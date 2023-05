Yunobo aus Goronia: Quest meistern, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es vier Storylines, die ihr absolvieren müsst, um Prinzessin Zelda zu finden. Wie im Prequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild führt uns unsere Suche einmal mehr in das Dorf der Goronen.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über Yunobo aus Goronia und wie ihr seine Questreihe vollständig abschließt.

Yunobo aus Goronia: Vorbereitung

Um diese Quest überhaupt erst angehen zu können, müsst ihr euch entsprechend vorbereiten. Der erste Punkt auf der Tagesordnung ist die Reise ins Dorf der Goronen. Falls ihr noch nicht sicher seid, wie ihr das bewerkstelligen sollt, könnt ihr unserer schnellen Lösung folgen.

Danach laufen wir zum Punkt auf der Karte und starten mit der eigentlichen Quest. Sprecht den großen Goronen mit weißem Bart an und es geht los!

Yunobo aus Goronia: Start

Irgendetwas stimmt hier nicht mit den sogenannten Schlemmsteinen und wir müssen der Ursache auf den Grund gehen. Yunobo alias Yunoboss, der Chef der Yunobau, scheint dafür verantwortlich zu sein, dass die Goronen immer mehr auf Schlemmsteine setzen.

Dabei hat sich der junge Yunobo in den letzten Jahren also zu einer Art Mafiaboss entwickelt. Er hat scheinbar eine 180-Grad-Wende hingelegt.

Nach dem Startgespräch müssen wir die erste Reise auf uns nehmen. Es geht nördlich aus Goronia heraus, wo Yunobo einen Vertrag unterzeichnen möchte. Wir folgen ihm und schauen, was er hier so treibt.

Das erste Ziel auf der Tagesordnung liegt im Norden. © Nintendo/PlayCentral.de

Nebenaufgabe: Goropolis, Stadt der Legenden

Der schnellste Weg zum Ziel führt über Spafel. Der junge Gorone steht direkt am nördlichen Ausgang von Goronia. Er erzählt uns von der legendären Stadt der Goronen: Goropolis.

Um ihm zu helfen, setzen wir die Lore auf die Schiene direkt neben ihm. Es fehlt jetzt noch der Ventilator, der neben den Schienen liegt. Dann steigen wir mit in die Lore und fahren zum Ziel. Tatsächlich gleicht sich das mit dem Ort, wo wir Yunobo finden müssen (es geht also sehr fix).

Wir helfen Spafel auf jeden Fall. © Nintendo/PlayCentral.de

Feuriges Wetter in der Yunobau-Zentral

Am Ziel, der sogenannten Yunobau-Zentral angekommen, sprechen wir erstmal mit den Kindern, die uns über die Komische Maske von Yunobo informieren. Sie hoffen, dass wir Yunobo vom Kauf weiterer Schlemmsteine abraten können. Doch die ganze Sache hat einen Haken.

Um in die Höhle zu gelangen, benötigen wir eine Rüstung mit Feuerschutz. Und jetzt? Folgt dieser Lösung, um alles über die Feuerschutz-Rüstung zu erfahren.

Danach können wir wieder zur Yunobau-Zentral aufbrechen und endlich mit Yunobo sprechen. Legt einfach vorher den Brandschutz an, bevor ihr in die Höhle lauft.

Yunoboss auf Abwegen: der Bosskampf

Da die Maske von Yunobo ihm nicht wirklich guttut, kommt es schließlich zum Kampf in der Höhle. Wir müssen unserem alten Kameraden etwas Saures verpassen!

Doch Centershocks sind leider aus, deshalb greifen wir ihn mit einer Nahkampfwaffe an und zwar immer dann, wenn er seine Angriffsrolle erfolglos vollzogen hat. Wenn er ein paar Sterne sieht, muss er sich kurz sammeln.

Der erste Bosskampf gegen Yunobo. © Nintendo/PlayCentral.de

Eure Angriffe fügen ihm dann sehr viel Schaden zu und die Maske bröckelt.

Bedenkt allerdings, dass er nahezu unbesiegbar ist, wenn er nicht gerade am Taumeln ist. Er hat nun mal eine echt dicke Goronenhaut. Da geht nichts durch! Und er taumelt nur dann, wenn ihr im ausweicht (!) und er dann gegen die Wand kracht.

Nach drei Hieben ist der Kampf dann schließlich vorbei und er ist wieder der Alte. Das war es dann mit Yunoboss. Wir haben Yunobo zurück. Juhu!

Der Weg zum Todesberg

Nun kennen wir das nächste Ziel und das lautet: der Todesberg. Nehmt also die beschwerliche Reise auf euch. Wir haben in den nachfolgenden Zeilen ein paar Tipps für den Aufstieg (siehe unsere Karte).

