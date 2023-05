In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger Zelda Breath of the Wild. Eine davon stellen die Kapselspender dar, bei denen ihr Sonau-Bauteile bekommen könnt. Wie das funktioniert und wo ihr die Kapsel-Automaten findet, lest ihr hier.

So funktionieren die neuen Kapselspender in Zelda TotK

Darum geht’s: Bereits auf den Tutorial-Himmelsinseln von Zelda TotK werdet ihr mit zwei runden, großen Automaten konfrontiert, die an Gacha-Glücksspielautomaten erinnern. Darin befinden sich in Kapseln verpackte Sonau-Bauteile, die ihr mitnehmen und unterwegs nutzen könnt.

So funktionieren Kapselspender: Die „Zelda TotK“-Automaten haben unten eine Öffnung, in die ihr Dinge hineinwerfen könnt. Die allermeisten Gegenstände spuckt so eine Kapselspender allerdings einfach wieder aus.

Am besten schmeißt ihr unten in die große Öffnung eine Hand voll Sonau-Energiesphären hinein. Alternativ klappt es auch mit Konstrukt-Hörnern. Beides bekommt ihr von Konstrukten, die ihr als Link besiegt habt.

Einmal gefüttert, spucken die Kapselspender eine ganze Reihe an Kapseln aus. Welche genau das sind, ist vorher unklar und auch die Zusammensetzung erscheint zufällig. Habt ihr einen Kapselspender aber benutzt, könnt ihr auf der Map sehen, welche Bauteile in dem Kapselspender stecken.

So sehen die Kapselspender in Zelda TotK aus. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich die Kapselspender in Zelda TotK?

So viele gibt’s: Insgesamt befinden sich 25 Kapselspender auf der Map von Hyrule in „Zelda TotK“. Sie verteilen sich ziemlich ungleichmäßig über die Spielwelt, die meisten findet ihr nämlich auf den Himmelsinseln.

2 Kapselspender gibt’s auf der Vergessenen Himmelsinsel, dem Tutorialgebiet.

2 Kapselspender findet ihr an der Oberfläche Hyrules.

1 Kapselspender könnt ihr im Untergrund ausmachen.

20 Kapselspender sind auf die restlichen Himmelsinseln verteilt.

Wo genau sich die einzelnen Kapselspender befinden, könnt ihr am einfachsten und bequemsten der interaktiven Map von Gamepressure entnehmen. Aktiviert im Ausklappmenü einfach nur das Häkchen bei den Kapselspendern und schon seht ihr ausschließlich die Automaten auf der viergeteilten Übersichtskarte. So könnt ihr auch nach allem anderen suchen.

Für alles weitere legen wir euch natürlich unsere PlayCentral-Komplettlösung zu Zelda TotK ans Herz.

Wie findet ihr das System mit den Sonaubauteilen in Kapseln und den Kapselspendern? Was ist euer Lieblings-Kapselspender?