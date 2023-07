Alle Hinox Locations auf einer Karte: Fundort und Kampftipps – TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Gegner, die es wirklich drauf haben und die wir nicht ohne Weiteres ausschalten können. Wir benötigen schon eine vernünftige Strategie, um solch einen mächtigen Feind zu Fall zu bringen.

Zu diesen Kolossen zählen unter anderem die flinken Leunen (Leunen besiegen im Guide) oder gar die todbringenden Griock-Drachen (Griock-König ausschalten, so gehts!).

Doch auch die aus BotW bekannten Hinox mit ihrem fiesen Antlitz haben ganz schön etwas auf dem Kasten – vor allem auf den höheren Stufen.

In dieser Lösung erfahrt ihr deshalb, wo ihr nach Hinox Ausschau halten müsst, um sie gezielt zu suchen und zu vernichten. Wir verraten euch sämtliche Fundorte der Hinox-Kolosse und obendrein geben wir euch noch ein paar Kampftipps mit auf den Weg.

Hinox-Locations – Fundorte an der Oberfläche

Wo finde ich Hinox in TotK? Die gigantischen Hinox findet ihr an unterschiedlichen Stellen in ganz Hyrule verstreut. Lediglich im Zentrum von Hyrule sind sie seltener anzutreffen, doch davon ab findet ihr sie überall auf der Weltkarte.

Werft am besten einen Blick auf unsere Map, um den perfekten Überblick zu erhalten, wo ihr als nächstes nach einem Hinox auf der Karte suchen könnt.

Hinox-Locations in Hyrule. © Nintendo/PlayCentral.de

Gibt es Hinox im Untergrund von TotK? Ja, die Hinox tummeln sich nicht nur an der Oberfläche herum. Wir finden sie außerdem im Untergrund an den verschiedensten Stelle. Vor allem im Südosten der Karte sind diverse Hinox anzutreffen. Aber im Grunde sind sie auch hier überall verstreut.

Werft idealerweise noch einen Blick auf unsere Untergrund-Karte von TotK, wo ihr alle Positionen der mächtigen Hinox einsehen könnt.

Hinox-Locations im Untergrund. © Nintendo/PlayCentral.de

Gibt es Hinox im Himmel über Hyrule? Nein, der Himmel ist der einzige Ort, wo sich die übergroßen Hinox nicht herumtreiben. Dafür gibt es hier Griock-Könige und andere Gesellen wie die Blockkonstrukte, die euch das Leben zur Hölle machen.

Kampftipps: Wie besiege ich einen Hinox?

Es handelt sich hierbei um einen einäugigen Riesen, der im Kampf Bäume herauszieht, um mit ihnen zu kämpfen und auch sonst mit starken Angriffen glänzt.

Zunächst einmal müssen wir uns im Klaren über das Level des Zyklopen sein. Insgesamt gibt es vier verschieden Stufen, die ein Hinox haben kann.

Roter Hinox – Stufe 1

Blauer Hinox – Stufe 2

Schwarzer Hinox – Stufe 3

Stahlhinox – Stufe 4

Dazu kommt, dass die Hinox im Untergrund mit Miasma-Schaden noch schwerer zu besiegen sind.

Wir sollten also eine adäquate Waffe (mit guter Synthese) und einen Bogen mit ausreichend Holzpfeilen mitbringen.

Wie sollte ich im Kampf vorgehen?

Häufig schläft ein Hinox mitten auf dem Weg und die Gunst der Stunde können wir ausnutzen. Denn die Waffen an seinem Halsband lassen sich stehlen und quasi direkt einsetzen.

Um das zu schaffen, müssen wir jedoch kriechen, also den linken Analogstick hereindrücken und dann zum Halsband laufen. Die Hand des Hinox dient euch dabei als Fahrstuhl.

Auf dem Hinox mit dem Gleiter landen? Kein Problem. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Schlaf donnert ihr so viel Schaden auf den Hinox ein, wie es geht. Das ist schon mal ein guter Opener und dann geht es ans Eingemachte!

Passt auf seine Arschbombe auf, wenn ihr unter ihm steht. Die macht euch buchstäblich platt!

Wie immer in „The Legend of Zelda“ ist das übergroße Auge seine Schwachstelle. Das Auge können wir mit dem Bogen wie den Chimärenbogen bearbeiten (bester Bogen in TotK finden).

Wenn ihr das Auge eines Hinox trefft, geht er kurz zu Boden. Das ist der richtige Zeitpunkt zum Angreifen. In dieser Zeit könnt ihr auch alternativ die Waffen von seinem Halsband stehlen.

Hier und da wird das Ungetüm die Hand vors Auge halten, um euren Schuss abzuwehren. Wartet dann einfach auf den richtigen Moment.

Gibt es einen Trick 17 gegen Hinox?

Ja, wie so oft in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ gibt es einen Trick 17, um einen Hinox zu besiegen. Baut einfach 4x Sonau-Bauteil: Laserwerfer aneinander, sodass alle 4 Strahlen nach vorne schießen!

Eine kleine Laserwaffe gebaut. © Nintendo/PlayCentral.de

Lauft während des Schießens einfach immer ein Stück weiter zurück. Da der Hinox insgesamt sehr langsam ist, ist das eine sehr gute Möglichkeit, ihn in Windeseile auszuschalten.

Wenn ihr genug Batteriekapazität (Batterie in TotK erweitern) habt, könnt ihr den Hinox ganz einfach weglasern. Es ist ein einfacher Trick, einen Hinox in TotK zu besiegen, der in BotW noch nicht funktioniert hat. Hoch lebe die Ultra-Hand.

Hinox weglasern? Durchaus machbar. © Nintendo/PlayCentral.de

Unser Tipp: Das funktioniert übrigens auch mit einem Stahlnox, allerdings benötigt ihr hier mindestens 5x volle Einheiten der Batterie, ansonsten geht euch vorher der Saft aus.

Alternativ könnt ihr das natürlich mit kleinen oder großen Sonau-Energiesphären kompensieren. Oder ihr wartet, bis eure Batterie wieder aufgeladen ist.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!