Der beschwerliche Weg zum Todesberg. © Nintendo/PlayCentral.de

Nehmt eine Lore zurück, bis ihr da landet, wo ihr dem kleinen Goronen geholfen habt. Von hier aus könnt ihr ein Stück weiter unten den Weg hoch zum Todesberg nehmen. Transportiert die Lore auf das andere Gleis und startet den Ventilator. Diese Route bringt euch schon ein ganzes Stück weiter hoch auf den Todesberg. Beim 3. Punkt angekommen, steigt ihr aus und lauft weiter. An der West-Baustelle seht ihr ein weiteres Gleis, das ihr mit einer Lore und ein bis zwei Ventilatoren bestücken müsst, um schließlich ganz hoch zum Zielort auf dem Todesberg fahren zu können. Räumt ein Stück weiter vorne jedoch erst einmal mit Yunobo den Felsbrocken weg. Auf halber Höhe gibt es einen Stopp. Schaltet alle Feinde aus, räumt den Schutt weg und weiter geht es auf die Zielgerade. Beim Ziel solltet ihr euch kurz den Situmo’i-Schrein sichern, damit ihr ihn fortan als Teleporter verwenden könnt.

Auf eurem Weg nach oben von der West-Baustelle aus müsst ihr zudem auf einige Dinge achten. Ihr könnt Yunobos Fähigkeit auch nutzen, um die Feinde wegzupfeffern. Und falls euch die Puste mit der Sonau-Batterie ausgeht, setzt einfach eine kleine Sonau-Energiesphäre ein.

Diese Hindernisse könnt ihr abreißen. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Monster auf dem Todesberg

Wenn wir oben mit Yunobo sprechen, bricht ein Monster mit drei Köpfen aus dem Todesberg heraus, das wir nun bezwingen müssen. Das ist die scheußliche Kreatur: Ilvazia.

Die rote Farbe deutet darauf hin, dass wir sie mit der Fähigkeit von Yunobo besiegen können. Das setzt allerdings voraus, dass wir sie erst einmal richtig treffen.

Was ist das für ein lebendiger Berg? © Nintendo/PlayCentral.de

Lösung: Um Ilvazia angreifen zu können, benötigen wir einen der Gleiter, die hier herumliegen. Das sind präparierte Flugzeuge. Nehmt eines mit der Ultra-Hand auf und stellt es gerade hin. Dann steigt ihr ins Cockpit und fliegt los.

Fliegt so, dass ihr die Fähigkeit von Yunobo rechtzeitig zünden könnt. Er muss 3x den Kopf der Kreatur treffen, dann ist das ganze Spiel auch schon wieder sehr schnell vorüber.

Invaza müssen wir anfliegen. © Nintendo/PlayCentral.de

Abstecher in den Todesberg

Yunobo ist dem Größenwahn verfallen. Er hat nichts Besseres zu tun, als Kopf über in den Todesberg zu springen. Ob er es überlebt? Nun ja, das finden wir heraus. Und zwar spätestens dann, wenn wir selber hineinspringen. Also worauf wartet ihr noch? Abfahrt!

Packt aber vorher euren Brandschutz aus, denn im Todesberg ist es wirklich kochend heiß.

Landet ein Stück westlich vom eigentlichen Eingang, um direkt mit der I’omutis-Wurzel ein kleines Gebiet im Todesberg aufzudecken. Nach dem Plausch mit eurem Freund an der Wurzel geht es als nächstes ein ganzes Stück weit in den Westen.

Verwendet unterwegs eure Leuchtsamen, wenn ihr den Weg nicht richtig erkennen könnt. Lauft jetzt erst einmal ein Stück weiter. Hier seht ihr einen Kapselspender.

Ein gutes Hilfsmittel untertage. © Nintendo/PlayCentral.de

In der Nähe liegt ein unfertiges Auto. Zieht ein paar Sonau-Bauteile aus dem Spender. Ihr benötigt ein Rad und ein Lenkelement, dann könnt ihr das Auto fertigstellen.

Mit eurem neuen Vehikel könnt ihr nun einfacher nach Westen fahren und vor allem braucht ihr so nicht unbedingt bei den Feinden Halt zu machen. Fahrt einfach weiter hoch und feuert unterwegs mit der Goronen-Fähigkeit.

Es geht weiter in Richtung Westen. © Nintendo/PlayCentral.de

Macht erst wieder bei der Missi-Wurzel Halt, die ihr seht, wenn ihr oben auf halber Strecke angekommen seid.

Um nun zum Ziel zu gelangen, könnt ihr euch ein Lavaboot schnappen, das ihr an der markierten Stelle auf unserer Karte findet. Es kann durch die heiße Lava fahren. Zerstört zuerst den roten Stein und lasst es mit der Ultra-Hand ins „Wasser“.

Hier versteckt sich ein Lavaboot. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Boot bringt euch sicher über den Lavasee. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr diese letzte Hürde überwunden habt, ist die Hauptquest zwar noch nicht direkt vorbei, aber es geht jetzt über zum großen Finale: es wartet der gefährliche Feuertempel auf euch!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!