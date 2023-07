Leidenschaftliche Dekoration: Welche Waffe craften? Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Nebenaufgaben (Sidequests), die uns auch über den regulären Spielalltag hinaus beschäftigen.

Zu den Nebenaufgaben zählt unter anderem die Quest: Leidenschaftliche Dekoration. In dieser Lösung verraten wir euch alles, was ihr tun müsst, um sie zu lösen.

Leidenschaftliche Dekoration – Quest in TotK

Wo finde ich die Quest: Leidenschaftliche Dekoration? Diese Nebenaufgabe könnt ihr erst dann aktivieren, wenn ihr Gerudo-Stadt vor den Angriffen der Gibdo bewahrt habt. Schließt alle Ereignisse im Donnertempel ab und schaut dann noch einmal beim Wüstenbasar vorbei.

Idealerweise teleportiert ihr euch direkt zum Maya-tata-Schrein, der sich in der Nähe des Wüstenbasars befindet.

Sprecht dann vor Ort mit dem NPC Brohu (sie sitzt nördlich am Basar), die euch von der Bitte eines Vorgesetzten erzählt. Sie soll eine Waffe so modifizieren, dass sie funkelt und eine feurige Leidenschaft ausstrahlt.

Es gilt nun eine Waffe zu finden, die sie als Vorlage verwenden kann. Aber wo beginnen wir mit der Suche?

Welche Waffe brauchen wir?

Um diese Waffe zu craften, müssen wir eine wichtige Sache bedenken: sie darf nicht aus Monsterzutaten erstellt werden, da das der Vorgesetzte gar nicht gerne sieht. Diese Zutaten fallen also komplett weg.

Was bleibt dann noch übrig, das funkelt und flammt? Es gibt einen Edelstein, der beide Eigenschaften vereint und das ist der Rhodonit. Wenn ihr solch einen Rhodonit in der Tasche habt, könnt ihr direkt mit dem Craften beginnen.

Ansonsten müsst ihr auf die beschwerliche Suche gehen und einen suchen. Rhodonit bekommt ihr nur selten in schwarzen Erzbrocken an der Oberfläche oder durch Quests.

Es gibt eine Quest in den Deubran-Ruinen, durch die ihr sogar mehrere Rhodonit-Edelsteine erhaltet. Das ist die Nebenaufgabe: Untersuche die Deubran-Ruinen. Sie ist für die große Belohnung sehr schnell abgeschlossen. Es lohnt sich also!

Alternativ könnt ihr die Quest Der wahre Heldenmut angehen, die ebenfalls einen Rhodonit als Belohnung bereithält. Diese Quest ist ebenfalls in der Wüste angesiedelt.

Die richtige Waffe craften, los gehts!

Nun kann das Craften auch schon losgehen. Die Synthese funktioniert hier wie bei allen anderen Waffen. Und wenn ihr einen Auffrischungskurs in der Synthese benötigt, besucht doch gerne unseren Guide mit allen Infos.

Ihr könnt dafür nun jede beliebige Waffe nehmen. Aber, und das ist ein großes Aber! Das solltet ihr nicht tun. Sucht euch eine Grundwaffe aus, die ihr wirklich für sinnvoll erachtet.

Denn ihr könnt die Waffe im Anschluss behalten und wenn ihr den Rhodonit an eine Billigwaffe anbringen würdet, wäre das einfach pure Verschwendung – denn er ist danach weg, also dauerhaft an der Waffe.

Schlussendlich entscheidet ihr selbst, welche Waffe für euch Sinn macht. So oder so könnt ihr Brohu dann die Rhodonit-Waffe zeigen und die Quest ist abgeschlossen.

Ihr erhaltet dann einen Elektro-Flederbeißerflügel als Belohnung für die gute Idee, die sie nun kopiert.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hadert, könnte euch unsere Komplettlösung behilflich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben. Weiterhin viel Spaß mit dem Spiel!