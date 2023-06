Das Eldin-Riesenfossil in Zelda: Totk zusammensetzen – Fundort des Auges

Ihr beginnt die Nebenquest Das Eldin-Riesenfossil in The Legende of Zelda Tears of the Kingdom in der Region Inneres Akkala. Sucht nordöstlich des Stalls von Ost-Akkala nach der jungen Frau namens Lune (4339, 2816, 0142). Diese liebt altertümliche Dinge, die einen Hauch von Abenteuer versprühen. Sie erzählt euch, dass sie sich derzeit auf der Reise nach Eldin befindet, um das Fossil eines ausgestorbenen Kolosswals zu sehen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das Eldin-Riesenfossil komplettieren

Nachdem ihr mit Lune gesprochen habt, reist ans nordwestliche Ende der Eldin-Region. Habt ihr diese Mission in eurem Tagebuch aktiv geschaltet, zeigt euch eine Zielmarkierung den Weg. Dadurch entfällt eine langwierige Suche.

Das Eldin-Riesenfossil liegt in den Bergen von Eldin (1667, 3649, 0101). Habt ihr den Maya-koq-Schrein bereits aktiviert, könnt ihr euch bequem dorthin teleportieren. Mit genügend Ausdauer oder einer Zwischenlandung auf einer der Bergspitzen, bietet sich aber auch der Turm in den Deubran-Ruinen an, der etwas weiter westlich liegt.

Das Eldin-Riesenfossil in den Bergen von Eldin ist kaum zu übersehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Riesenfossil könnt ihr bereits aus der Luft sehr gut erkennen. An dem richtigen Ort angekommen, erklärt euch Lune, dass der linke Augapfel des Fossils fehlt. Allerdings wünscht sie sich, das Fossil komplett mit beiden Augen sehen zu können. Also nehmen wir uns dieser Aufgabe an. Aber wo befindet sich der zweite Augapfel überhaupt?

Zerschlagt unterhalb des riesigen Schädels die zerstörbaren Felsen, um das Auge freizulegen. Greift es anschließend mit Links Ultra-Hand und setzt es in die leere Augenhöhle.

© Nintendo/PlayCentral.de

Melde euch danach wieder bei Lune, um die Mission abzuschließen und den nächsten Teil dieser Aufgabenreihen in der Hebra-Region (Kolosswal in Hebra) freizuschalten.

Als Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr von Lune einen Violetten Rubin.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!