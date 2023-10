Zahlenschloss-Rätsel am Cauldron Lake – Alan Wake 2 Lösung

Alan Wake 2 ist ein Survival-Horrorspiel, das hier und da zum Knobeln einlädt. Es gibt diverse Rätsel, die uns doch so einiges abverlangen können.

Noch relativ am Anfang des Games laufen wir mit der Hauptfigur Saga am Cauldron Lake entlang und hier gibt es eine kleine Truhe, die wir nur schwer öffnen können. Das Problem ist ein Zahlenschloss an der Truhe.

Wie also lässt sich die Truhe öffnen und das Kultversteck enthüllen? Wie knacke ich das Zahlenschloss? Das erfahrt ihr in bei uns in dieser Lösung.

Wo finde ich das Zahlenschloss-Rätsel?

Im Detail geht es um eine kleine Box, die sich Kultversteck nennt. Wenn ihr sie einmal gefunden habt, könnt ihr sie auch später noch auf der Karte sehen.

Das Kultversteck befindet sich am unteren Ende der Karte beim Couldron Lake. Den besagten Ort findet ihr, wenn ihr beim Tatort weiter gen Westen lauft und dann südlich abbiegt. Nach wenigen Metern sehen wir einen Container und davor sitzt die Truhe zwischen ein paar Möbeln.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Lösung vom Zahlenschloss-Rätsel in Alan Wake 2

Die Lösung ist recht knifflig. Auf dem Koffer stehen ein paar Hinweise auf einem Zettel. Was sollen wir also tun?

Hände waschen Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen Ein Nickerchen machen

Und in dieser Reihenfolge müssen wir den Hinweisen dann auch nachgehen. Wir suchen also den Container auf, der sich direkt gegenüber von der Kiste befindet.

Nun müssen wir uns erst einmal die „Hände waschen“. Nur wo? In der Küche scheint es nichts zu geben. Also müssen wir einen Schlenker nach rechts machen und das Bad aufsuchen. Über dem Waschbecken befindet sich das erste Symbol. Merkt es euch!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Nun müssen wir uns „ein Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen“. Gesagt, getan. Also ab zum Kühlschrank. Der lässt sich zwar nicht öffnen, aber auf der Außenseite sehen wir ein weiteres Symbol eingraviert.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wir haben das Symbol auf unserer Karte markiert, damit ihr es besser erkennen könnt. Hierbei handelt es sich um das zweite Symbol.

Und nun geht es zum dritten und letzten Symbol. Wir sollen „ein Nickerchen machen“ und gehen deshalb ins Schlafzimmer (wenn man es denn so nennen kann).

Das dritte Symbol ist tatsächlich das Symbol, das wir bei der weißen Matratze finden, auf der ein Kissen liegt. Zückt die Taschenlampe und schaut über die Matratze. Da ist es!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Nun laufen wir zurück zur Truhe. Im Gepäck haben wir unsere drei Symbole, die wir nun in der korrekten Reihenfolge eingeben müssen.

Beachtet dabei die Reihenfolge von oben nach unten. Ganz oben kommt also das 1. Symbol hin, in der Mitte das 2. Symbol und unten das 3. und letzte Zeichen aus dem Schlafzimmer.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr all diese Symbole eingebt, öffnet sich die Truhe. Im Inneren befindet sich 1x Trauma-Kissen (Medikit) und 1x Paket Handwaffenmunition.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das Rätsel gelöst und es kann weitergehen mit Alan Wake 2.

