Taburasa in Tears of the Kingdom: Teilnahme am Taburasa-Rennen, Anfänger- und Expertenstrecke

Rennfahrer*innen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aufgepasst: Wer das Taburasa-Rennen freischaltet und die Nebenmission erfolgreich absolviert, kann tolle Schütze einheimsen.

Wie genau ihr am Rennen teilnehmt und was ihr tun müsst, um die Belohnung wiederholt einzusacken, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So schaltet ihr das Taburasa-Rennen frei

Das Taburasa-Rennen kann bei Farnada in Akkala angenommen werden, doch bevor euch diese Möglichkeit angeboten wird, müsst ihr erst einmal etwas Vorarbeit leisten.

Um genau zu sein, müsst ihr die Nebenaufgabe Präzise Lenkung in der Akkala-Hochebene absolvieren. Wie das geht, erfahrt ihr wie folgt.

Erst einmal müsst ihr das Dumsda-Projektgelände erreichen, das sich wenige Meter westlich des Orts Taburasa befindet. Ihr könnt das erhöht liegende Gelände entweder mit der Schwebebahn erreichen.

Oder, was deutlich schneller geht, ihr nutzt dafür den Turm auf dem Ulri-Berg und gleitet via Parasegel einfach zum Zielort, wo ihr mit Farnada sprecht.

Weit im Osten von Hyrule liegt der Ort Taburasa. © Nintendo Östlich davon findet ihr das Dumsda-Testgelände. © Nintendo

Wie ihr erfahren werdet, können die Sonau-Fahrzeuge nicht benutzt werden, da sie sich nicht steuern lassen. Leider hat die gute Farnada noch nichts von einem Lenkelement gehört.

Doch Link weiß da sicher schon längst mehr. Entweder nutzt ihr ein Lenkelement, das ihr bereits im Inventar habt, oder ihr sucht euch eins in einem Kapselspender.

Wie es der Zufall so will, findet ihr nur wenige Meter im Süden einen Kapselspender, der ein solches Steuerelement ausspuckt, wenn ihr ihn mit Energiesphären füttert.

Direkt vor dem Kapselspender steht übrigens der Hyrulaner Pigur, der sich fragt, was in einem solchen Gerät zu finden ist, was die kurze Nebenaufgabe Was ist da drin? startet.

Werft nun ein paar Sonau-Energiesphären in den Kapselspender und hofft darauf, dass ein Lenkelement dabei ist. Wenn nicht, versucht es einfach nochmal.

Sobald ihr Glück hattet, kehrt zu Farnada zurück und sprecht sie direkt an. Anschließend müsst ihr das Steuerelement nur noch via Ultra-Hand mit dem Fahrzeug verbinden und eine Testfahrt absolvieren.

Südlich vom Testgelände steht der passende Kapselspender. © Nintendo Pigur wüsste auch gerne, was in einem Kapselspender drin ist. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Taburasa-Rennen gewinnen und mehrfach belohnt werden

Habt ihr die kleine Teststrecke absolviert, erhaltet ihr zum Dank einen Silbernen Rubin, der 100 Grüne Rubine wert ist. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, die Aufgabe Teilnahme am Taburasa-Rennen anzunehmen.

Verlasst dafür das Gebiet, bestenfalls, indem ihr euch an einen anderen Ort teleportiert, und kehrt dann noch einmal zum Dumsda-Projektgelände zurück, um die neue Nebenmission zu starten.

Sobald ihr erneut mit eurer Auftraggeberin gesprochen habt, ist es an der Zeit, gegen Payu anzutreten. Dafür müsst ihr die vorgegebene Strecke in unter 02:00 Minuten abschließen.

Nehmt euch dafür das Lenkelement vom Tisch neben Farnada und setzt es auf ein beliebiges Fahrzeug. Ihr könnt euch eines des Fahrzeuge aussuchen, eines zusammenbauen oder via Bautomatik erschaffen.

Wichtig ist lediglich, dass euer Fahrzeug das Lenkelement von Farnada enthält. Erst wenn dieses Sonau-Bauteil angebracht wurde, kann das Rennen starten. Anschließend müsst ihr nur noch durch die Lichter fahren.

Die vorgegebenen zwei Minuten reichen dafür zum Glück locker aus, selbst dann, wenn ihr wie wir ein eher langsames Fahrzeug gebastelt habt. Haltet euch lediglich an die Regeln.

Was bedeutet, dass ihr alle Lichter berühren müsst, das Lenkelement zu keinem Zeitpunkt des Rennens verlassen und euch nicht zu weit von der Rennstrecke entfernen dürft.

Habt ihr die eher leichte Aufgabe bewältigt, erhaltet ihr zur Belohnung 3x Sonau-Energiesphäre. Doch es wird noch besser, denn nun habt ihr das Expertenrennen freigeschaltet.

Fahrt in unter 2 Minuten durch alle Lichter. © Nintendo Euer erster Preis besteht aus 3. Sonau-Energiesphäre. © Nintendo

Um auf der Expertenstrecke antreten zu dürfen, müsst ihr 10 Rubine zahlen. Ein kleiner Preis, der sich lohnen wird. Doch die Herausforderung ist nun natürlich auch etwas schwerer.

Ihr müsst deutlich mehr Checkpunkte durchfahren, habt dafür aber auch eine ganze Minute mehr Zeit. Und das beste ist, ihr erhaltet für euren Sieg eine Große Sonau-Energiesphäre.

Ein netter Preis, der aber noch netter wird, sobald man herausgefunden hat, dass dieser Preis jedes Mal winkt, wenn ihr euren eigenen Rekord brecht. Und das ist geradezu sträflich einfach.

Denn ihr müsst nichts weiter tun, als kurz vor dem letzten Kontrollpunkt anzuhalten und die Zeit verstreichen zu lassen. Fahrt in der letzten Sekunde rein und die Sphäre gehört euch.

Merkt euch eure Bestzeit und unterbietet sie lediglich um ein paar Sekunden und schon habt ihr wieder eine Große Sonau-Energiesphäre in der Tasche. Bei Bedarf wiederholen und wiederholen.

Diesen Preis könnt ihr mehrfach abstauben. © Nintendo Den Bauplan für dieses Gefährt erhaltet ihr in der Yiga-Basis. © Nintendo