Das Hebra-Riesenfossil in Zelda: Totk zusammensetzen – Fundorte der fehlenden Knochen

Sobald ihr in The Legende of Zelda Tears of the Kingdom die Nebenquest Das Eldin-Riesenfossil abgeschlossen habt, erhaltet ihr von Lune automatisch die daran anknüpfende Quest Das Hebra-Riesenfossil.

Das Hebra-Riesenfossil zusammenfügen in Zelda: Totk

Innerhalb dieser Quest geht es nach Hebra. Lune hat euch die genaue Stelle des Fossils bereits auf eurer Karte vermerkt. Aktiviert also diese Mission, damit die Zielmarkierung erscheint. Der genaue Fundort liegt im äußersten Nordwesten der Hebra-Berge und östlich der Hebra-Nordspitze.

Lune wartet auf euch in der Höhle des Riesenfossils. Den Zugang findet ihr am Fuße eines steilen schneebedeckten Hangs (-3825, 3602, 0257). Sprecht die junge Frau etwas weiter in der Höhle an einem Lagerfeuer an, um ihr ein weites Mal zu helfen. Dieses Mal fehlen zwei Knochen in dem Skelett.

Konkret fehlen ein Knochen der Brustflosse, der sich offenbar gelöst hat. Hinzu kommt, dass ein Wirbelsäulenknochen nicht an seinem Platz ist.

Fundorte der Fossilknochen

Der Knochen der Brustflosse befindet sich zwischen den zerstörbaren Felsen an der südwestlichen Seite der Höhle.

Zerstört diese Felsen, in der Mitte erkennt ihr bereits den gesuchten Knochen der Brustflosse. © Nintendo/PlayCentral.de

Zerschmettert diese und fügt den Knochen mit der Ultra-Hand in sein freies Feld in der Nordwand ein.

Habt ihr den Knochen richtig platziert, rastet dieser automatisch ein. © Nintendo/PlayCentral.de

Der fehlende Wirbelsäulenknochen steckt an der nordwestlichen Höhlenwand im Eis. Klar, dass ihr jetzt das Eis schmelzen müsst, um an den Knochen zu gelangen. Habt ihr gerade keine Waffe in eurem Besitz, die Feuerschaden macht, entzündet einfach mit Holz und einem Feuerstein ein Lagerfeuer.

Jetzt müsst ihr nur warten, bis das Eis vollständig geschmolzen ist. © Nintendo/PlayCentral.de

Innerhalb kurzer Zeit ist das Eis geschmolzen und ihr könnt den Wirbelsäulenknochen ganz hinten am Fossil an die freie Stelle einsetzen.

So ist der Wirbelsäulenknochen korrekt platziert und rastet automatisch ein. © Nintendo/PlayCentral.de

Sobald auch der zweite Knochen korrekt eingerastet ist, geht ihr zurück zu Lune beim Lagerfeuer und berichtet ihr. Als Belohnung gibt es nun wieder einen Violetten Rubin. Damit ist die Mission abgeschlossen und ihr habt zudem den dritten und letzten Teil der Aufgabenreihe freigeschaltet: Das Gerudo-Riesenfossil.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!