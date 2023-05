Letzte Fähigkeit: Bautomatik erlernen – Was bringt das? – Zelda Tears of the Kingdom

Das großartige Abenteuer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enthält viele neue Fähigkeiten. Es gibt die Ultra-Hand, mit der wir Sachen bewegen und verschmelzen, oder gar die Synthese, mit der wir wie bei einem Crafting-System neue Waffen und Ausrüstung herstellen.

Doch es gibt noch eine weitere Fähigkeit, die auf den ersten Moment gar nicht so direkt ersichtlich ist. Sie erweist uns einen großen Dienst – nur müssen wir sie erst einmal freischalten!

Die Rede ist von der sagenumwobenen Kraft namens Bautomatik. Falls ihr euch gefragt habt, wofür das letzte Fähigkeitenfeld im Auswahlrad da ist, habt ihr diese Fähigkeit bis jetzt verpasst.

Aber keine Sorge: PlayCentral.de ist für euch da. Wir erklären euch Schritt für Schritt, was ihr tun müsst, um diese Fähigkeit schnellstmöglich freizuschalten.

Was ist Bautomatik? – Zelda Tears of the Kingdom

Aber was ist Bautomatik eigentlich? Kurz gesagt, es ist eine Art Blaupausensystem, das euch mit Bauplänen zur Seite steht, schnelle Konstrukte zu bauen. Am Ende spart ihr euch so einiges an Zeit ein und diese Fähigkeit bietet noch weitere Vorteile (später mehr dazu).

Ihr solltet die Bautomatik unbedingt erlernen, da ihr mit ihrer Hilfe in Windeseile Sonau-Bauteile miteinander verbinden könnt, um schneller voranzukommen.

Eine mächtige Fähigkeit. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich die letzte Fähigkeit?

Wo muss ich die letzte Fähigkeit suchen? Zuerst müsst ihr die nachfolgende Quest abgeschlossen haben. Das ist die Quest, die das Fotomodul auf eurem PurahPad freischaltet.

Dann könnt ihr noch einmal zum Spähposten zurückkehren (wartet allerdings eine gewisse Zeit) und mit Josha sprechen.

Sie klärt auf, was die Statuen für einen Nutzen haben und dass sie im Grunde auf einen bestimmten Ort deuten. Sie zeigt auf den Tempel im Untergrund, den es zu finden gilt. Hier schaltet ihr sogleich die Bautomatik frei.

Schnellster Weg zum Untergrundtempel

Der Untergrundtempel ist jedoch kein Tempel im eigentlichen Sinne, es ist die alte Verlassene Zentralmine. Hier müssen wir hin.

Wie komme ich zur Verlassenen Zentralmine? Der schnellste Weg zur Verlassenen Zentralmine ist im Grunde vollkommen simpel, wenn ihr unseren Anweisungen folgt.

Reitet oder fliegt zunächst einmal gen Süden (vom Spähposten aus) zum Vergessenen Plateau. Das ist der Ort, an dem ihr die Ruinen am Tempel der Zeit findet (Startgebiet aus BotW).

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier gibt es einen Abgrund, den sogenannten Abgrund am Vergessenen Plateau (nördlich des Plateaus), in den ihr reinspringen müsst. Aktiviert zunächst die Inoguqojk-Wurzel im Südosten des Lochs. Sie ist wirklich direkt um die Ecke.

© Nintendo/PlayCentral.de

Und nun befinden wir uns bereits auf der Zielgeraden, denn die Verlassene Zentralmine ist einfach nur ein Stück südlich von hier. Es ist wirklich der schnellste Weg und die ganzen Statuen mit ihren Richtungsangaben sparen wir uns somit ganz einfach.

Wie schalte ich Bautomatik frei?

Wenn ihr angekommen seid, aktiviert ihr einfach den Teleportationspunkt in der Mitte der Mine und dann erwacht ein Sonau-Konstrukt.

Das Konstrukt schaltet die Fähigkeit: Bautomatik zunächst frei, doch damit ist es noch nicht getan. Es gilt, den neuen Skill erst einmal zu testen und das machen wir natürlich.

Das eine Fahrzeug ist so gut wie fertig, hier müssen wir lediglich mal eben die Ultra-Hand auspacken und es kurz mit dem Rest verbinden. Dann haben wir ein Sonau-Auto erschaffen und das Gute ist, dass sich die Bautomatik im Verlauf das merkt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das zweite Fahrzeug können wir dann mit der Bautomatik erschaffen. Probiert es einmal aus!

Wissenswert: Der Bautomatik-Verlauf fügt Gebautes wie in einer Timeline hinzu. Wir können also immer auf vergangene Konstruktionen zugreifen.

Wie setze ich die Bautomatik ein?

Wählt die Bautomatik wie alle anderen Fähigkeiten mit der L-Taste auf dem Nintendo Switch-Controller aus und aktiviert sie.

Dann können wir zunächst einmal auswählen, was wir bauen möchten. Wir haben die Wahl zwischen verschiedenen Bauplänen. Wählt einen aus und bestätigt euer Bauvorhaben.

© Nintendo/PlayCentral.de

Nun müsst ihr noch einmal kurz warten, bis das Spiel den Prozess einmal simuliert. Daraufhin könnt ihr euren Bauplan mit der A-Taste in die Tat umsetzen.

Vorerst Quest abschließen!

Danach ist euer Ausflug jedoch noch nicht beendet. Koga von der Yiga-Bande zeigt sich und es folgt eine Konfrontation, die ihr erfolgreich abschließen müsst.

Folgt unbedingt unserer Anleitung, um Kogas finstere Pläne so schnell es geht zu vereiteln.

Davon ab verraten wir euch hier, wie die Quest mit Koga (im Anschluss) weiter und zu Ende geht. Es lohnt sich also.

Was sind Bauplan-Steinplatten?

Danach kann es dann weitergehen mit der Bautomatik und dem Erlernen der Fähigkeiten. Ein Konstrukt in der Nähe gibt euch eure erste Bauplan-Steinplatte. Es steht gegenüber vom Shop.

Was ist eine Bauplan-Steinplatte? So eine Steinplatte fungiert in TotK wie eine Blaupause. Es gibt viele verschiedene Steinplatten, die jeweils einen eigenen Bauplan für Objekte aufweisen. Es ist also eine Konstruktionszeichnung.

© Nintendo/PlayCentral.de

In diesem Fall erhalten wir unseren ersten Bauplan mit der Bezeichnung: Flugzeug. Es sind im Grunde drei Ventilatoren und ein Gleiter. Und das bedeutet: jedes Mal, wenn ihr diese Bauteile findet, könnt ihr nun in Windeseile ein Flugzeug bauen.

Diese Baupläne haben nichts mit dem Bau-Verlauf zu tun. Ihr könnt also Objekte anfertigen, die wir noch nie zuvor gebaut haben.

Bautomatik: Favoriten

An dieser Stelle gibt es noch einen kleinen zusätzlichen Tipp mit auf den Weg. Der Verlauf sieht vor, dass es leider eine maximale Anzahl an Konstrukten gibt, bevor der Verlauf automatisch Einträge löscht.

Das heißt, die ältesten Objekte, die ihr gebaut habt, verschwinden dann aus der Liste – die Liste funktioniert von neu nach alt quasi.

Was sind Bautomatik-Favoriten? Doch den sogenannten Verlauf könnt ihr aushebeln, indem ihr auf die Favoriten zugreift. Legt also eure liebsten Baupläne ganz einfach als Favorit fest und dann könnt ihr immer wieder auf sie zugreifen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!