Feuertempel im Todesberg lösen, aus schwer wird leicht! – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es eine lange Storyline im Reich der Goronen. Vom Dorf der Goronen aus geht es über zur Hauptquest mit Yunobo aus Goronia, bevor wir schließlich vor den Toren des Feuertempels stehen.

Hier in diesem Guide erfahrt ihr alles Wichtige über den Feuertempel, der es durchaus in sich hat und nichts für schwache Nerven ist. Falls ihr also mal nicht weiterwisst, schaut einfach auf PlayCentral.de vorbei. Wir stellen alle Hilfen zum Spiel für euch bereit.

Der Weg zum Feuertempel

Wo liegt der Feuertempel? Falls ihr euch fragt, wo genau der Feuertempel zu finden ist, schaut einfach in unsere Anleitung. Hier erklären wir euch Schritt für Schritt, was ihr alles tun müsst, um bis zum Feuertempel zu gelangen.

Feuertempel: 5 große Schlösser

Um den Haupteingang des Feuertempels zu betreten, müssen wir nun zunächst einmal mit Yunobo den großen roten Felsen sprengen. Von hier aus können wir in den großen Hauptraum des Feuertempels laufen. Vor uns sehen wir ein verschlossenes Stahltor, gehalten von mehreren Schlössern.

Rechts am runden Konstrukt müssen wir jetzt den Teleporter zum Tempel aktivieren. Daraufhin erhalten wir die Nachricht eines Vorfahren von Yunobo. Er hält uns an, die 5 Schlösser zu öffnen, die den Weg zum Ziel blockieren.

Wir müssen jetzt nach und nach also all diese Schlösser aufbekommen. Die Arbeit wartet!

Das sind alle 5 Schlösser. © Nintendo/PlayCentral.de

Das erste Schloss im Süden

Wir nehmen erst einmal die Abbiegung gen Süden. Hier erledigen wir ein Konstrukt und verwenden den Wasserspeier, um eine kleine Brücke zu bauen. Den Wasserspeier könnt ihr ruhig auf dem Kopf umhertragen. Das Wasser spritzt dann nach vorne und es entstehen immer neue Felsen.

Über Brücken sollst du gehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Auf der anderen Seite müssen wir die Gleise gen Süden nehmen, denn im Süden wartet das erste Schloss auf uns!

Um dort hinzugelangen, steigen wir in die Lore und stellen die Weiche auf dem Weg einmal um, sonst fahren wir im Kreis. Das geht mit Yunobo oder dem Bogen.

Die erste Weiche. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Vorraum gen Süden wartet ein Raubschleim auf euch. Sprengt dahinter den gesuchten Raum mit Yunobos Fähigkeit. Nehmt den Stein auf der rechten Seite als kleinen Vorsprung für Yunobo, damit er höher fliegt.

Im Raum mit dem Gong finden wir rechts zwei Sonau-Bauteile: Hydrant. Und was stellen wir damit an? Nichts. Sie dienen lediglich für den Rückweg, um einfacher über die Lava zu gelangen. Den Gong könnt ihr dann mit dem Goronen-Skill läuten und schon ist Schloss Nummer 1 geöffnet.

Das zweite Schloss auf E1

Nun geht es weiter in Richtung zweites Schloss. Fahrt nun mit der Lore links weiter, nachdem ihr sie aufs Gleist gestellt habt. Sie fährt dann in Richtung Norden durch und ihr kommt auf der Ebene E1 heraus.

Wir müssen von diesem Raum aber noch weiter in den Norden. Also einmal kurz die Weiche betätigen und auf die Lore springen!

Ziel etwas höher, nur etwas höher! © Nintendo/PlayCentral.de

Vorher könnt ihr aber schon die nächste Weiche stellen (wenn ihr zurück schaut). Denn wir müssen jetzt nach rechts und nicht nach links.

Mit dem Bogen stellen wir uns an den Rand des Steins und feuern einen Pfeil ab. Dann ist die Weiche schon im Vorfeld richtig eingestellt.

Die brennenden Iwarok beim Halt haben es in sich. Achtet hier schön auf eure Gesundheit. Um weiter gen Norden zu fahren, müsst ihr hier die Weiche betätigen. Dann öffnet sich die Bahnschranke.

Diese Weiche müsst ihr drehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Der rechte Weg führt jedoch nur zu einer Kiste mit 10x Holzpfeil. Vielleicht wollt ihr euch diesen Weg also sparen? Dann geht es direkt links weiter.

Wenn ihr die linke Schiene umstellt, kommt das Gleis von oben hinunter gefahren. Der Weg gen Norden ist also erst einmal frei. Go? Go!

Die Schiene kann auch vertikal verändert werden. © Nintendo/PlayCentral.de

Ganz im Norden befindet sich schließlich das zweite Schloss. Haut erstmal den roten Steinbrocken weg, damit sich eine Brücke ergibt. Das Problem ist nur, dass die Brücke noch nichts taugt. Aktiviert die Zeitumkehr, um die Steine in die andere Richtung fahren zu lassen.

Dieser rote Felsbrocken muss weg. © Nintendo/PlayCentral.de

Im hinteren Raum müsst ihr dann nur noch kurz das Konstrukt ausschalten und den Gong ertönen lassen. Das zweite Schloss ist damit geöffnet!

