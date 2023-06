Erwachen-Rüstung wie in Link’s Awakening aussehen – Zelda TotK

Es gibt unzählige Rüstungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die teils einen spielerischen Mehrwert bieten und teils einfach nur gut aussehen.

Und dann gibt es da auch noch ein paar Rüstungssets, die sich ein wenig der Nostalgie in uns bedienen. Das Zeit-Rüstungsset beispielsweise lässt uns buchstäblich eine Zeitreise durchleben, denn es stammt aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahre 1998.

Und auch das Erwachen-Rüstungsset schlägt in eine ähnliche Kerbe. Diese Rüstung stammt aus einem Traum, den Link vor langer, langer Zeit träumte. Es ist thematisch an das Spiel The Legend of Zelda: Link’s Awakening angelehnt.

Erwachen-Rüstungsset finden in TotK

In dieser Lösung verraten wir euch, wo ihr das notorisch coole Rüstungsset finden könnt, um zumindest rein optisch einen erneuten Abstecher nach Cocolint zu unternehmen.

Hier ist die Höhle. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Erwachen-Rüstungsset ist nämlich an die Nebenaufgabe Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 1 gebunden. Ihr findet sie in einer Höhle am Todesberg in der Nähe von Goronia. Folgt unserer Karte für den genauen Punkt. Das ist die Höhle am Goronbi-Fluss.

Das ist der Höhleneingang. © Nintendo/PlayCentral.de

Lauft nun in die Höhle. Nach wenigen Metern findet ihr eine Truhe mit einem Rhodonit. Passt auf die Lava auf. Im Inneren lauft ihr jetzt in Richtung Norden, bis zu einer großen Höhle, in der die Lava von der Decke fließt.

Ihr könnt einfach Frostpfeile nutzen, um euch eine Brücke zu bauen oder ihr nehmt die schwimmenden Felsbrocken mit der Ultra-Hand auf, die vorbeischwimmen. Ihr könnt sie frei positionieren.

Die treibenden Felswände helfen. © Nintendo/PlayCentral.de

Schaltet den Raubschleim auf der anderen Seite aus und fahrt mit einer Felswand den Fluss weiter hoch.

Hier findet ihr einen kleinen Schrein mit dem Flammenwams am Ende der Höhle. Daraufhin öffnet sich eine Wand. Dahinter liegt eine Steintafel, die ihr einmal durchlesen müsst. So erhaltet ihr schon einmal die erste Quest.

Erwachen-Rüstung: das Erwachensgewand

Wo finde ich das Erwachen-Gewand? Im Rahmen der Quest Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 1 werden wir ins Tabanta-Grenzland in den Westen der Weltkarte geschickt. Wir müssen die Antiken Steinsäulen finden. Ihr seht sie auf der nachfolgenden Karte.

Hier findet ihr das Erwachensgewand. © Nintendo/PlayCentral.de

Sie befinden sich also ganz im Süden des Tabanta-Grenzlands, in der Nähe der Tabanta-Brücke. Am besten baut ihr euch am Stall am Tabanta-Grenzland ein Hoverbike und fliegt von hier aus los.

Das hat den Vorteil, das wir somit den gefährlichen Feuer-Griock umgehen können, der vor der Ruine wartet. Fliegt also wirklich erst einmal zum obigen Punkt, bevor es weitergehen kann.

Hier in der Ruine angekommen, erkennen wir zunächst einmal noch nicht viel. Das liegt daran, dass wir die große Steinplatte auf dem Boden verschieben müssen. Klettert auf die Steinsäule südwestlich und drückt den Schalter, dann öffnet sie sich.

Der Schalter ist gut versteckt. © Nintendo/PlayCentral.de

Es öffnet sich die Höhle der Antiken Steinsäulen. Hier gilt es nicht so viel zu erledigen. Schnappt euch das Erwachensgewand und das erste Rüstungsteil gehört euch.

Lest daraufhin die Steintafel direkt vor dem Schrein. Die Steintafel gibt uns die Quest Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 2.

