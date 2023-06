Der beste Bogen in Zelda: Totk – Alle Bögen in der Übersicht

Neben den verschiedenen Nahkampfwaffen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stehen Link außerdem verschiedene Bögen zur Verfügung, um auch über eine gewisse Entfernung Gegner effektiv bekämpfen zu können.

Insgesamt gibt es in dem Action-Rollenspiel 30 unterschiedliche Bögen, die jeweils über individuelle Werte und zum Teil Besonderheiten verfügen.

Das bedeuten die Werte der Bögen

Angriffskraft: Der wohl wichtigste Wert bei einem Bogen beschreibt seine Angriffskraft, also der Grundwert für den Schaden, den die Fernkampfwaffe mit einem Pfeil anrichtet. Verbindet ihr ein Material (z.B. Gibdo-Knochen) mit einem Pfeil, wird dieser Angriffswert hinzuaddiert. Es gibt Bögen, die pro Schuss mehrere Pfeile abfeuern. Dabei fügt jeder Pfeil den Angriffswert von dem Bogen zu, von dem aus er abgeschossen wurde. Ihr verbraucht übrigens bei einem Dreifachschuss immer nur jeweils einen Pfeil.

Haltbarkeit: Dieser Wert gibt an, wann ein Bogen zerbricht und damit nicht mehr zur Verfügung steht. Bei jedem Schuss sinkt die Haltbarkeit eures Bogens um eine Einheit. Bei dem Wert 0 zerbricht er schließlich.

Synthese-Angriffsstärke: Verbindet ihr euren Bogen mit einer Basiswaffe (synthetisieren), wird dieser Schadenswert hinzugefügt.

Umso mehr Gegner ihr in Tears of the Kingdom besiegt, umso höher wird der Rang eurer Widersacher. Sind diese stärker, lassen sie auch bessere Waffen fallen, die über höhere Werte verfügen. Einige von ihnen besitzen zudem Boni. So kann die Angriffskraft oder die Haltbarkeit erhöht sein, während euch einige erlauben, Pfeil schneller abzuschießen.

Welcher ist der beste Bogen in Tears of the Kingdom?

Es gibt zwei Bögen in Tears of the Kingdom, die besonders stark sind (bei Einzelschuss). So macht der Gardebogen insgesamt pro Treffer 50 Punkte Schaden, während die Haltbarkeit allerdings lediglich bei 20 Punkten liegt. Hinzu kommt, dass die Reichweite mit maximal 39 Metern überdurchschnittlich gut ist und ihr zusätzlich den Bonus Schnellfeuer serviert bekommt. Dadurch werden Pfeile in schneller Folge angefeuert.

Theoretisch noch stärker ist der Bogen des Dämönenkönigs. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr Phantom-Ganons besiegt. Nur theoretisch, da der Schaden von der Anzahl Links Herz-Container abhängig ist. So fügt dieser Bogen 2 Punkte Schaden pro Herz in eurer Gesundheitsanzeige zu. Hierbei werden gelbe und zerbrochene Herzen nicht hinzugezählt. Maximal könnt ihr einen Schaden von 60 Punkten pro Pfeil austeilen. Mit einer Haltbarkeit von 42 und einer Reichweite von 39 Metern, sind auch die anderen Werte sehr gut.

Die Sieger sind aber die Bögen, die über einen Doppel- oder gar Dreifachschuss verfügen wie die Chimärenbögen, da jeder der drei Pfeile den Schadenswert des jeweiligen Bogens zufügt. Somit muss dieser Schadenswert jedes Mal verdoppelt oder verdreifacht werden.

Doppelschussbogen : 2 x 14 Schadenspunkte pro Treffer

: 2 x 14 Schadenspunkte pro Treffer Leunenbogen : 3 x 10 Schadenspunkte pro Treffer

: 3 x 10 Schadenspunkte pro Treffer Waldbogen : 3 x 15 Schadenspunkte

: 3 x 15 Schadenspunkte Gardebogen : 50 Schadenspunkte pro Treffer

: 50 Schadenspunkte pro Treffer Bogen des Dämonenkönigs : Max. 60 Schadenspunkte pro Treffer

: Max. 60 Schadenspunkte pro Treffer Bestienbogen : 3 x 20 Schadenspunkte pro Treffer

: 3 x 20 Schadenspunkte pro Treffer Adlerbogen : 3 x 28 Schadenspunkte pro Treffer

: 3 x 28 Schadenspunkte pro Treffer Chimärenbogen: 3 x 32 Schadenspunkte pro Treffer

Somit ist der Chimärenbogen dank seines Dreifachschusses und insgesamt 96 Schadenspunkten der stärkste Bogen im gesamten Spiel!

Hinzu kommt natürlich, dass der Schaden durch entsprechende Buffs (zum Beispiel durch Rüstungen, Schwertbanen, Fels-Oktorok etc.) und Materialien, die ihr an eure Pfeile befestigt, weiter erhöht werden kann. Theoretisch könnt ihr mit dem Chimärenbogen einem Gegner also sogar mehrere hundert Schadenspunkte zufügen.

