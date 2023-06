Fünften Weisen finden: Wo muss ich hin? – Geheimnis der Kranzruinen Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Hauptquests. Die einen sind leichter und die anderen schwerer. Die nachfolgende Aufgabe hat es jedoch in sich.

In dieser Lösung dreht sich alles um die Hauptquest: Finde den fünften Weisen, die uns auf die Suche nach dem letzten Weisen schickt. Falls ihr Probleme bei der Suche habt, folgt einfach unserem Leitfaden.

Fünften Weisen finden in Zelda Tears of the Kingdom

Diese Quest könnt ihr nur dann angehen, wenn ihr alle vier Tempel gemeistert und Zelda in der Hauptquest: Das schwebende Schloss erreicht habt. Wenn ihr im Anschluss wieder im Spähposten seid, hat Purah eine neue Quest für euch parat.

Sie schickt uns auf die Suche nach einem ominösen fünften Weisen. Wir sollen also den Weisen finden, hhne dessen Macht wir Ganondorf nicht bezwingen können. Gesagt, getan.

Wo ist der fünfte Weise?

Aber wer ist eigentlich der fünfte Weise? Es handelt sich hierbei nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Und zwar um die Schwester des Ersten Königs von Hyrule. Die fünfte Weise ist eigentlich Mineru. Sie ist die Schwester von Rauru.

Wo finde ich den fünften Weisen? Der Hinweis Ruinen aus der Zeit der Legenden deutet auf einen besonderen Ort, den ihr womöglich schon entdeckt habt. Es handelt sich hierbei um die Kranzruinen in Kakariko. Kakariko liegt im Südosten der Weltkarte.

Fundort von Kakariko in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

Doch so schnell wird das nichts mit dem Auffinden des Weisens. Denn wir müssen zuvor noch mehrere Quests erledigen, die wir euch jedoch im Detail erklären und für euch lösen.

Geheimnis der Kranzruinen

Reist also nach Kakariko und fliegt nördlich zu den Kranzruinen. Der Abenteurer Tauro wartet schon auf euch. Startet das Gespräch mit Paya und Tauro und ihr erhaltet die Quest: Geheimnis der Kranzruinen.

Bedenkt, dass ihr diese Quest erst machen könnt, wenn ihr die trughafte Zelda als Ganondorf enttarnt habt. Davor lassen euch die beiden Verantwortlichen nicht in die Ruine.

Es ist die Rede von Steintafeln mit Inschriften, doch erst einmal müssen wir in diese Ruine hinein kommen.

Tatsächlich ist hier die Rede von der Ruine direkt vor uns. Die Ruine am Federsee weiter westlich zum Beispiel könnt ihr vernachlässigen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Und wenn wir in diese Ruine hereinwollen, müssen wir rechts von ihr hochlaufen. Hier seht ihr eine Leiter, die zu einer Holzbrüstung (siehe Bild) direkt unter der Kranzruine führt. Marschiert die Leiter hoch und springt mit einem Deckensprung in die Kranzruine.

Im Inneren sehen wir die Kranzruinen-Steintafel, von der zuvor die Rede war. Zückt das Fotomodul und schießt ein Foto, um es später Tauro zu zeigen. Hier erfahren wir das erste Mal von der Weise Mineru.

© Nintendo/PlayCentral.de

Weiter geht es mit dem Abstecher in ein geheimnisvolles Drachenland. Aber wo müssen wir jetzt genau hin?

