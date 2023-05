Rüstung der Zeit finden: Zeithose, Zeitmütze und Zeitgewand – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es allerlei Rüstungen, die uns Schutz bieten und den Alltag in Hyrule um einiges leichter gestalten. Sie haben zumeist einen praktischen Nutzen, doch einige der Rüstungsteilen sehen einfach nur gut aus.

In puncto Aussehen gibt es definitiv keine Rüstung, die auch nur ansatzweise so viel Nostalgie auslöst wie die Rüstung der Zeit. Mit ihr verpassen wir Link sein klassisches, grünes Outfit, das uns hunderte Stunden durch Hyrule begleitet hat – zum Beispiel in The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Wir reisen mit der Rüstung der Zeit wahrhaftig zurück in die Zeit. Aber um so adrett auszusehen wie Link zu seinen besten Zeiten, müssen wir die Rüstungsteile natürlich erst einmal finden.

In diesem Guide verraten wir euch den genauen Fundort der Rüstung der Zeit und was ihr dafür tun müsst, um sie anlegen zu können.

Rüstung der Zeit – The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Voraussetzungen für die Rüstung der Zeit

Welche Voraussetzung gibt es bei der Rüstung der Zeit? Die Rüstung der Zeit erhaltet ihr schon relativ früh im Spiel, wenn ihr es denn möchtet. Denn diese Rüstung ist im Grunde ab dem Zeitpunkt erhältlich, an dem ihr die offene Welt von Hyrule betretet. Ihr solltet also das Tutorial im Himmel abgeschlossen haben.

Die Freischaltung der Rüstung der Zeit ist jedoch an eine bestimmte Ressource gebunden und das sind die Leuchtsamen oder Riesenleuchtsamen. Ihr werdet nämlich durch ein äußerst dunkles Gebiet laufen. Nehmt also ausreichend Leuchtsamen mit.

Ich empfehle zwischen 50 und 80 Leuchtsamen.

Außerdem wäre es ratsam, wenn ihr einen Hitzeschutz wie die Hitze-Rüstung aus der Wüste in der Tasche habt, die euch gegen hohe Temperaturen schützt. Das macht es am Ende einfacher, die Rüstung zu finden. Diese Rüstung ist aber kein Must-have. Es geht theoretisch sogar ohne.

Fundort: Rüstung der Zeit – das Zeitgewand

Wo finde ich die Rüstung der Zeit alias Zeitgewand? Um dieses Rüstungsteil zu ergattern, müssen wir in die Tiefe unter Hyrule. Teleportiert euch zum Runa-kita-Schrein oder zum Turm am Tilio-Berg. Von hier aus seht ihr westlich einen Abgrund, der direkt an den Runa-kita-Schrein führt.

Lasst euch in diesen Abgrund fallen. © Nintendo/PlayCentral.de

Ein Stück nordöstlich von dem Abgrund sehen wir die Atik-anur-Wurzel. Lauft einfach hier hin und aktiviert die Wurzel, dann öffnet sich die Karte in diesem kleinen Gebiet.

Das ist der Zielort. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Gute ist, dass das erste Rüstungsteil ganz in der Nähe ist. Eigentlich liegt es gleich um die Ecke. Folgt einfach unserer Markierung auf der Karte. Das ist die Mine im Tilio-Tal. Hier müsst ihr hin!

Hier liegt die Rüstung verborgen. © Nintendo/PlayCentral.de

An der nachfolgenden Koordinate -2012, 1299, -0716 in der Nähe von ein paar Untergrundpalmen gibt es eine Ruine. Und hier in der Ruine findet ihr eine Truhe mit der sagenumwobenen Rüstung: das ist das Zeitgewand.

Fundort: Beinschutz der Zeit – die Zeithose

Wo finde ich die Hose der Zeit? Das zweite Rüstungsteil findet ihr in der Gerudo-Hochebene. Startet idealerweise am Turm in der Gerudo-Hochebene. Ein Stück nordwestlich vom Turm findet ihr den Weg in den Abgrund. Das ist der Abgrund in den Gerudo-Gipfel. Springt rein und weiter gehts!

Hier geht es ab in die Tiefe. © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr befindet euch nun in der Mine im Gerduo-Tal. Nun müssen wir ein Stück in Richtung Süden laufen. Lauft vom Schrein aus also wirklich gerade in Richtung Süden und werft überall Leuchtsamen hin. Ihr müsst wirklich nicht weit laufen.

