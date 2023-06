Das Gerudo-Riesenfossil in Zelda: Totk lösen – Mutter und Jungtier wieder vereinen

Sobald ihr in The Legende of Zelda Tears of the Kingdom die Nebenquest Das Hebra-Riesenfossil abgeschlossen habt, erhaltet ihr von Lune automatisch die daran anknüpfende Quest Das Gerudo-Riesenfossil.

Das Hebra-Riesenfossil: Mutter und Kind vereinen

Das dritte Riesenfossil befindet sich in der Gerudo-Wüste. Ein Stück südwestlich hinter dem Donnertempel befindet sich eine Höhle unter einer Sanddüne (Gerudo-Riesenfossil mit den Koordinaten -4812, -3873, 0001 ).

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Lune befindet sich ein Stück weiter unten in der Höhle, direkt vor dem riesigen Fossil eines ausgestorbenen Kolosswals. Sobald ihr sie angesprochen habt, teilt sie euch mit, dass es sich bei dem Fossil um das eines Kolosswal-Kalbs handeln muss. Sie fragt sich, ob es sich hierbei womöglich um das Kalb des anderen Kolosswals handelt.

Allerdings fehlen Teile des Körpers und der Schwanzflosse. Diese müssen sich aber irgendwo in der Nähe befinden. Nun gilt es also den Mutter-Kolosswal wieder mit seinem Jungtier zu vereinen.

Fundorte der Fossilknochen

Klettert auf den Schädel des großen Skeletts und sprengt die zerstörbaren Felsen an der Höhlendecke mit explosiven Pfeilen (Donnerblumen lassen sich in der Umgebung sammeln) in die Luft, um das in der Decke steckende Knochenteil zu befreien.

Sprengt hier die Felsen weg, damit das Skelett nach unten fällt. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Skelett landet nach der erfolgreichen Befreiungsaktion auf dem Boden der Höhle. Nehmt es mit der Ultra-Hand auf und befestigt es anschließend an dem Kopf des kleineren Skeletts.

Es fehlt aber noch der Schwanzknochen des Jungtiers. Diesen findet ihr im Sand unter dem Brustkorb des großen Skeletts. Nutzt den Ventilator in der Nähe, um den Sand zu entfernen. Alternativ könnt ihr auch wunderbar einen Krog-Fächer nutzen, um den Knochen freizulegen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

In diesem Fall müsst ihr die Knochen so wie auf unserem Bild zu erkennen manuell miteinander verbinden, um ein vollständiges Skelett zu erhalten.

So muss das zusammengesetzte Skelett des Jungtiers aussehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Im hinteren Bereich des großen Fossils befinden sich außerdem zwei weitere Sandhaufen. Unter dem rechten findet ihr eine Truhe mit einem Topas im Inneren.

Lauft jetzt zu Lune zurück, um die Quest abzuschließen. Als Belohnung gibt es ein letztes Mal einen Violetten Rubin.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!