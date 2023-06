Untertage-Rüstung finden in Zelda: Totk – So lasst ihr Link leuchten und den Weg erhellen

Der Untergrund in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist gefährlich und ziemlich düster. Für eure Orientierung sind vor allem Leuchtsamen zu empfehlen, die bei Erschütterung zu leuchten beginnen und somit einen begrenzten Bereich mit gleißendem Licht bedecken.

Allerdings ist der Untergrund riesig und eure Ausbeute an Leuchtsamen wird früher oder später zur Neige gehen. Möchtet ihr nicht ständig im Dunkeln stehen, bieten sich Tränke an, die aber ebenfalls irgendwann aufgebraucht sind. Zwar könnt ihr jederzeit eure Vorräte aufbrauchen, es gibt aber auch eine deutlich bessere Alternative in Form der Untertage-Rüstung (Miner’s Armor), die Link leuchten lässt und somit die unmittelbare Umgebung erhellt.

Wo ihr die Untertage-Rüstung findet und welchen Set-Bonus ihr durch Verbesserungen erhaltet, erklären wir euch in diesem Guide.

Wo finde ich die Untertage-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Das Untertage-Set besteht aus insgesamt drei Rüstungsteilen, die sich jeweils an unterschiedlichen Orten im Untergrund verstecken. Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Locations des Untertage-Harnischs, der Untertage-Hose sowie der Untertage-Maske.

Fundort Untertage-Harnisch

Den Untertage-Harnisch findet ihr im Untergrund in der Mine im Daphnos-Tal. Etwas weiter östlich liegt die Jayuzuz-Wurzel. Die genauen Koordinaten sind -1077, -0555, -0514. An der Oberfläche befindet sich an diesem Punkt der Daphnos-Berg.

Das Rüstungsteil liegt in einer Truhe, die mittig unter einer Art steinernem Pavillon steht.

Fundort Untertage-Hose

Die Untertage-Hose wartet auf euch ein gutes Stück weiter südlich bei dem Ort Mine im Hylia-Tal. Östlich liegt die Lichtwurzel Nu-koradat-Wurzel. Wenig überraschend liegt diese Mine im Untergrund genau unter dem Hylia-Berg an der Oberfläche. Die genauen Koordinaten sind -1286, -2249, -0707.

Das Rüstungsteil liegt in einer Truhe, die mittig unter einer Art steinernem Pavillon steht.

Fundort Untertage-Maske

Um an die Untertage-Maske zu gelangen, müsst ihr euch im Untergrund zur Verlassenen Wüstenbasar-Mine begeben. In unmittelbarer Umgebung zu diesem Ort könnt ihr mit der Atat-ayam-Wurzel einen Teil der Karte aufdecken und zudem einen weiteren Teleporter aktiveren. Diese Mine liegt genau unter dem Wüstenbasar inmitten der Gerudo-Wüste bei dem Maya-tata-Schrein.

Falls es euch noch nicht aufgefallen ist: Unter einem Schrein an der Oberfläche befindet sich im Untergrund immer eine Lichtwurzel, deren Namen einfach rückwärts geschriebenen sind.

Maya-tata-Schrein ->Atat-ayam-Wurzel

Die genauen Koordinaten sind -3232, -2476, -0475.

Die Kiste steht inmitten einer großen steinernen Plattform mit Säulen am Rand.

Was kann die Untertage-Rüstung?

Von jedem Rüstungsteil des Untertage-Sets geht ein Leuchten aus, das durch ein weiteres angelegtes Teil noch intensiviert wird. Der Rüstungswert liegt insgesamt bei 9, während ihr als speziellen Effekt Leuchten erhaltet.

Sobald ihr das Set bei einer der Großen Feen auf Stufe 2 verbessert habt, kommt der Set-Bonus Leuchtfußspuren (Shining Steps) hinzu. Dadurch hinterlasst ihr mit vollständig angelegter Rüstung leuchtende Schritte, die euch die Umgebung noch besser erkunden lassen. Perfekt also, um im Untergrund auf Entdeckungsreise zu gehen.

Maximal könnt ihr jedes Rüstungsteil auf Stufe 4 mit einem Rüstungswert von maximal 20 aufwerten. Somit besitzt die gesamte Untertage-Rüstung maximal eine Abwehr von 60.

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 10 Leuchtsamen 5 Keiner Stufe 2 20 Leuchtsamen, 5 Leuchtpilze 8 Leuchtfußspuren Stufe 3 15 Riesenleuchtsamen, 5 Leucht-Höhlenfisch, 10 Düsterwürmchen 12 Leuchtfußspuren Stufe 4 20 Riesenleuchtsamen, 3 Diamanten, 10 Großes Sonanium 20 Leuchtfußspuren

Die Untertage-Rüstung im Überblick

Untertage-Harnisch

Beschreibung : Für die Arbeit im Dunkel entwickeltes Oberteil, dessen mit biolumineszenten Substanzen gefüllte Leuchten in diversen Größen die Umgebung erhellen.

: Für die Arbeit im Dunkel entwickeltes Oberteil, dessen mit biolumineszenten Substanzen gefüllte Leuchten in diversen Größen die Umgebung erhellen. Effekt : Leuchten

: Leuchten Rüstung : 3

: 3 Fundort : Mine im Daphnos-Tal

: Mine im Daphnos-Tal Kosten: –

Untertage-Harnisch

Beschreibung : Für die Arbeit im Dunkel entwickelte Hose, die dank der Verarbeitung biolumineszenten Substanzen die Umgebung erhellt.

: Für die Arbeit im Dunkel entwickelte Hose, die dank der Verarbeitung biolumineszenten Substanzen die Umgebung erhellt. Effekt : Leuchten

: Leuchten Rüstung : 3

: 3 Fundort : Mine im Hylia-Tal

: Mine im Hylia-Tal Kosten: –

Untertage-Harnisch

Beschreibung : Für die Arbeit im Dunkel entwickelte Maske, deren mit biolumineszenten Substanzen gefüllte Leuchten die Umgebung ein wenig erhellen.

: Für die Arbeit im Dunkel entwickelte Maske, deren mit biolumineszenten Substanzen gefüllte Leuchten die Umgebung ein wenig erhellen. Effekt : Leuchten

: Leuchten Rüstung : 3

: 3 Fundort : Verlassenen Wüstenbasar-Mine

: Verlassenen Wüstenbasar-Mine Kosten: –

