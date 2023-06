Rätsel der Deubran-Ruinen gelöst, mysteriöse Steintafeln entziffert – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Mysterien, die es zu erforschen gilt. Eines der Geheimnisse bezieht sich auf die Deubran-Ruinen im Norden der Weltkarte.

Ein hiesiger Forscher namens Kasula hat ein paar alte Steintafeln entdeckt, die wir gemeinsam mit Link und seinen Fähigkeiten entschlüsseln müssen. Aber was hat es damit auf sich? Und was versteckt sich hinter dem Geheimnis? In dieser Lösung erfahrt ihr alles zum Rätsel der Deubran-Ruinen.

Quest: Untersuche die Deubran-Ruinen

Die episodische Quest: „Untersuche die Deubran-Ruinen“ besteht aus mehreren Sidequests. Und erst wenn wir alle gelöst haben, können wir die Hauptquest abschließen.

Fundort der Deubran-Ruinen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich die Deubran-Ruinen? Zunächst einmal müssen wir uns die Hauptquest abholen. Das geht bei Kasula, der in der Nähe des Turms an den Deubran-Ruinen steht.

Nachdem wir ein nettes Pläuschchen mit Kasula hatten, geht es nun über in die Suche nach den alten Steintafeln. Und Kasula sagt zwar, dass er die Steintafeln sucht, doch im Grunde ist Link für das Auffinden aller Steintafeln verantwortlich. Aber wie kann das sein?

Die Steintafeln zeigen sich erst, wenn wir die jeweiligen Kräfte eines Weisens freigeschaltet haben. Nach und nach tauchen dann mehr Steintafeln auf.

Heißt, ihr müsst zunächst einmal die nachfolgenden Tempel abschließen, um an die Sidequests gelangen zu können:

Episode: Zwischen zwei Drachen

Wir starten mit der geheimen Kunst des Weisen des Feuers. Wenn wir den Feuertempel abgeschlossen haben, finden wir neben Kasula die Feuer-Steintafel. Diese antike Schrift beinhaltet folgende Geheimniskrämerei:

„Nutze die geheime Kunst des Weisen des Feuers, um dich in Windeseile zwischen zwei Drachen hindurchzubwegen.“

Das Rätsel deutet also auf zwei Drachen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu finden und die Kraft des Feuers an der richtigen Stelle einzusetzen.

Das erste Rätsel ist recht simpel gelöst. © Nintendo/PlayCentral.de

Und um die Suche abzukürzen, findet ihr hier den genauen Standort der zwei Drachen (1. und 2.) auf unserer Karte.

Diese beiden Drachen befinden sich im Westen der Deubran-Ruinen. Es handelt sich hierbei um den Eingang zu den Ruinen über die Westseite.

Die zwei Drachen. © Nintendo/PlayCentral.de

Positioniert euch hier, wo wir stehen und feuert Yunobo mit seiner Rolle durch den Eingang. Dann tut sich in der Nähe eine geheime Kammer mit einer Truhe auf. Öffnet die Truhe, es wartet ein 3x Rhodonit auf euch.