Alle Bögen in Zelda: Totk in der Übersicht

Holzbogen

Schaden: 4

Haltbarkeit: 20

Synthese-Angriffsstärke: 1

Reichweite: 26 m

Fundort: Inneres Hyrule

Bokbogen

Schaden: 4

Haltbarkeit: 20

Synthese-Angriffsstärke: 1

Reichweite: 26 m

Fundort: Inneres Hyrule

Alter Holzbogen

Schaden: 4

Haltbarkeit: 20

Synthese-Angriffsstärke: 1

Reichweite: 26 m

Fundort: Vergessene Himmelsinsel

Konstruktbogen

Schaden: 5

Haltbarkeit: 18

Synthese-Angriffsstärke: 1

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von Alpha-Elitekonstrukten

Reisebogen

Schaden: 5

Haltbarkeit: 22

Synthese-Angriffsstärke: 1

Reichweite: 26 m

Fundort: Inneres Hyrule

Schwalbenbogen

Schaden: 8

Haltbarkeit: 30

Synthese-Angriffsstärke: 2

Reichweite: 47 m

Fundort: Truhen in Hebra-Region

Isshin-Bogen

Schaden: 10

Haltbarkeit: 45

Synthese-Angriffsstärke: 2

Reichweite: 47 m

Fundort: Truhen in Necluda-Region

Leunenbogen

Schaden: 10

Haltbarkeit: 30

Synthese-Angriffsstärke: 2

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von Leunen

Besonderheit: Mehrfachpfeile (3 Pfeile)

Starker Konstruktbogen

Schaden: 11

Haltbarkeit: 26

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von Beta-Elitekonstrukten

Stachel-Bokbogen

Schaden: 12

Haltbarkeit: 20

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von Bokblin-Bogenschützen mittleren Rangs

Falkenbogen

Schaden: 14

Haltbarkeit: 35

Synthese-Angriffsstärke: 5

Reichweite: 47 m

Fundort: Truhen in Hebra-Region

Soldatenbogen

Schaden: 14

Haltbarkeit: 36

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: Truhen in Inneres Hyrule & Schloss Hyrule

Echsalbogen

Schaden: 14

Haltbarkeit: 25

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von Echsalfos-Bogenschützen niederen Rangs.

Doppelschussbogen

Schaden: 14

Haltbarkeit: 18

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 47 m

Fundort: Loot von Yiga-Novizen

Besonderheit: Mehrfachpfeile (2 Pfeile in Folge)

Waldbogen

Schaden: 15

Haltbarkeit: 35

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: Belohnung für „Valnus‘ Schatzsuche“

Besonderheit: Mehrfachpfeile (3 Pfeile)

Zorabogen

Schaden: 20

Haltbarkeit: 40

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 26 m

Fundort: In Truhen in Ranelle-Region

Bestienbogen

Schaden: 20

Haltbarkeit: 35

Synthese-Angriffsstärke: 5

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von blauen Leunen

Besonderheit: Mehrfachpfeile (3 Pfeile)

Knochen-Bokbogen

Schaden: 24

Haltbarkeit: 30

Synthese-Angriffsstärke: 6

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von hochrangigen Bokblin-Bogenschützen

Mächtiger Konstruktbogen

Schaden: 24

Haltbarkeit: 34

Synthese-Angriffsstärke: 6

Reichweite: 26 m

Fundort: Beute von Gamma- und Delta-Elitekonstrukten

Starker Echsalbogen

Schaden: 25

Haltbarkeit: 35

Synthese-Angriffsstärke: 6

Reichweite: 26 m

Fundort: Beute von Echsalfos-Bogenschützen

Gerudo-Bogen

Schaden: 25

Haltbarkeit: 40

Synthese-Angriffsstärke: 3

Reichweite: 47 m

Fundort: In der Gerudo-Region zu finden

Ritterbogen

Schaden: 26

Haltbarkeit: 48

Synthese-Angriffsstärke: 6

Reichweite: 26 m

Fundort: In Gerudo-Region

Adlerbogen

Schaden: 28

Haltbarkeit: 60

Synthese-Angriffsstärke: 7

Reichweite: 47 m

Fundort: Belohnung für „Das Erbe der Orni“

Besonderheit: Mehrfachpfeile (3 Pfeile)

Schattenbogen

Schaden: 30

Haltbarkeit: 40

Synthese-Angriffsstärke: 7

Reichweite: 53 m

Fundort: Höchster Turm von Schloss Hyrule (-0254, 1061, 0511)

Besonderheit: Nutzt Links Batterien für Erhöhung der Reichweite

Sonanium-Bogen

Schaden: 30

Haltbarkeit: 50

Synthese-Angriffsstärke: 7

Reichweite: 26-104 m

Fundort: Verkauf im Geistertempel durch Schmiedekonstrukt

Besonderheit: Nutzt Links Batterien für Erhöhung der Reichweite

Chimärenbogen

Schaden: 32

Haltbarkeit: 45

Synthese-Angriffsstärke: 8

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von weißen und silbernen Leunen

Besonderheit: Mehrfachpfeile (3 Pfeile)

Stahl-Echsalbogen

Schaden: 36

Haltbarkeit: 50

Synthese-Angriffsstärke: 9

Reichweite: 26 m

Fundort: Loot von hochrangigen Echsalfos-Bogenschützen

Königsbogen

Schaden: 38

Haltbarkeit: 60

Synthese-Angriffsstärke: 9

Reichweite: 26 m

Fundort: Über dem Thronsaal von Schloss Hyrule (-0254, 1051, 0416)

Gardebogen

Schaden: 50

Haltbarkeit: 20

Synthese-Angriffsstärke: 12

Reichweite: 39 m

Fundort: In Schloss Hyrule (Zeldas Gemacht & Labor; Thronsaal)

Bogen des Dämonenkönigs

Schaden: *

Haltbarkeit: 42

Synthese-Angriffsstärke: 11

Reichweite: 39 m

Fundort: Loot von Phantom-Ganons

Besonderheit: *Fügt 2 Punkte Schaden pro Herzen von Link zu. Maximal 60 Schadenspunkte möglich.

