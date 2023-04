Zelda: Tears of the Kingdom – Was ist der Unterschied zwischen Ganon, Ganondorf und Ganons Verheerung?

Ganondorf ist der Hauptantagonist in der „The Legend of Zelda“-Reihe. In den neusten Bildern zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist er wieder in seiner menschlichen Form zu sehen, obwohl es Link im Finale von Zelda: Breath of the Wild mit Ganons Verheerung und Ganon zu tun bekommen hat.

Wir erklären euch, welcher Unterschied zwischen den drei Formen besteht und wieso Link und Ganondorf so oft gegeneinander antreten müssen.

Zelda: Tears of the Kingdom – Ganon, Ganondorf und Ganons Verheerung erklärt

Der Kreislauf zwischen Link und Ganondorf begann in Zelda: Skyward Sword. Dort bekämpft Link den Todbringer und begründet den Fluch der ewigen Wiedergeburt von Link, Zelda und Ganondorf. Über mehrere Spiele hinweg wird Ganondorf wiedergeboren und muss gegen die Nachfahren von Link und Zelda antreten.

Wer ist Ganondorf? Ganondorf wird in Zelda: Ocarina of Time eingeführt und ist der König der Gerudos. Seit 100 Jahren gab es keinen männlichen Vertreter des Stammes mehr. Er ist die humanoide Form des Fluches.

Wer ist Ganon? Diese Form von Ganondorf taucht ebenfalls das erste Mal in „Ocarina of Time“ auf und ist eine der Endbossphasen in „Breath of the Wild“. Ganon ist eine Transformation von Ganondorf, die sich in einem riesigen Wildschwein äußert.

Was ist Ganons Verheerung? Die Verheerung Ganon ist die erste Phase des Endbosskampfes aus „Breath of the Wild“ und der Hauptantagonist im Spiel. Sie ist die aktuelle Inkarnation von Ganondorf und kann verschiedene Formen annehmen.

© Nintendo

Doch so wie es scheint, wird Link in „Tears of the Kingdom“ nicht erneut gegen die Verheerung Ganon, sondern gegen Ganondorf selbst antreten müssen.

Inwieweit Ganon und auch noch Ganons Verheerung auftauchen werden, erfahren wir erst mit dem Release am 12. Mai 2023. Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Formen von Ganondorf im Laufe der Wiedergeburten auftauchen.