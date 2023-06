Tulin aus dem Dorf der Orni: Fundort, Wegbeschreibung, Lösung (Zelda Tears of the Kingdom)

Wer der Hauptquest in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom folgt, wird im Verlauf von Untersuche die vier Regionen auch den Nordwesten von Hyrule erkunden, wo ihr das vogelartige Volk der Orni antreffen werdet. Wie ihr dort schließlich die Quest Tulin aus dem Dorf der Orni annehmt und wohin der Weg danach geht, verraten wir euch in diesem Guide.

Tulin aus dem Dorf der Orni: So nehmt ihr die Quest an

Der Weg zum Dorf der Orni kann lang und beschwerlich sein, vor allen Dingen mit Blick auf das extrem kalte Wetter, das dem Helden Link stark zusetzen kann. Daher empfehlen wir euch einen Blick in unseren separaten Guide Wie gelange ich in das Dorf der Orni in Zelda: Tears of the Kingdom?, wo wir euch mit Rat und Wegbeschreibung zur Seite stehen.

Sobald ihr das Dorf betreten habt, solltet ihr euch bei der Händlerin das Orni-Gewand für 500 Rubine kaufen, wodurch der Einsatz von Medizin und Proviant mit Kälteschutz obsolet wird. Anschließend müsst ihr nur noch die Spitze des Dorfs erreichen und dort mit Teba sprechen, um die Quest in Gang zu setzen und mit der Suche nach Tulin zu beginnen.

Weit im Nordwesten von Hyrule liegt das Dorf der Orni. © Nintendo Dort nehmt ihr die Quest Tulin aus dem Dorf der Orni an. © Nintendo

Tulin aus dem Dorf der Orni: So findet ihr Tulin

Genau an der Stelle, wo ihr eben noch mit Teba gesprochen habt, könnt ihr einem verschneiten Holzsteg bis zum Rand folgen. Mit Blick nach Norden erkennt ihr bereits sehr deutlich zwei Leuchtfeuer, die euch den Weg weisen. Springt hier einfach ab und gleitet mit dem Parasegel auf die andere Seite, wo ihr aus der Entfernung bereits den Turm am Karuga-Pass sehen könnt.

Wie ihr diesen Turm erreicht und was ihr vor Ort tun müsst, um ihn zu aktivieren, verraten wir euch in unserem Guide Den Turm am Karuga-Pass in Zelda Tears of the Kingdom aktivieren, so geht’s. So oder so geht es danach aber zu den zuvor erwähnten Leuchtfeuern, die sich direkt an der Hebra-Berghütte befinden, wo ihr nicht nur allerlei Materialien einsammeln könnt.

Gleitet zu diesen Feuern, die ihr im Norden erkennen könnt. © Nintendo Euer Ziel ist die Hebra-Berghütte, wo ihr mit Neckart sprecht. © Nintendo

Nein, hier trefft ihr außerdem auf den Orni Neckart, mit dem Link sprechen muss, um herauszufinden, wo sich Tulin aktuell befindet. Der junge Krieger soll zusammen mit Laissa und Gesane zur Höhle der Hebra-Südspitze aufgebrochen sein, was bedeutet, dass es sich dabei auch um euer nächste Ziel handelt. Verlasst die Hütte also wieder.

Steht ihr außerhalb der Hütte, geht es nach rechts, die Leitern nach oben, die euch zum Kletterpfad zu den Hebra-Bergen führen. Folgt hier dem schneebedeckten Pfad zur Höhle der Hebra-Südspitze, aber vergesst nicht, zuvor den erwähnten Turm zu aktivieren, da ihr euch ansonsten viel schlechter orientieren könnt und vielleicht vom Weg abkommt.

Auf halben Weg schaut ihr nach Osten, wo ihr das Leuchten des Zahirowa-Schreins erkennen könnt. Nehmt diesen Schrein als Orientierungshilfe und lauft auf ihn zu. Nach einer kleinen Kletterpartie habt ihr den Schrein auch schon erreicht. Schaut vom Schrein aus nach Norden und ihr könnt unter euch ein weiteres Leuchtfeuer sehen.

Diese Leitern müsst ihr nach oben klettern. © Nintendo Sucht den Zahirowa-Schrein auf, um die Höhle leichter entdecken zu können. © Nintendo

Dieses Leuchtfeuer zeigt euch den Eingang zur Höhle der Hebra-Südspitze. Im Inneren müsst ihr lediglich dem Weg immer weiter nach oben folgen, wofür ihr entweder Hyrule-Tannenzapfen nutzt, um ordentlich Aufwind zu haben, oder ihr klettert alternativ einfach, wobei ihr natürlich deutlich schneller seid, wenn ihr das komplette Kletter-Set besitzt.

Die Dornenranken in der Höhle werdet ihr ganz einfach mit Feuer los, wofür sich eine Waffe empfiehlt, an welcher Rhodonit angebracht wurde. Die Höhle ist zwar voller Feinde wie Horrorblins, doch dafür gibt es hier auch allerlei Ressourcen wie Leuchtsteine, Frostforellen, Klammerechsen und andere nützliche Materialien.

