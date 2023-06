Moldora besiegen, super easy Trick – Zelda: Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einige Feinde, die uns das Fürchten lehren. Darunter finden wir den umherwütenden Wüstenfisch Moldora. Ein echtes Ungetüm!

Einen Moldora in TotK zu besiegen, ist gar nicht mal so einfach. Er hat nicht nur ein dickes Fell, er ist zudem flink wie eine Katze. Deshalb verraten wir euch in dieser Lösung, was ihr benötigt, um einen der gigantischen Tiere zu legen.

Moldora besiegen – Vorbereitungen

Spätestens mit der Nebenaufgabe: Moldora wird uns klar, dass wir nicht daran vorbeikommen, einen Moldora in TotK zu besiegen. Die Quest erhalten wir in unserem Quartier im Spähposten vor Schloss Hyrule.

Was brauchen wir für den Kampf? Was wir definitiv für den Kampf benötigen, sind Holzpfeile und einen Bogen. Schnappt euch also große Holzkisten und schlagt drauf, um an einige Pfeile zu kommen. Im Spähposten gibt es hier und da auch noch diverse Pfeile. Und außerdem könnt ihr sie häufig bei Händlern finden.

In Kakariko zum Beispiel gibt es 5x Holzpfeil für 20 Rubine

Außerdem benötigen wir das Sonau-Bauteil: Zeitbombe. Diese erhaltet ihr an Kapselspendern. Aber an welchem Ort können wir Zeitbomben im Kapselspender ziehen? Das wäre zum Beispiel der Spender auf der Insel der Heldenmutprobe, und zwar beim Kampftechniken-Schrein: Taunhijo.

Auf diese Himmelsinseln gelangt ihr über den Turm auf dem Tilio-Berg.

Hier gibt es Zeitbomben. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich einen Moldora?

Der Moldora ist ein echter Wüstenfisch. Er schwimmt wie die Sandwürmer aus „Dune“ in dem Sand in Wüstengebieten umher und schnappt sich alles, was sich bewegt. Deshalb machen wir uns auf in den Südwesten der Weltkarte, es geht ins Reich der Gerudo.

Wir werden definitiv fündig, wenn wir in Ost-Gerudo am Siwakama-Schrein suchen. Er schwimmt vor dem Schrein herum.

Fundort von Moldora. © Nintendo/PlayCentral.de

Einfacher Weg zum Sieg über Moldora

Hier findet ihr den Schrein und somit einen Vorsprung aus Stein. Nutzt diesen Vorsprung für euren Kampf.

Feuert jetzt einen Pfeil vor euch ab, in der Nähe von Moldora. Er wird dann aufmerksam und springt an der Stelle hoch, wo er den Pfeil wahrgenommen hat.

Schießt einen Pfeil vor Moldora. © Nintendo/PlayCentral.de

Und hier kommt die Zeitbombe ins Spiel. Schießt keinen normalen Pfeil, sondern einen Pfeil mit Zeitbombe ab. Dann explodiert dieser kurze Zeit später im Maul von Moldora.

Fliegt dann mit dem Parasegel rüber und gebt ihm kräftig mit einer Nahkampfwaffe Saures – wie mit dem Master-Schwert (Lösung zum Freischalten).

Attackiert jedoch unbedingt die Unterseite, also seinen Bauch. Denn hier ist er viel verwundbarer als am Kopf oder auf dem Rücken. Ihr werdet den Schaden im Unterschied schnell merken.

Sein Bauch ist seine Schwachstelle. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Ganze wiederholt ihr jetzt ein paar Mal und dann ist der Moldora auch schon Geschichte. Es geht mit diesem Trick relativ schnell.

Unser Tipp: Falls euch die Zeitbomben ausgehen, dann arbeitet hier mit der Donnerblume. Ihr müsst ihn dann nur treffen, wenn er gerade nach oben springt (vorher Holzpfeil ohne alles zum Anlocken).

Was dropt der Moldora?

Wenn ihr es schafft, einen Moldora zu besiegen, gibt es saftige Belohnungen (äußerst schmackhaft). Darunter befinden sich folgende Items:

Moldora-Herz: Zutat für Medizin

Zutat für Medizin Moldora-Flosse: Medizinzutat oder Erhöhung der Wurf- bzw. Flugreichweite

Medizinzutat oder Erhöhung der Wurf- bzw. Flugreichweite Moldora-Kiefer: Medizinzutat oder höhere Angriffskraft (23)

Medizinzutat oder höhere Angriffskraft (23) 2x Kisten mit Loot wie Königsschild (55) oder Königs-Hellebarde (7)

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!