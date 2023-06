Zertab-mats-Schrein lösen in Zelda Tears of the Kingdom (TotK)

Das Abenteuerspiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt auch in und um Schloss Hyrule nicht ohne Schreine aus. In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den Zertab-mats-Schrein, der sich im Norden der Schlossanlage befindet.

Zertab-mats-Schrein – The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

In diesem Bannschrein dreht sich alles um das Thema Stützstruktur. Wir müssen uns also die eine oder andere Stütze bauen, um den Schrein meistern zu können.

Fundort von Zertab-mats-Schrein

Wo finde ich den Zertab-mats-Schrein? Diesen Schrein findet ihr auf Schloss Hyrule. Und zwar sehr weit im Norden der Anlage. Der Schrein liegt eigentlich auf Ebene U1, doch der Vorsprung sitzt im Fundament im äußeren Ring auf der Ebene U2.

Fundort von Zertab-mats-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Rätsel des Zertab-mats-Schrein

Der erste Raum beinhaltet eine Metallplatte. Dieses viereckige Stück legen wir auf die Stützpfeiler, die wir oberhalb beim Durchgang sehen. Einmal mit der Ultra-Hand anpacken und drauflegen. Ganz einfach.

Danach springen wir dann mit einem gehörigen Deckensprung nach oben, also von unten an die Metallplatte ran, und wir können passieren.

Das erste Rätsel ist wie immer ganz einfach. © Nintendo/PlayCentral.de

Im zweiten Raum finden wir schon zwei Metallplatten. Die könnt ihr aneinander heften, und zwar in einem 90-Grad-Winkel. Dann könnt ihr die Konstruktion hinter den Pfeiler schieben, sodass sie von einer Seite aus gehalten wird.

Hält das? Das hält! © Nintendo/PlayCentral.de

Auch hier gilt es im Anschluss einmal mehr den Deckensprung zu vollziehen, um auf die Metallplatte zu gelangen.

Und dann wären wir auch schon im dritten Raum, hier gibt es eine Truhe mit einem Kurzen Zauberstab. Um an die Truhe heranzukommen, müsst ihr sozusagen einen Tisch bauen. Legt das große Stück auf den Boden und befestigt die zwei kleinen Metallplatten an den Enden.

Truhe gefällig? © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt könnt ihr den Tisch quer auf die Seite stellen und euch auf eine Kante hochteleportieren, während euch die Unterseite vor den Stacheln schützt.

Wenn ihr den Zauberstab nicht möchtet, dann geht es direkt mit der Lösung des Raumes weiter.

Jetzt brauchen wir die Teile wieder in ihrer Rohform. Das lange Stück legen wir auf den Boden und die zwei kleinen Metallstücke verschmelzen wir vorerst miteinander.

Dann müssen wir die beiden großen Metallteile verbinden, aber so, dass wir eine Art Auffahrt bekommen. Ein Stück liegt quer auf den Boden und das andere Teil wird gerade drauf gebaut (mit einer Neigung), so wie ihr es hier auf dem Bild seht.

So gehts! © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt müssen wir die Konstruktion nur noch auf die Metallpfeiler legen und zwar so, dass die Steigung in Richtung Ausgang führt.

Springt mit dem Deckensprung nach oben und lauft dann den Weg bis zum Durchgang, dann habt ihr auch diesen Schrein gemeistert.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und strauchelt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele Tipps und Tricks zum Spiel auf euch.