© Nintendo/PlayCentral.de

Erwachen-Rüstung: die Erwachenshose

Wo finde ich die Erwachenshose? Die Rede ist von einem Ort, wo Soldaten kämpften und von einem Soldaten-Zweihänder. Heißt, wir müssen erst einmal einen Soldaten-Zweihänder besorgen, bevor wir diesen Schatz in Empfang nehmen können?

Nicht direkt. Wir müssen jetzt nicht groß auf die Suche gehen. Denn tatsächlich ist die Lösung viel einfacher, als man es annehmen würde: der Zweihänder befindet sich nämlich schon an Ort und Stelle.

Wo müssen wir also hin? Wir laufen zur bekannten Arena im Inneren Hyrule. Das ist die sogenannte Arena-Ruine. Startet am besten beim Turm in der Ebene von Hyrule und fliegt dann gen Südwesten zur Arena.

Hier findet ihr die Erwachenshose. © Nintendo/PlayCentral.de

Am Ort des Geschehens sehen wir einen Donner-Griock in der Arena warten. Wenn ihr es schafft, könnt ihr diesen zuvor ausschalten. Tipps dazu findet ihr in unserem Griock-Guide.

Am Ende ist der Blitz-Griock nämlich gar nicht so schwer zu besiegen. Und falls ihr ihn noch nicht schafft, müsst ihr lediglich ein wenig vorsichtig sein. Der Lösungsweg bleibt am Ende gleich.

Lauft von vorne in die Arena, bleibt unten rechts unter den Steinen und marschiert weiter bis zum südwestlichen Rand. Ein Stück weiter rauf findet ihr dann den Soldaten-Zweihänder und daneben eine Statue.

Mit der Ultra-Hand müsst ihr den Soldaten-Zweihänder nun in die Statue stecken. Und zwar so, dass das spitze Ende des Schwertes nach unten schaut. Genauer gesagt, stellt ihr das Schwert eigentlich vor die Statue.

Das Schwert muss zur Statue. © Nintendo/PlayCentral.de

Nun öffnet sich die Höhle bei der Arena-Ruine vor der Statue. Springt nach unten und freut euch über das nächste Rüstungsteil am Schrein: die Erwachenshose.

Hier lest ihr nun die nächste Steinplatte und dann geht es weiter mit dem dritten und letzten Rüstungsteil. Das ist die Quest Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 3.

© Nintendo/PlayCentral.de

Erwachen-Rüstung: die Erwachensmaske

Wo finde ich die Erwachensmütze? Die Steintafeln schicken uns in die Harzblut-Sümpfe des Hyrule-Gebirges. Wir starten deshalb beim Turm auf dem Tilio-Berg. Die besagten Sümpfe befinden sich auf der nachfolgenden Karte. Begebt euch direkt zu den hiesigen Ruinen.

Hier wartet die Erwachensmaske. © Nintendo/PlayCentral.de

Die besagten Säulen stehen inmitten des Donner-Plateaus. Es geht hier wirklich um die nördliche und südliche Säule.

Wir sollen die südliche Säule mit der nördlichen Säule verbinden. Die Schatten müssen sich also treffen. Nur wie geht das?

Wir müssen den Schatten der südlichen Säule verlängern, sodass er die nördliche Säule trifft.

Lösung des Schatten-Rätsels: Wir nehmen 3x Baumstämme und kleben sie aneinander. Unten befestigen wir das Sonau-Bauteil: Pfosten und dann ziehen wir das ganze Konstrukt auf die südliche Säule, um den Schatten der Säule zu verlängern.

Erstmal auf die Säule bekommen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenig überraschend müssen wir dann bis zur Mittagszeit warten, es muss also 12 Uhr mittags sein, damit das geschieht. Macht ein Lagerfeuer und betätigt die Eingabe „Bis mittags warten“.

Der Schatten trifft! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr das Konstrukt vorbereitet habt, was ich empfehlen würde, öffnet sich die letzte Kammer am Boden und ihr könnt eintreten. Der Schrein beinhaltet die Erwachensmaske und ihr habt auch diese Quest abgeschlossen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Alle Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier in der Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!