Lauft zu diesem Zielort. © Nintendo/PlayCentral.de

Ein kleiner Schrein birgt eine Truhe. Das ist die Truhe mit der sagenumwobenen Zeithose. Zur Sicherheit orientiert euch an den Koordinaten:

Zeithose-Koordinaten: -4179, -0697, -1121

Hier findet ihr die Zeithose. © Nintendo/PlayCentral.de

Fundort: Helm der Zeit – die Zeitmütze

Wo finde ich den Helm der Zeit? Und dann wäre da noch der Mütze. Auch hier müssen wir wieder in die Tiefe. Teleportiert euch zum Runa-kita-Schrein oder einfach zum Turm am Tilio-Berg. Es geht wieder in den westlichen Abgrund beim Runa-kita-Schrein.

Springt jetzt in den Abgrund im Hyrule-Gebirge. Unten angekommen, müssen wir erst einmal einer ganz bestimmten Route folgen (wichtig).

Geht in Richtung der Koordinaten: -2526, 1174, -0623 Dann in Richtung der Koordinaten: -2695, 1405, -0607

Aktiviert also erst einmal die Wurzel des Lichts in der Nähe, um den kleinen Teil des Untergrunds aufzudecken. Danach lauft ihr in Richtung Nordwesten.

Arbeitet hier am Rand der offenen Sicht mit den Leuchtsamen. Es gilt einen Höhleneingang zu finden, den ihr exakt bei den oben angegeben Koordinaten 2 findet.

Die erste Route führt uns hier hin. © Nintendo/PlayCentral.de

Der gesuchte Höhleneingang. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr den engen Gang verlasst, seht ihr eine große Statue und etwas weiter dahinter ein großes leuchtendes Auge vor euch. Das ist ein gigantisches Konstrukt. Biegt jedoch bei der Statue am Ausgang links ab und lauft nun gen Westen. Leicht südwestlich seht ihr dann die Wurzel, die ihr unbedingt aktivieren müsst.

Die Lichtwurzel finden wir exakt bei der Koordinate: -3077, 1616, -0687. Das ist die Akaw-moro-Wurzel.

Fundort der Akaw-moro-Wurzel. © Nintendo/PlayCentral.de

Nun geht es weiter. Der nächste Boxenstopp ist eine weitere Wurzel. Lauft von Akaw-moro aus wirklich schnurstracks gen Westen. Der Weg ist etwas länger.

Lauft gerade an der nördlichen Felskante entlang. Ihr müsst ein ganzes Stück westlich laufen und dann seht ihr irgendwann die Wurzel im Norden. Das ist die Azo-oaw-Wurzel bei der Koordinate -4057, 1989, -0674.

Folgt dem Weg weiter wie auf dieser Karte. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr bei dieser Koordinate angekommen seid, sind wir nur leider noch nicht am Ende. Der nächste Punkt liegt weit entfernt. Und das Blöde? Auf halbem Weg ist eine gigantische Mauer.

Deshalb sollet ihr kurz nach Westen gehen und dann nach Norden. Die nächste Wurzel ist Nordnordwest von der vorherigen. Doch das Gute ist, ihr könnt den ganzen weiten Weg eigentlich fliegen.

Fliegt unbedingt mit dem Gleiter auf halber Höhe. © Nintendo/PlayCentral.de

Schaut also unbedingt auf unsere Karte. Auf halbem Weg könnt ihr abheben und dann fast ganz über die Schlucht mit dem Parasegler fliegen. Macht euch idealerweise einen Punkt auf der Karte, aber ihr seht die Wurzel auch schon von Weitem.

Die Inup-isoju’at-Wurzel ist bei der Koordinate -4537, 2879, -0707.

Nun sind wir auf der Zielgeraden. Das Rüstungsteil liegt östlich von diesem Punkt aus. Wir zeichnen den Punkt auf unsere Karte ein. Für euch geht es jetzt also einfach gen Osten.

Die finale Route, dann habt ihrs! © Nintendo/PlayCentral.de

Um die Reisezeit zu verkürzen, könnt ihr euch den Heißluftballon schnappen, der wenige Meter im Osten auf euch wartet. Fliegt hoch und springt ab, um schneller am Ziel zu sein!

Lauft dann den gigantischen Steinarm hoch, der aussieht wie ein riesiger Baumstamm. Es geht in Richtung Lavafall. Das sind Schultars Lavafälle.

Das letzte Teil: die Zeitmütze. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Truhe mit der Zeitmütze liegt direkt auf einem Stein oben bei den Lavafällen. Ihr benötigt hier einen geeigneten Feuerschutz, es geht aber auch ohne – vorausgesetzt ihr seid schnell.

Zeitmütze, Zeithose und Zeitgewand in einem! © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!