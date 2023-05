Boss Boldo Gohma im Feuertempel besiegen – Lösung – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mehrere Tempel wie in den guten, alten Zelda-Teilen. Doch der Feuertempel hat es in sich. Und obendrein wartet am Ende auch noch ein finsteres Scheusal, das wir ausschalten müssen.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den Bosskampf gegen Boldo Gohma im Feuertempel. Wir verraten euch eine einfache Strategie, mit der ihr den Kampf garantiert gewinnt.

Bosskampf im Feuertempel

Der Bosskampf ist im Grunde durchaus machbar. Es gibt lediglich ein bis zwei Dinge zu beachten und dann sollte es schon schiefgehen.

Um den Kampf zu starten, müssen wir Yunobo erst einmal an einem der Streifen an der Wand hochschießen, damit er den roten Brocken erreicht.

Diese runden Wände sind für Yunobo geeignet. © Nintendo/PlayCentral.de

Dann erwacht der gigantische Boldo Gohma über uns zum Leben und der Kampf beginnt.

Das Scheusal fällt von der Decke und gibt sich die Blöße. Das ist der Boss namens Boldo Gohma, der Peiniger des Feuer-Tempels.

Es folgen nun ein paar Tipps für den Kampf gegen Boldo Gohma:

Passt zuerst auf den Stachel (sein Bein) auf. Der Stachel lädt auf und stürzt dann vom Himmel auf euch herab. Dieser Angriff richtet massiven Schaden an. Ihr sollet also das Weite suchen. Ihr könnt diesen Angriff zudem mit dem Schild blocken .

auf. Der Stachel lädt auf und stürzt dann vom Himmel auf euch herab. Dieser Angriff richtet massiven Schaden an. Ihr sollet also das Weite suchen. Ihr könnt diesen Angriff zudem mit dem . Er spuckt drei rote Felsbrocken , von denen ihr euch nicht treffen lassen solltet. Und Vorsicht, sie explodieren! Ihr könnt sie mit Yunobo vorher zerstören.

, von denen ihr euch nicht treffen lassen solltet. Und Vorsicht, sie explodieren! Ihr könnt sie mit Yunobo vorher zerstören. Yunobos Fähigkeit hat die Macht, die Beine des Peinigers zu zerbersten. Das ist euer primäres Ziel.

hat die Macht, die Beine des Peinigers zu zerbersten. Das ist euer primäres Ziel. Wenn er seine Beine einzieht, könnt ihr ihm Saures auf sein Auge geben.

Boldo Gohma hat einige Schwachstellen. © Nintendo/PlayCentral.de

Sein Auge ist also seine Schwachstelle. Ihr könnt es mit dem Bogen oder Nahkampfangriffen attackieren. Wobei wir eine schnelle Nahkampfwaffe empfehlen, das hat sich im Kampf bewährt.

Boldo Gohma in der 2. Kampfphase

Halbzeit: Wenn ihr ihm die Hälfte der Energie abgezogen habt, springt Boldo Gohma nun wieder an die Decke und der Kampf ändert sich. Die zweite Kampfphase beginnt.

Am Ende ändert sich hier aber nicht viel. Die roten Steinbrocken werden problematischer. Passt noch besser auf sie auf. Und ansonsten bleiben die Primärziele bestehen.

Sein Auge ist seine größte Schwäche. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt gilt es, Yunobo wieder an einem der Wandstreifen hochzuschießen, um den Boss zu treffen. Das ist an sich auch gut machbar, würde sich Boldo Gohma nicht so viel bewegen. Aber nach ein paar Versuchen liegt er wieder auf dem Boden. Visiert dabei wirklich seine Beine an, sonst saust unser Gorone unten drunter beziehungsweise vorbei.

Wenn ihr den Boss besiegt habt, ist der Feuertempel schließlich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, da darf man doch mal gratulieren!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!