden, schlagt mit einer Sonau-Waffe darauf ein, oder mit einer fusionierten Waffe, die sich für den Bergbau eignet

darauf ein, oder mit einer fusionierten Waffe, die sich eignet Bildet das Gamma-Blockkonstrukt ein Quadrat, geht auf Abstand, da es nun über eine starke Bereichsattacke verfügt

verfügt Bildet das Konstrukt ein Quadrat, lauft nie zu lange nur in eine Richtung davon, da das Konstrukt mit jeder Bewegung schneller wird

wird Fliegt das Beta-Blockkonstrukt zu hoch für eure Ultra-Hand, erklimmt eine der Stellen, von wo aus ihr den Raum betreten habt und schießt mit explosiven Pfeilen auf den Kern

auf den Kern Hat euer Gegner viel Lebensenergie eingebüßt, vertauscht es seinen Kern regelmäßig mit einem anderen Baustein

Kloppt auf den grün leuchtenden Stein ein, sobald dieser via Ultra-Hand gelöst wurde. © Nintendo

Haltet euch an unsere Tipps und Tricks, rüstet euch mit eurer stärksten Waffe aus und tragt die Rüstung, die euch den besten Schutz für diese Art von Kampf bietet. In unserer Komplettlösung findet ihr die entsprechenden Guides, die euch zu den stärksten Waffen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom führen: Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Rollenspiel.

Ist das Gamma-Blockkonstrukt besiegt, vergesst nicht, den Gamma-Mittelblock mit einer Waffe zu fusionieren, da es schade um das mächtige Item wäre. Aktiviert zum Abschluss noch den Ring im Raum und die Truhe mit dem Unheilsreiter-Helm erscheint. Schnappt euch das machtvolle Artefakt und die Quest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung kommt zu einem Ende.