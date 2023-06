Alle Ställe in Zelda: Totk im Überblick – Karte & Fundorte

Bereits früh im Spiel werdet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf den einen oder anderen Stall stoßen, der im Laufe eurer Reise eine wichtige Rollen einnimmt. Schließlich bieten sich euch an diesem Zelt zahlreiche Möglichkeiten, die wir euch im Folgenden zusammenfassen.

Was kann ich an einem Stall machen in Tears of the Kingdom?

Habt ihr einen Stall in Tears of the Kingdom oder kurz Totk entdeckt, könnt ihr dort mit dem Besitzer sprechen und gegen eine gewisse Gebühr in einem Bett übernachten, um bis zu einer bestimmten Tageszeit zu schlafen. Hierfür solltet ihr euch an den Schalter im Inneren des Zeltes bewegen und den Stallmeister ansprechen.

Links davon findet ihr zudem das Stallmitgliederbuch, mit dem ihr jederzeit interagieren könnt. Für eine bestimmte Anzahl an Stallpunkten lassen sich Prämien aussuchen.

Habt ihr ein Wildpferd gezähmt, reitet damit zur Vorderseite des Stalls, um dieses zu registrieren, wodurch es offiziell in Links Besitz übergeht. Besitzt ihr mehr als ein Pferd, könnt ihr es an einem Stall wechseln und zudem entscheiden, welches Zubehör ausgewählt werden soll.

Alle Ställe in Tears of the Kingdom im Überblick

In Tears of the Kingdom befinden sich zahlreiche Ställe, die über ganz Hyrule verteilt sind. Auf unserer Karte zeigen wir euch alle Ställe, die ihr besuchen könnt und an denen ihr Stallpunkte erhaltet. Die zwei kleineren Pins zeigen jeweils einen Mini-Stall an. So könnt ihr zum Beispiel im Spähposten durch eine entsprechende Aufgabe einen solchen Mini-Stall freischalten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Diese Ställe könnt ihr in Tears of the Kingdom aufsuchen:

Stall der Zwillingsberge (engl. Dueling Peaks Stable)

(engl. Dueling Peaks Stable) Stall der Ebene (engl. Outskirt Stable)

(engl. Outskirt Stable) Stall am Fluss (engl. Riverside Stable)

(engl. Riverside Stable) Stall der Sümpfe (engl. Wetland Stable)

(engl. Wetland Stable) Stall der Hochebene (engl. Highland Stable)

(engl. Highland Stable) Stall am See (engl. Lakeside Stable)

(engl. Lakeside Stable) Stall der Schlucht (engl. Gerudo Canyon Stable)

(engl. Gerudo Canyon Stable) Stall des Waldes (engl. Woodland Stable)

(engl. Woodland Stable) Stall am Berge (engl. Foothill Stable)

(engl. Foothill Stable) Stall der Tabanta-Brücke (engl. Tabantha Bridge Stable)

(engl. Tabantha Bridge Stable) Neuer Stall von Maritta (engl. New Serenne Stable)

(engl. New Serenne Stable) Stall des Schneefelds (engl. Snowfield Stable)

(engl. Snowfield Stable) Stall von Süd-Akkala (engl. South Akkala Stable)

(engl. South Akkala Stable) Stall von Ost-Akkala (engl. East Akkala Stable)

(engl. East Akkala Stable) Mini-Stall (Spähposten/Lookout Landing)

(Spähposten/Lookout Landing) Mini-Stall (Gerudo Canyon Pass)

Stall der Zwillingsberge

Der Stall der Zwillingsberge befindet sich in West Necluda und südlich von dem Dorf Kakariko. Ihr erreicht es, sobald ihr die Großer-Bruder-Brücke überquert habt.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Zwillingsberge sind (1750, -1921, 0010).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall der Ebene

Der Stall der Ebene befindet sich in der südwestlichen Ecke der Ebene von Hyrule in der Nähe des Tsutsu-um-Schreins.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Ebene sind (-1437, -1265, 0032).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall am Fluss

Der Stall am Fluss liegt direkt an einem Fluss im Südosten des Spähposten. Östlich befindet sich der Morgo-See und südlich die Oto-Brücke.

Die genauen Koordinaten des Stalls am Fluss sind (0330, -1086, 0010).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall der Sümpfe

Der Stall der Sümpfe liegt westlich der Ebene von Hyrule am Tsuqarok-Schrein. Ihr gelingt zum Beispiel über die Rebona-Brücke zu diesem Stall.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Sümpfe sind (0888, -0161, 0026).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall der Hochebene

Der Stall der Hochebene liegt ganz im Süden in der Region Phirone. In der Nähe befindet sich der Usshok-Schrein.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Hochebene sind (0520, -3443, 0047).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall am See

Der Stall am See liegt es weiter östlich vom Stall der Hochebene am Floria-See.

