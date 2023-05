In Zelda TotK aka Tears of the Kingdom könnt ihr euch wieder (ganz wie in Zelda BotW) Hercontainer und mehr Ausdauer verschaffen. Wie ihr an die begehrte Lebensenergie in Form der Herzen kommt und was ihr für mehr Ausdauer tun müsst, erfahrt ihr hier.

Zelda TotK: Wie bekomme ich mehr Herzen und Ausdauer?

So bekommt ihr mehr Herzen: Ihr könnt in „Zelda TotK“ auf zwei verschiedene Arten an die begehrten Herzcontainer kommen. Wollt ihr mehr Lebensenergie, um in Kämpfen mehr auszuhalten, habt ihr die folgenden zwei Möglichkeiten:

Absolviert die Hauptquest: Wenn ihr die vier Regionen der Hauptquest erkundet und die jeweiligen Tempel absolviert, werdet ihr nach Abschluss jeder Region mit einem zusätzlichen Herzcontainer belohnt. So kommt ihr bereits auf insgesamt acht Herzen, damit lässt sich zumindest etwas ausrichten.

Wenn ihr die vier Regionen der Hauptquest erkundet und die jeweiligen Tempel absolviert, werdet ihr nach Abschluss jeder Region mit einem zusätzlichen Herzcontainer belohnt. So kommt ihr bereits auf insgesamt acht Herzen, damit lässt sich zumindest etwas ausrichten. Erledigt möglichst viele Schreine: Für jeden absolvierten Schrein bekommt ihr ein Segenslicht. Diese Segenslichter lassen sich an den überall im Spiel verteilten Statuen der Göttin gegen Herzcontainer eintauschen. Ihr braucht allerdings immer vier Segenslichter für einen Container.

So bekommt ihr mehr Ausdauer: Wollt ihr euren grünen Ausdauer-Ring erweitern, bleibt euch nur eines übrig – Schreine absolvieren. Die dafür erhaltenen Segenslichter lassen sich nämlich statt gegen Herzen genauso gut auch gegen Ausdauercontainer eintauschen. Auch hier braucht ihr immer vier.

Zelda TotK: Segenslichter lieber in Herzen oder Ausdauer investieren?

Überlegt’s euch gut: Wir würden allerdings dazu raten, in „Zelda TotK“ zunächst auf mehr Herzen zu setzen und die Ausdauer später zu erweitern.

Gerade zu Beginn stellen die Gegner eine ernst zu nehmende Gefahr dar und hauen euch ganz schön schnell aus den Latschen. Vor allem, wenn ihr nur wenig Herzen und noch keine besonders fortgeschrittene Ausrüstung habt.

Außerdem gibt es jetzt mehr andere Möglichkeiten zur Fortbewegung als noch in BotW, weshalb Ausdauer tendenziell eher ein bisschen weniger wichtig geworden ist. Immerhin könnt ihr auch auf Gleiter, Ventilatoren, Raketen und selbstgebaute Fahrzeuge setzen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie viele Herzen kann ich in Zelda TotK maximal haben?

So viele Herzcontainer gibt’s: Aktuell scheint das Maximum an normal erreichbaren Herzcontainern in „Zelda TotK “bei einer Anzahl von 40 zu liegen.

So viele Schreine existieren in Zelda TotK: In „Zelda TotK“ könnt ihr insgesamt 152 Schreine finden. 120 davon befinden sich wieder auf der normalen Oberfläche der Open World. 32 sind auf den Himmelsinseln verteilt. Hier findet ihr alle Schreine in Zelda Tears of the Kingdom.

Jetzt seid ihr dran: Holt ihr euch zuerst mehr Herzen oder erst mehr Ausdauer und warum? Schreibt es uns in die Kommentare.