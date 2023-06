Große Tür auf Drachenkopfinsel öffnen – Weg über Donnergrollinseln – Lösung Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es diverse Hauptmissionen. In der aktuellen Questline geht es darum, alle Aufgaben abzuschließen, damit wir die gesuchte fünfte Weise finden können.

Unsere Reise führt uns an einen besonderen Ort: und zwar auf die Donnergrollinseln im Himmel. In den nachfolgenden Zeilen erfahrt ihr, wie ihr diesen Spielabschnitt meistert.

Donnergrollinseln im Himmel

Begebt euch nun zum Turm im Pappel-Hochland und springt in die Luft. Jetzt reist ihr auf die neu erschienenen Himmelsinseln, die aussehen wie eine gigantische Schlange (Schlangen-Rätsel lösen).

Ein guter Startpunkt ist hier oben. © Nintendo/PlayCentral.de

Um hier durchzustarten, reicht es, wenn ihr ganz im Norden unter dem Wasserbereich landet, also quasi am äußersten Schwanz der Schlange. Von hier unten aus könnt ihr euch nämlich mit einem Deckensprung nach oben katapultieren und weiter gen Süden aufbrechen.

Das Ziel ist dieses Mal der Kopf der Schlange ganz im Südosten der Himmelsinseln.

Die ersten Meter sind lediglich Jumg-’n‘-Run, aber passt auf die Metallboxen auf, sie ziehen Blitze magisch an!

Auf halber Strecke müsst ihr wieder hoch, also sucht ihr euch eine Säule, die auf der Unterseite einen grünen Punkt hat. Hier kann man einen Deckensprung vollziehen.

Diese Punkte findet ihr überall auf der Insel. © Nintendo/PlayCentral.de

Um auf das Mittelstück zu gelangen, benötigt ihr eine Holzbrücke, baut sie einfach aus den Teilen, die hier umherliegen. Und von oben aus könnt ihr einmal kurz gen Westen laufen zu der Insel, die vom Hauptkörper abgeht. Hier findet ihr eine Truhe mit einem Topas.

Fahrt hier mit der Schiene weiter. © Nintendo/PlayCentral.de

Als nächstes folgt eine Schiene. Doch die Metallplatte auf der linken Seite zieht den Donner an. Deshalb brauchen wir einen kleinen Achterbahnwagon aus Holz. Baut ein großes Holzteil an ein kleines. Letzteres kommt in die Mitte auf die Unterseite. Und auf die Rückseite kommen noch zwei Ventilatoren, siehe Bild.

Wir bauen uns einen kleinen Achterbahnwagon. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt könnt ihr eure Achterbahn auf die Gleise legen und die Ventilatoren starten, ohne dass die Konstruktion zur Seite wegrutscht.

Auf der anderen Seite vollzieht ihr sofort einen Deckensprung und schnappt euch die Kiste auf dem Wasser. Sie enthält das Sonau-Bauteil: Blitzwerfer.

Nun müssen wir den Weg zum Schrein freiräumen. Lauft nach links und bekämpft das Megakonstrukt. Doch ihr müsst nicht unbedingt kämpfen. Ihr könnt auch rechts am Sonau-Konstrukt vorbeifliegen.

Hier müsst ihr abspringen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn wir uns hier mit der Gleise beschäftigen, bauen wir uns wieder eine kleine Achterbahn und springen auf halber Strecke mit dem Deckensprung in die Luft, um von unten zum Schrein Djok-usini zu gelangen.