Südliches Irrschloss: Oberfläche – So schließt ihr das Labyrinth ab und erreicht den Motusij-Schrein (Lösung)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es allerlei Herausforderungen, doch nur wenige davon erwarten von dem Helden Link reinen Muskeleinsatz. Stattdessen handelt es sich viel öfter um Herausforderungen wie das Labyrinth in Südliches Irrschloss. An solchen Orte muss Hyrules Recke Mut, Ausdauer und Köpfchen unter Beweis stellen.

Was sich an dem erwähnten Ort besonders rentiert, denn wer das Südliche Irrschloss bewältigt, erreicht nicht nur den Motusij-Schrein, der eine Große Sonau-Energiespähre und das obligatorische Segenslicht bereit hält, sondern bekommt zudem die Möglichkeit, die Sekundärmission Südliches-Irrlicht-Prophezeiung zu starten. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Südliches Irrschloss erreichen, so geht´s

Bevor ihr überhaupt irgendwas zur Belohnung erhaltet und optionale Aufgaben im Irrschloss annehmen könnt, müsst ihr diesen Ort natürlich erst einmal erreichen. Dafür geht es weit in den Südwesten von Hyrule, also in die Gerudo-Wüste, wo es am Tag extrem heiß und in der Nacht bedrohlich kalt wird. Wer diesen Wetterbedingungen trotzen will, braucht ordentliche Kleidung oder Medizin/Proviant.

Wer gerne am Tag reist, dem empfehlen wir das komplette Hitze-Set, dessen Teile ihr in der Oase und in Gerudo-Stadt erwerben könnt: Komplette Hitze-Rüstung: So findet ihr das Wüsten-Set im Gerudo-Geheim-Club. Die Klamotten sind ihr Geld beziehungsweise ihre Rubine auf jeden Fall wert und sollten euch zur Verfügung stehen, bevor ihr Südliches Irrschloss betretet.

© Nintendo

Wer hingegen in der Nacht unterwegs sein möchte, sollte sich darüber Gedanken machen, dem Winter-Set eine Chance zu geben, hält es Link doch selbst bei extremer Kälte schön warm: Winterkleidung gegen Kälte in Zelda: Tears of the Kingdom finden. Fühlt ihr euch gut ausgestattet, ist es an der Zeit, den Turm im Gerudo-Tal aufzusuchen und sich dort in die Luft schleudern zu lassen.

Gleitet von dort aus nach Süd/Südost und ihr dürftet das übergroße Labyrinth bereits aus großer Entfernung erkennen können. Passiert den Zugang zum Untergrund und die Tore von Perid und ihr entdeckt den Eingang zum Labyrinth von Südliches Irrschloss am westlichen Fuß der Berge Morgana und Mordaba. Am Eingang selbst entdeckt ihr wieder eine der alten Steintafeln.

Das ist der Eingang von Südliches Irrschloss. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: So schließt ihr Südliches Irrschloss ab (Wegbeschreibung)

Am nördlichen Zipfel des Labyrinths befindet sich der reguläre Eingang zum Labyrinth und damit eure Startposition für diese Herausforderung. Lest rechts von der großen Steintafel die Notiz, um einen Tipp zu erhalten, wie ihr den Schrein am Ende des Irrwegs erreichen könnt. Folgt also einfach der Spur aus Eicheln und Vogelnüssen, um den Motusij-Schrein zu erreichen.

Die Spur der Nüsschen führt zu Forschungstagebuch, Tag 2, doch auf dem Weg werdet ihr auf eine breite Fläche Miasma stoßen. Es gibt drei Möglichkeiten, diese gefährliche Suppe zu überwinden. Entweder klettert ihr links oder rechts an der Wand entlang und umgeht das Miasma auf diese Weise, oder ihr erschafft mit Feuerstein, Holzbündel und Hyrule-Tannenzapfen ein großes Feuer.

Solche Nüsse weisen euch den Weg durch das Labyrinth. © Nintendo Mit einem Hyrule-Tannenzapfen lässt sich sehr viel Aufwind erzeugen. © Nintendo

Ein solches Feuer entfacht genügend Aufwind, um das Miasma via Parasegel einfach überfliegen zu können. Alternativ könnt ihr die Finsternis-Rüstung tragen, die Schutz vor dieser Form von Seuche bietet: Finsternis-Rüstung mit Miasma-Schutz erhalten – Zelda: Tears of the Kingdom. Lest euch auch den zweiten Tagebucheintrag durch und folgt dann abermals der Spur aus Nüssen.

Da die Nüsse teilweise ganz schön weit auseinander liegen, kann es durchaus vorkommen, dass ihr im Labyrinth die Orientierung verliert. Nutzt in diesem Fall einfach unseren beigefügten Screenshot, auf welchem wir euch den korrekten Weg durch Südliches Irrschloss eingezeichnet haben. Solltet ihr durch Miasma verletzt werden, heilt dies mit Gerichten aus Sonnenfleckchen.

Beim zweiten Eintrag geht es diese Treppe empor. © Nintendo Im Zweifelsfall klettert ihr einfach am Miasma vorbei. © Nintendo

Kurz vor Ende des Wegs wird euch nichts anders übrig bleiben, als durch das Miasma zu laufen. Solltet ihr keinen Schutz davor haben, rennt die kurze Strecke und ihr verliert maximal ein Herz, das ihr sofort wieder herstellen könnt: Miasma heilen in Zelda: Tears of the Kingdom: So stellt ihr zerstörte Herzen wieder her. Oder ihr absolviert den Motusij-Schrein, was den gleichen Effekt hat.

Habt ihr den Schrein abgeschlossen, vergesst nicht, mit der Apparatur gegenüber vom Schreineingang zu interagieren, wodurch die Nebenmission Südliches-Irrschloss-Prophezeiung aktiviert wird. Wer diese optionale Quest bis zum Ende verfolgt, wird mit einem Teil der Unheilsreiter-Rüstung belohnt, dran bleiben lohnt sich in diesem Fall also definitiv.

Folgt dem hier eingezeichneten Weg bis zum Schrein. © Nintendo