Die genauen Koordinaten des Stalls am See sind (1553, -3525, 0061).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall der Schlucht

Der Stall der Schlucht liegt direkt vor der Gerudo-Wüste, die ihr durch eben diese Schlucht betreten könnt.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Schlucht sind (-2797, -2235, 0030).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall des Waldes

Der Stall des Waldes befindet sich nordwestlich der Schlucht von Eldin an dem Minsh-See. In der Nähe liegt der Ekotsi’u-Schrein.

Die genauen Koordinaten des Stalls des Waldes sind (1059, 1131, 0022).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall am Berge

Der Stall am Berge liegt nordöstlich der Schlucht von Eldin am Pfad zum Todesberg. In der Nähe befindet sich der Kisinona-Schrein.

Die genauen Koordinaten des Stalls am Berge sind (2604, 1135, 0148).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall der Tabanta-Brücke

Den Stall der Tabanta-Brücke findet ihr direkt vor der Tabanta-Brücke, die euch zum Dorf der Orni führt. In der Nähe liegt der Rhoam-Berg sowie der Maqru’kiza-Schrein.

Die genauen Koordinaten des Stalls der Tabanta-Brücke sind (-2919, 0546, 0169).

© Nintendo/PlayCentral.de

Neuer Stall von Maritta

Der Neue Stall von Maritta liegt ein Stück westlich des Spähposten am Hyrule-Gebirge.

Die genauen Koordinaten des Neuen Stalls von Maritta sind (-1352, 0732, 0086).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall des Schneefelds

Der Stall des Schneelands liegt unterhalb der Hebra-Berge am Tabanta-Schneefeld. In der Nähe befindet sich die Große Fee Mijah sowie der Orotsi-um-Schrein.

Die genauen Koordinaten des Stalls des Schneefelds sind (-1643, 2567, 0234).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall von Süd-Akkala

Der Stall von Süd-Akkala liegt in der Akkala-Hochebene kurz vor der Kanalet-Hochebene und in der Nähe des Maya-tjidegin-Schreins.

Die genauen Koordinaten des Stalls von Süd-Akkala sind (3140, 1685, 0201).

© Nintendo/PlayCentral.de

Stall von Ost-Akkala

Den Stall von Ost-Akkala findet ihr ganz im Nordosten der Karte in der Akkala-Hochebene und in der Nähe des Joti-i’u-Schreins.

Die genauen Koordinaten des Stalls von Ost-Akkala sind (4235, 2740, 0126).

© Nintendo/PlayCentral.de

Welche Prämien gibt es für Stallpunkte?

Für verschiedene Aktivitäten in einem Stall erhaltet ihr Stallpunkte. Besitzt ihr eine bestimmte Anzahl dieser Punkte, könnt ihr euch über das Stallmitgliederbuch unterschiedliche Prämien abholen. Welche Prämien es für wie viele Punkte es gibt, habe wir euch im Folgenden aufgelistet.

3 Stallpunkte : Geschirr, um Wagen oder schwere Objekte zu transportieren

: Geschirr, um Wagen oder schwere Objekte zu transportieren 5 Stallpunkte : Pferdegott-Stoff für das Parasegel

: Pferdegott-Stoff für das Parasegel 7 Stallpunkte : Schaltet das Mahlon-Bett frei

: Schaltet das Mahlon-Bett frei 10 Stallpunkte : Ihr könnt nun 7 Pferde registrieren

: Ihr könnt nun 7 Pferde registrieren 13 Stallpunkte : Reisesattel & Reisesaumzeug

: Reisesattel & Reisesaumzeug 16 Stallpunkte : Ihr könnt die Mähne eures Pferdes anpassen

: Ihr könnt die Mähne eures Pferdes anpassen 20 Stallpunkte : Ihr könnt nun 8 Pferde registrieren

: Ihr könnt nun 8 Pferde registrieren 23 Stallpunkte : Rittersattel & Ritterzaunzeug

: Rittersattel & Ritterzaunzeug 26 Stallpunkte : Schmucksattel & Schmuckzaunzeug

: Schmucksattel & Schmuckzaunzeug 30 Stallpunkte : Ihr könnt nun 9 Pferde registrieren

: Ihr könnt nun 9 Pferde registrieren 35 Stallpunkte : Ihr könnt nun 10 Pferde registrieren

: Ihr könnt nun 10 Pferde registrieren 40 Stallpunkte : 50% Rabatt bei Neuregistrierungen & Übernachtungen

: 50% Rabatt bei Neuregistrierungen & Übernachtungen 45 Stallpunkte : Ihr erhaltet 5x Übernachtungsgutschein.

: Ihr erhaltet 5x Übernachtungsgutschein. 50 Stallpunkte : Ihr erhaltet 3x Fitkarotte

: Ihr erhaltet 3x Fitkarotte 55 Stallpunkte : Ihr erhaltet 5x Übernachtungsgutschein.

: Ihr erhaltet 5x Übernachtungsgutschein. 60 Stallpunkte: Ihr erhaltet 3x Fitkarotte