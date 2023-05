Wie weit bin ich? Alle Hauptmissionen in Zelda Tears of the Kingdom im Überblick

Das Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist extrem groß, kein Wunder also, dass man durchaus mal den Überblick verlieren kann. Falls ihr euch fragt, wie viele Hauptmissionen das Spiel hat beziehungsweise, wo ihr euch aktuell in der Story befindet, findet ihr in diesem Guide die Antwort. Und obendrauf noch nützliche Tipps zu den Quests.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Alle Hauptmissionen in der Übersicht

In der folgenden Liste findet ihr alle Hauptmissionen, die ihr in dem Action-Adventure bestreiten müsst und wann beziehungsweise unter welchen Umständen sie euch zur Verfügung stehen. Zudem geben wir euch zu jeder Primärquest nützliche Tipps und Tricks, die euch dabei helfen, den Auftrag erfolgreich abzuschließen und Hyrule abermals zu retten.

Prolog

In diese Mission werdet ihr direkt zum Start des Spiels hineingeworfen. Ihr müsst nicht viel mehr tun, als Zelda durch die dunklen Gänge unter Schloss Hyrule zu folgen. Habt ihr euch ein wenig mit der Prinzessin unterhalten und den letzten Raum in dem Gewölbe erreicht, startet automatisch eine Zwischensequenz und die Handlung des Spiels kommt ins Rollen.

© Nintendo

Vergessene Himmelsinsel

Nachdem ihr im Tempel unter Schloss Hyrule die wichtigsten Bewegungen gelernt habt, dürft euch euch auf Vergessene Himmelsinsel das erste Mal im Kämpfen üben und erhaltet dabei sogleich auch eine Lektion über die Zerbrechlichkeit von Waffen in Zelda Tears of the Kingdom. Sprecht mit dem Dienerkonstrukt am Ende des Pfads, wenn ihr euch zur Genüge umgesehen habt.

© Nintendo

Die Suche nach Zelda

Aktiviert die Brücke hinter dem Konstrukt, springt eine Insel nach unten und folgt dann einfach der Markierung auf eurer Karte, um voranzuschreiten. Ruft das PurahPad auf, falls ihr euch orientieren müsst. Ihr könnt diese Mission erst später in der Story abschließen, konzentriert euch also erst einmal auf die Mission Die verschlossene Pforte, die im Verlauf dieser Quest automatisch beginnt.

Sobald ihr im Tempel der Zeit die Zeitumkehr erhalten habt, verwendet diese Kraft bei einem der Wasserräder links und rechts, um ihren Lauf umzukehren und sie als Lift nach oben zu zweckentfremden. Oben angekommen interagiert ihr mit der großen Doppeltür und macht euch dann daran, den letzten Schrein zu finden.

© Nintendo

Die verschlossene Pforte – Den In-iza-Schrein erreichen

Wird automatisch im Verlauf der Primärquest Die Suche nach Zelda aktiviert. Euer Ziel: Der Uko-Uho-Schrein westlich vom Tempel der Zeit. Schaut in unseren Guide, falls ihr Probleme beim Lösen des Rätsels habt: Uko-uho-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel. Habt ihr den Schrein gelöst, stehen euch neue Wege zur Verfügung.

Was ihr im Schrein gelernt habt, benötigt ihr, um den Südwesten der Himmelsinsel und damit den In-iza-Schrein zu erreichen: Den In-iza-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren, so geht’s. Doch der Schrein selbst liegt hinter einem See, weswegen ihr lernen müsst ein Floß zu bauen. Geht dabei wie folgt vor:

Fällt zwei bis drei Bäume und setzt deren Stämme via Ultra-Hand aneinander.

und setzt deren Stämme via aneinander. Setzt ein Segel auf die Baumstämme. Ein Segel liegt direkt vor dem See zwischen den Bäumen.

auf die Baumstämme. Ein Segel liegt direkt vor dem See zwischen den Bäumen. Später könnt ihr auch Ventilatoren und Krog-Wedel benutzen, um Windkraft zu erzeugen, hier und jetzt muss aber ein Segel ausreichen.

und benutzen, um Windkraft zu erzeugen, hier und jetzt muss aber ein Segel ausreichen. Setzt das Floß via Ultra-Hand zu Wasser und nutzt den natürlichen Wind oder den selbst erzeugten Wind, um das andere Ufer und damit den Schrein zu erreichen.

© Nintendo

Die verschlossene Pforte – Den Gutanbatji-Schrein erreichen

Und nach dem Schrein? Folgt einfach weiter dem Weg und bastelt euch bei den Konstrukten am nächsten See ein Floß, wo ihr statt des Segels jedoch einen Ventilator einsetzt. Platziert diese so, dass sie das Floß antreiben kann und verpasst ihr einen Schlag oder einen Pfeil, damit sie sich aktiviert und über das Wasser trägt.

In der Minenhöhle müsst ihr schließlich nur noch eine Lore auf die Gleise setzen und einen Ventilator hinten drauf klatschen. Drei Ventilatoren bekommt ihr von einem der Konstrukte in der Höhle, macht euch darüber also keine Gedanken. Im Schnee überlebt ihr mit scharfen Gerichten und glitschige Wände aus Eis?

Die erklimmt ihr, indem ihr Baumstämme via Ultra-Hand aneinander klebt und an die Felswand stellt. Klettert dann einfach an den Baumstämmen anstatt der Felswand hoch und ihr könnt den Gutanbatji-Schrein erreichen: Den Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren – Rätsel gelöst.

© Nintendo

Auf nach Hyrule!

Dieses Hauptziel wird automatisch gestartet, sobald ihr im Verlauf der Quest Die Suche nach Zelda die Herausforderung der Tür gemeistert und das Ziel am Ende des Pfads dahinter erreicht habt. Wie ihr nach unten kommt? Na, mit einem gewagten Sturzflug natürlich, direkt in kühle Nass, viele hundert Meter unter euch. Und danach immer der Markierung auf der Karte hinterher.

© Nintendo

Das schwebende Schloss

Habt ihr mit Purah gesprochen, folgt der Markierung, um euch dem Suchtrupp anzuschließen. Auf dem Weg könnt ihr den Kjonnisiu-Schrein finden. Viel mehr, als den Markierungen zu folgen, müsst ihr während dieser Quest nicht machen. Konzentriert euch also lieber darauf, die Spielmechaniken von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ zu erlernen.

© Nintendo

Untersuche die vier Regionen

Habt ihr Das schwebende Schloss abgeschlossen, beginnt dieser Auftrag, der sich wiederum in vier weitere Primäraufgaben aufteilt. In welcher Reihenfolge ihr die vier Orte aufsucht, ist für die Handlung völlig egal, geht in dieser Sache also nach eurem eigenen Belieben vor. Dieser Auftrag wird erst abgeschlossen, wenn ihr euch um alle vier Regionen gekümmert und anschließend Bericht erstattet habt habt.

© Nintendo

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.