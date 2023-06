Reise in die Vergangenheit: Alle 4 Steintafeln übersetzen! – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es abseits der Hauptgeschichte viele Nebenmissionen, die sich lohnen. Am Ende gibt es zumeist eine Belohnung, deshalb ist es immer ratsam, diese zu absolvieren.

Und so verhält es sich mit der Nebenaufgabe: Reise in die Vergangenheit, bei der wir einem Mann helfen müssen, vier mysteriöse Steintafeln zu entziffern. In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr den Mann findet und wo ihr nach den Steintafeln suchen müsst.

Reise in die Vergangenheit: Nebenquest in TotK

Wo finde ich die Nebenquest?

Wo gibt es die Quest: Reise in die Vergangenheit? Diese Nebenmission wartet in Kakariko auf euch. Das Dorf befindet sich südwestlich vom Spähposten in Hyrule.

Fundort von Kakariko in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr den Teleporter schon freigeschaltet habt, verwendet einfach den Maka-sura-Schrein. Sprecht dann in Kakariko mit einem Mann namens Bugri. Er steht direkt unten in Kakariko. Springt vom Schrein einfach auf die Hauptstraße, dort findet ihr ihn zwischen den Läden. Er dreht seine Runden.

Nun sinniert er etwas über die hiesigen Kranzruinen, die es nur in Kakariko gibt. Und obendrein wurden auch noch verschiedene Steintafeln mit Sonau-Schrift entdeckt.

Alle 4 Steintafeln mit Fundort

Um jene Steintafeln geht es bei dieser Nebenaufgabe. Es gilt, alle Steintafeln zu finden und sie zu entziffern. Aber wie soll das gehen?

Wenn wir die ominösen Steintafeln vor uns sehen, müssen wir die zugehörige Übersetzung lesen und diese Entdeckung dann später bei Bugri wiedergeben.

Zunächst einmal sei gesagt, es gibt hier überall Karten, die euch die Kranzruinen anzeigen. Sie liegen überall bei den Forschungsposten. Aber diese Karten sind sehr ungenau und die Ruinen sind hier schwer zu erkennen. Nutzt stattdessen lieber unsere Karte.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die erste Steintafel

Und los gehts: Die erste Steintafel könnt ihr erreichen, wenn ihr einmal das gesamte Holzgerüst hochlauft, das sich im Norden von Kakariko befindet (alternativ anfliegen von links). Ganz oben seht ihr dann einen kleinen Forscherposten.

Hier neben der Karte der verzeichneten Kranzruinen findet ihr sogleich noch ein Zelt, in dem eine Mann schläft. Olivio macht ein Nickerchen auf einer Steintafel. Aber keine Sorge: die Übersetzung für die erste Steintafel hat Tauro bereits angefertigt. Sie liegt rechts neben dem „Bett“. Ihr müsst sie jetzt lesen!

© Nintendo/PlayCentral.de

Die zweite Steintafel

Von der ersten Steintafel aus könnt ihr einmal gen Osten abfliegen. Passenderweise reisen wir direkt zum Osthügel. Auf der rechten Seite des Hügels ist noch so ein Forscherposten. Hier findet ihr die Übersetzung der östlichen Kranzruine, also die zweite Steintafel innerhalb der Ruine.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die dritte Steintafel

Für diese Kranzruine müssen wir Kakariko verlassen. Am besten startet ihr am Makasura-Schrein und schaut einmal in Richtung Südwesten. Ihr seht die Ruine schon am Horizont, wenn ihr in diese Richtung schaut.

© Nintendo/PlayCentral.de

Schwebt dann einmal über die Schlucht und lauft in die liegende Kranzruine rein. Vorsicht vor den Bokblins. Sie haben hier ein Lager aufgeschlagen. Schaltet sie aus und sucht dann in südlicher Richtung. Hier findet ihr eine weitere Tafel mitsamt Übersetzung. Lest sie und es geht weiter!

Die vierte Steintafel

Die vierte und letzte Steintafel findet ihr im Süden von Kakariko. Lauft das gesamte Holzkonstrukt hoch, das südlich aus Kakariko herausführt (am Kapselspender vorbei). Wenn ihr in die Ruine reinlauft, schaut einmal nach rechts. Hier findet ihr die Tafel und die zugehörige Übersetzung. Lesen und glücklich werden!

© Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt haben wir alle Übersetzungen gelesen und können Bugri von unserem Fund berichten. Als kleines Dankeschön gibt es die Belohnung 3x Zitterflügler. Bedenkt, dass ihr wirklich alle Übersetzungen gelesen haben müsst. Bei uns war die Mission leicht verbugt, aber nach mehrmaligem Lesen hat es dann geklappt, den Auftrag abzugeben.