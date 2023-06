Das schwebende Schloss – Zelda Liebling, wo bist du nur? – Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geht es mit der Suche nach Zelda weiter, wenn wir die Hauptquest: Untersuche die vier Regionen abgeschlossen haben.

Das schwebende Schloss führt uns buchstäblich auf ein schwebendes Schloss. Aber hier müssen wir erst einmal hinkommen und wenn wir da sind, ist es gar nicht mal so leicht, unsere geliebte Prinzessin Zelda zu finden.

Deshalb verraten wir euch in dieser Lösung alle Hotspots, wo ihr auf Schloss Hyrule nach ihr suchen müsst.

Das schwebende Schloss – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wenn ihr die Quest: Untersuche die vier Regionen abschließen möchtet, müsst ihr zuvor alle vier Tempel meistern. Unsere Komplettlösung hilft euch dabei.

Daraufhin geht es noch einmal nach Purah, die im Spähposten auf euch wartet und einen Blick auf Schloss Hyrule riskiert. Die große Storyline endet hier aber noch nicht. Viel mehr beginnt nun die Quest: Das schwebende Schloss.

Sie erteilt euch den Auftrag, Prinzessin Zelda im schwebenden Schloss Hyrule zu suchen. Was hat es mit ihrem Erscheinen auf sich?

Wie komme ich auf das schwebende Schloss?

Die erste Aufgabe besteht nun im Grunde darin, auf das schwebende Schloss zu gelangen. Lauft also gen Norden zu den Schlossmauern. Es geht nun über den dritten Wall zur Mitte des Platzes, wo einst das Schloss Hyrule noch stand.

Ein paar Materialien brauchen wir für den Aufstieg. © Nintendo/PlayCentral.de

An der markierten Stelle auf der Karte findet ihr ein paar Materialien wie Holzplatten und anderen Krimskrams. Nutzt diese Sachen, um nach oben zu gelangen.

Wie können wir zum Schloss Hyrule aufsteigen? Eine Möglichkeit wäre es, ein Helikopter zu bauen. Dafür benötigen wir eine Holzplatte, vier Ventilatoren und ein Lenkelement.

Mit Helikopter wird das was! © Nintendo/PlayCentral.de

Baut alles wie auf dem Bild zusammen und steigt in euren Flieger. Je nachdem, wie groß euer Batterievorrat ist, könnte es sein, dass ihr noch Sonau-Energiesphären oder eine Hochleistungsbatterie benötigt.

Das schwebende Schloss: Die Suche beginnt!

Nun fliegen wir zum unteren, rechten Ende. Das ist der Ausgangspunkt Zweiter Wall in Schloss Hyrule. Landet hier und lauft zum Tor, dann seht ihr Prinzessin Zelda hinter dem großen, verschlossenen Stahltor.

Klettert links oder rechts am Tor hoch und springt auf die andere Seite zu Prinzessin Zelda.

Aber Pustekuchen! Wir werden von einer Monsterhorde überrascht, die wir ausschalten müssen. Das Stahltor öffnet sich. Schnappt euch danach unbedingt das Gardeschild (70) aus der Truhe.

Alles nur Lug und Trug?

Weiter geht es im Untergeschoss. Das neue Ziel ist ein Punkt im Untergeschoss 3 des Schlosses, das ist die Bibliothek. Also machen wir uns auf den Weg dahin.

Um hier hinzukommen, müssen wir allerdings erst einmal einen kleinen Umweg über das Erdgeschoss machen. Klettert nach oben und lauft zum Hauptteil des Schlosses über den Wall.

Das ist der erste Punkt, in der Bibliothek. © Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus laufen wir nicht zum Thronsaal, sondern gen Westen. In Zeldas Labor könnt ihr euch einen Garde-Bogen (50) und ein Garde-Schwert (13) sichern. Das ist der Turm ganz im Westen.

Und wenn ihr hier rauslauft, kracht die Brücke ein, sodass ihr auf U2 landet. Von hier aus geht es weiter in Richtung Norden. Wir laufen einen Bogen auf die andere Seite.

Im Westen lauft ihr dann erst einmal zu diesem Eingang. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Norden seht ihr einen Schrein (hinter den Horrorblins). Das ist der Zertab-mats-Schrein und ihr könnt ihn als Teleporter aktivieren.

Springt nun wieder nach draußen und vom Schrein herunter. Dann geht es ab auf das Untergeschoss 3. Der Eingang nach U3 befindet sich direkt unter dem Schrein. Ihr könnt ihn eigentlich kaum verfehlen.

Nach ein paar Schritten finden wir Prinzessin Zelda in der Bibliothek. Können wir sie dieses mal retten? Wohl kaum. Wir kämpfen gegen eine weitere Monsterhorde.