Schlangen-Rätsel im Drachenland – Blitzstrahltracht-Rüstung finden – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Hauptmissionen und hier befassen wir uns damit, alle Aufgaben zu erledigen, um schließlich die fünfte Weise zu finden.

Die nachfolgende Aufgabe führt uns nun zum sagenumwobenen Drachenland. Aber was hat es damit auf sich und wo müssen wir suchen?

Das geheimnisvolle Drachenland – Zelda TotK

Nun geht es in den Südosten, ins geheimnisvolle Drachenland. Calip erzählt von einer Region in Phirone, die passen könnte. Wir müssen eine Ansammlung von Sonau-Ruinen aus uralter Zeit finden. Sie enthalten die gesuchten Drachenmotive und sind somit unser Ziel.

Wo finde ich das Drachenland? Nachdem wir den Kartografieturm im Pappel-Hochland erreicht haben, wo sich unser neues Basislager befindet, geht es weiter zum Dracoto-See.

© Nintendo/PlayCentral.de

Lauft ein Stück in Richtung Südosten, dann kommt ihr direkt zum Dracoto-See. Springt quasi mitten in den See. Hier seht ihr ein Lagerfeuer und daneben befindet sich ein Eingang zu den Ruinen. Hier untersucht Tauro gerade die Geheimnisse. Was steht auf der Steintafel?

„Schlüpfe in die Blitzstrahltracht, welche die langhalsigen Drachen an der großmäuligen Riesenschlange hüten…“

Die Rede ist von den großen Säulen der Ruine. Sie symbolisieren die Drachen in diesem Vers. Jetzt gilt es also die Schlange mit dem großen Maul zu finden. Und was hat es mit der Blitzstrahltracht auf sich?

Blitzstrahltracht ist die Blitzstrahlrüstung

Der Dracoto-Fluss selbst ist die Riesenschlange. Und wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, dann sieht das obere Ende des Flusses, also der See selbst aus wie das Maul einer gigantischen Schlange. Der See ist also das große Maul im Norden.

„Bringe sodann eine Sonau-Energiesphäre am Altar der Schwanzspitze dar.“

Es gibt hier allerdings noch ein Rätsel, doch dazu später mehr. Zunächst einmal müssen wir uns die drei Teile der Blitzstrahltracht sichern. Geht also wie folgt vor und besucht diese drei Punkte auf unserer Karte:

Zunächst einmal holen wir oben aus der Truhe den Blitzstrahlumhang und legen ihn an. Jetzt benötigen wir noch die anderen beiden Teile der Blitzstrahltracht. Die Blitzstrahlhose liegt auf halber Höhe des Flusses in einer Höhle, die dann westlich vom See wegführt. Hier müsst ihr kurz die Tür mit einem Hammer öffnen und dann könnt ihr euch die Truhe schnappen. Den Blitzstrahlkopfschmuck finden wir in einer Höhle ganz im Süden des Sees. Wenn der See einen Schlenker nach links macht, seht ihr südlich eine Höhle. Zerschneidet die Schlingen und holt euch die Truhe mit dem Kopfteil.

© Nintendo/PlayCentral.de

Was bewirkt die Blitzstrahltracht?

Ihr solltet die Blitzstrahltracht nicht nur für diese Hauptmission im Hinterkopf behalten. Denn diese ansehnliche Rüstung hat einen sehr guten Nutzen im Kampf.

Sie verstärkt nämlich eure Angriffe, wenn gerade ein Gewitter vorherrscht. Das heißt, dass eure Angriffe dann immer und pausenlos mit einem Elektroangriff versehen werden.

Die Blitzstrahltracht macht uns stärker bei Donner. © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr merkt die Aktivierung der Fähigkeit daran, dass die ganze Rüstung gelb leuchtet, wenn die Kraft freigesetzt wurde. Das passiert immer dann, wenn es gerade blitzt und donnert.

Somit braucht ihr also keine zusätzliche Mahlzeit verköstigen, um diesen Effekt zu erlangen. Cool oder cool? Ihr könnt sie zudem bei der großen Fee verstärken.

Altar der Schwanzspitze der Riesenschlange

Wenn wir die ganze Ausrüstung haben, müssen wir zum Altar der Schwanzspitze aufbrechen. Er befindet sich am Ende des Flusses. Von hier aus lauft ihr dann westlich weiter. An der Außenwand sehen wir einen weiteren Höhleneingang.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier befindet sich ein Altar, der aussieht wie ein Thron. Nehmt eine Sonau-Energiesphäre in die Hand und legt sie auf den Altar drauf (nicht daneben) und dann habt ihr das Schlangen-Rätsel gelöst.

Es haben sich neue Himmelsinseln aufgetan, die ihr nun vom Turm im Pappel-Hochland aus anfliegen könnt. Schießt Link gen Himmel und reist nach Süden. Das sind die legendären Donnergrollinseln. Weiter geht es mit unserer Lösung zu den Himmelsinseln.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade strauchelt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele Tipps und Tricks zum Spiel auf euch.