Operation Himmelsriese: Wo versteckt sich der Riese? TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Nebenmissionen, die zum Knobeln einladen. Wir empfehlen, so viele wie möglichdavon anzugehen, damit ihr nichts vom dem Abenteuerspiel verpasst.

Die Missionsreihe mit den Operationen im Spähposten schickt uns auf die Suche nach einem sogenannten Himmelsriesen. Aber was ist damit gemeint? Und wo finden wir diesen Koloss?

In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr nach dem Riesen aus der Nebenaufgabe: Operation Himmelsriese suchen müsst und was zu tun ist, um ihn schließlich auszuschalten.

Operation Himmelsriese – Fundort der Quest

Wo finde ich die Nebenaufgabe Operation Himmelsriese? Diese Operation erhaltet ihr im Spähposten, also in eurer Basis, mitten in Hyrule. Teleportiert euch zum Turm und lasst euch nach unten in den Besprechungsraum fallen.

Sprecht hier mit Glarenz. Zunächst einmal befiehlt er euch, Gegner wie einen Moldora (Moldora besiegen) oder einen Hinox (Hinox besiegen) auszuschalten. Wenn ihr die entsprechende Vorarbeit geleistet habt, gibt er euch drei weitere Aufgaben – darunter die Operation Himmelsriese.

Wo finde ich den Himmelsriese in TotK?

Wo versteckt sich der Himmelsriese? Der Gigant aus Stein befindet sich im Archipel von West-Hebra, über den Hebra-Bergen. Er wurde angeblich durch eine wolkenfreie Stelle gesichtet.

Wo also versteckt er sich? Der Zielort befindet sich auf der nachfolgenden Karte an der markierten Stelle.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Anweisung ist recht klar. Wir halten nach einem Steinwesen Ausschau und müssen zunächst einmal in den Hebra-Luftraum starten.

Diese Operation ist allerdings etwas tückisch, denn der Himmelsriese ist nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich. Jetzt ist es ratsam, den Turm am Karuga-Pass freizuschalten und in den Hebra-Luftraum einzudringen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus könnt ihr beim Schrein Idjo-o-Schrein landen. Falls ihr ihn bereits freigeschaltet habt, könnt ihr von hier aus starten. Das geht dann schneller!

Aber wo befindet sich der Riese? Wir sind doch am Ort des Geschehens? Der markierte Punkt auf der Karte hilft uns nur wenig, wenn wir am Schrein starten, denn hier ist kein Steingigant zu sehen.

Oder etwa doch? Das Alpha-Blockkonstrukt ist etwas versteckt, denn er befindet sich unterhalb der Plattform mit dem Schrein und dem Kapselspender. Lasst euch einfach von der Plattform fallen und gleitet langsam nach unten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Alpha-Block-Konstrukt: Kampftipps – TotK

Nun geht es ans Eingemachte. Wir müssen das Alpha-Blockkonstrukt ausschalten. Deshalb haben wir ein paar Tipps für euch vorbereitet:

Das Wichtigste ist der Angriff auf den grün leuchtenden Kubus, alle anderen Würfel könnt ihr vernachlässigen. Deshalb müsst ihr den grünen Würfel mit der Ultra-Hand greifen und dann am rechten Analog-Stick rütteln, damit dieser abgerissen wird. Wenn das Alpha-Block-Konstrukt auseinanderbricht, rennt ihr schnell zum grün leuchtenden Würfel und haut mit der Nahkampfwaffe drauf.

Dazu kommen noch ein paar Variationen, auf die ihr Acht geben müsst. Das Alpha-Blockkonstrukt verwandelt sich zum Beispiel in einen gigantischen Würfel, der euch plattrollen will.

© Nintendo/PlayCentral.de

Weicht diesen Angriffen aus, indem ihr nach hinten wegrennt. Und dann wartet ihr auf eine günstige Gelegenheit. Wenn ihr den grünen Würfel erblickt, geht ihr vor wie gehabt.

Nun ist es endlich so weit: ihr habt das Monster zur Strecke gebracht! Also geht es wieder zurück zum Spähposten, wo ihr Glarenz von eurer Heldentat berichtet. Die Quest ist abgeschlossen.

Gibt es eine Belohnung für die Quest? Ja, es gibt einen lecker schmeckenden Rubin, und zwar einen Silbernen Rubin, der eigentlich 100 normale Rubine wert ist!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hadert, könnte euch unsere Komplettlösung behilflich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben. Weiterhin viel Spaß mit dem Spiel!