Vom Schrein aus könnt ihr den Eingang zur Höhle bereits sehen. © Nintendo Dieses Leuchtfeuer weist euch den Weg ins Innere der Höhle der Hebra-Südspitze.© Nintendo

Insgesamt gibt es in dieser Höhle zwei mögliche Wege. Einer führt euch zu einem weiteren Mayoi und damit der Möglichkeit, noch ein Mayoi-Signum abzustauben, der andere führt zu einem Lagerfeuer und damit zu Gesane, der euch mehr über den Verbleib von Tulin berichten kann. Euer Weg führt euch nun zu einer einsamen Zeder auf der Calibar-Spitze.

Seid ihr wieder aus der Höhle hinaus geklettert, schaut einfach nach Nord/Nordwest. Direkt voraus, etwas erhöht, könnt ihr die erwähnte Zeder bereits sehen. Klettert zu dem Baum empor und ihr findet den jungen Orni-Krieger Tulin. Sprecht mit dem Vogel und ihr erhaltet eure nächste Aufgabe: die schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel erreichen.

Die Ranken lassen sich mit Feuer beseitigen. © Nintendo Nutzt Hyrule-Tannenzapfen für stärkeren Aufwind. © Nintendo

Tulin aus dem Dorf der Orni: Die schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel erreichen

Aber zuvor holen wir Tulins Bogen zurück. Lasst einfach von Tulin einen Windstoß kreieren und springt mit eurem Parasegel in diesen Windstoß hinein, um zu dem Kakuda getragen zu werden. Sobald ihr diesem Monster näher seid, zückt euren Bogen und schießt einen Pfeil in den Feind, notfalls mit einem Flederbeißerauge für einen garantierten Treffer.

Mit dem Bogen in der Hand geht es nun weiter nach Nord/Nordwest, auf den Hebra-Gipfel zu, der umgeben von Trümmerteilen ist, die ihr nutzen könnt, um den Berg zu erklimmen. Folgt einfach diesen Trümmern der Himmelsinseln immer weiter nach oben und gleichzeitig um den Berg herum und ihr erreicht schlussendlich eine Aneinanderreihung von Plattformen, die nach oben führen.

Nutzt eure Fähigkeiten im Klettern und Tulins Windstoß, um immer weiter nach oben zu klettern, immer die gelblichen Gebäudekonstruktionen empor. Wenn ihr bereits den Maya-um’kiza-Schrein sehen könnt, seid ihr fast da. Landet unter den viereckig geformten Säule und nutzt hier einen Deckensprung, um nach oben zu gelangen, auf den Himmelsleiter-Inseln.

Das ist die Zeder, die ihr erreichen wollt. © Nintendo Nutzt die Trümmer, um immer weiter nach oben zu gelangen. © Nintendo

Tulin aus dem Dorf der Orni: Himmelsleiter-Inseln durchqueren und Windtempel erreichen

Oben angekommen habt ihr erst einmal nicht viel mehr zu tun, als Tulins Windstoß und die Segel der fliegenden Boote zu nutzen, um immer weiter nach Nordwesten zu gelangen. Ab und an wird euer Weg unterbrochen und es geht nach oben, wofür ihr einen Deckensprung nutzen müsst. Manchmal müsst ihr dafür auch erst einige Kisten stapeln.

Solltet ihr also mal eine Sackgasse erreichen, stapelt unter der viereckigen Säule Kisten, um hoch genug zu gelangen, um einen Deckensprung ausführen zu können. So geht es dann weiter nach oben, immer in Richtung Windtempel. Später befindet sich eines der Trampoline/Bootssegel unter einer Eisschicht, die ihr aber leicht durch Sprünge zerbrechen lassen könnt.

Diese Trampoline bringen euch in Tulin aus dem Dorf der Orni weiter. © Nintendo Stapelt unter Säulen solche Kisten, um einen Deckensprung ausführen zu können. © Nintendo

Generell lohnt es sich, Eisschichten zu zerstören, denn auch wenn sie keine Vorrichtungen verbergen, um weiter nach oben zu gelangen, so verbergen sie dennoch meist nützliche Items oder auch Truhen. Hinter dem Alpha-Elitekonstrukt könnt ihr das Trampolin erst nutzen, nachdem ihr die Felsen darüber gesprengt habt, beispielsweise mit einem Donnerblumenpfeil.

Habt ihr das Geröll entfernt und seid nach oben gesprungen, schaut nach Norden, wo ihr einige Eisszapfen seht, die es ebenfalls zu sprengen gilt. Fliegt mit Tulins Windstoß rüber und setzt im Inneren erneut einen Deckensprung ein, um weiter nach oben zu gelangen. Es folgen weitere Flugeinlagen und Deckensprünge.

An solchen Stellen hilft ein Donnerblumenpfeil. © Nintendo Ihr braucht einen Ballon, um Tulin aus dem Dorf der Orni abschließen zu können. © Nintendo

Kurz vor Ende des Wegs müsst ihr euch schließlich einen Heißluftballon bauen, indem ihr Flammenwerfer, Plattform und Ballon miteinander verbindet. Danach geht es nur noch weiter nach oben, am Kahatana-um-Schrein vorbei und schließlich mit den Segelnd er Schiffe bis zum Windtempel: Windtempel schnelle Lösung & alle 5 Schlösser entriegeln.