Das dritte Schloss auf E3

Nun müssen wir eine Etage höher. Also zurück zur Lore, kurz mit dem Bogen die Weiche auf der anderen Seite anschießen und sehen, wie die Gleise nach oben gleitet. Dann ab nach oben in der Lore!

Das ist der große Mittelraum auf E2. Aktiviert den Fahrstuhl in der Mitte (goldener Obelisk), falls ihr mal herunterfallt.

Das ist der zentrale Raum auf E2. © Nintendo/PlayCentral.de

Weiter geht es mit der rechten Gleise, die Richtung Norden führt. Einmal umsteigen und dann gen Westen. Hier zerstört ihr den roten Stein, dahinter verbirgt sich eine weitere Weiche, die den Weg vor euch frei macht.

Um jetzt weiterzukommen, müsst ihr euch die 2x Weichensteller ansehen, die im Mittelraum E2 stehen. Mit ihr könnt ihr nämlich die mittlere Gleise nach oben bewegen, wo wir schließlich lang müssen. Und jetzt ergibt alles einen Sinn, warum wir einmal im Kreis gefahren sind.

Die Gleise muss nach oben, damit wir auf E3 kommen. © Nintendo/PlayCentral.de

Bevor ihr nach oben fahrt, könntet ihr noch gerade durch düsen. Da wartet eine Truhe mit einem Stabiler Sonanium-Schild (26).

Weiter geht es im Feuertempel auf Ebene 3. Jetzt sind wir im Mittelraum auf E3. Von hier aus geht es weiter mit dem linken Gleis gen Nordwesten auf die Ebene 4. Lauft einmal um den Stein und springt dann eine Etage nach unten. Also wieder nach E3.

An dieser Stelle geht es weiter. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn wir die Gleise hier herunterfahren, kommen wir wieder in den nördlichsten Raum des Feuertempels. Aber eben eine Ebene höher.

Zerstört den roten Steinblock in der rechten Ecke neben dem Gong. Holt euch eins der entstandenen Felswände und baut eine etwas höhere Rampe. Dann schießt ihr Yunobo wieder los auf den Gong und das dritte Schloss ist offen!

Eine provisorische Rampe für den Gong. © Nintendo/PlayCentral.de

Das vierte Schloss auf E4

Nun geht es weiter zum vierten Schloss. Lauft einfach südlich vom Gong weg. Hier seht ihr einen gigantischen roten Stein beim Turm vor euch. Nehmt jetzt die Rampe von eben und haut Yunobo rüber. Dann ist der Weg zum letzten Gong schon mal frei.

Kurze Vorarbeit für Schloss Nummer 5. © Nintendo/PlayCentral.de

Doch nun müssen wir wieder in den Mittelraum E2 (siehe Karte oben) für Gong Nummer 4. Im Süden seht ihr Raketen herumliegen. Schnappt euch eine und baut eine Lore um. Ganz im Westen seht ihr eine Gleise, die auf halber Strecke ein Loch hat. Dafür braucht ihr eure Konstruktion.

Wir brauchen eine Lore mit Raketenantrieb. © Nintendo/PlayCentral.de

Mit diesem Raketenantrieb schaffen wir es in den Südwestlichen Raum auf E3. Hier wartet ein weiterer Gong auf uns, allerdings eine Etage höher auf Ebene 4. Ein Stück weiter ist ein roter Brocken, den wir zerstören können. Dahinter finden wir ein paar Sonau-Bauteile und einen Heißluftballon.

Baut kurz eine Brücke und lauft ans Ende des Raumes. Hier liegt eine Truhe mit 2x Stahlgerüst drauf. Eines der Stahlgitter könnt ihr mit einem Sonau-Bauteil zu einem Heißluftballon umgestalten. Werft dann einfach ein Holzbündel drauf, es entzündet sich von allein und ihr hebt ab.

Ein einfacher Weg auf Ebene 4. © Nintendo/PlayCentral.de

Bedenkt, dass es immer mehrere Wege gibt. Ihr könntet hier alternativ mit Ventilatoren oder Raketen arbeiten. Doch so gelangen wir schließlich auf die Ebene 4 und können den Gong ertönen, um die Schlösser zu sprengen.

Das fünfte Schloss im Erdgeschoss

Nun fehlt nur noch ein Schloss, der fünfte Gong. Und den Weg für dieses Schloss haben wir ja bereits freigeräumt. Wir müssen nun noch einmal zum Mittelraum E2, von hier aus zum Mittelraum E3 und dann zur Zielgeraden auf E4. Wenn wir nun über dem Zielpunkt sind, müssen wir nur noch in diesen Raum hinein gelangen.

An dieser Stelle jetzt von E4 auf E3 abspringen. © Nintendo/PlayCentral.de

Da der Brocken unter uns weg und der Weg somit nun frei ist, müssen wir von E4 nur noch kurz runter auf E3 segeln und dann können wir quasi in den Raum hinein fliegen.

Lasst euch ganz bis zum EG fallen, um den letzten Gong zu ertönen. Von hier aus könnt ihr jetzt zum Boss des Dungeons laufen! Nutzt einfach den goldenen Obelisken in der Ecke und das Stahltor senkt sich.

Seid ihr bereit für den Bosskampf im Feuertempel? Bereitet euch gut vor und nehmt Proviant mit.

