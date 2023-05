Runa-kita-Schrein in Zelda: Tears of the Kingdom lösen – Transportart

Im Hyrule-Gebirge von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zwischen dem Rhoam-Berg und dem Tilio-Hang erwartet euch der Runa-kita-Schrein. Hier gilt es eine Kugel in die entsprechende Vertiefung zu befördern.

Auf der einen Seite ist dieses Rätsel zwar nicht sonderlich komplex, die Lösungen sind auf der anderen Seite aber in jedem Fall ziemlich kreativ. Solltet ihr bei der Lösung Probleme haben, helfen wir euch in den folgenden Zeilen.

Einen Überblick aller Schreine in Tears of the Kingdom haben wir euch in diesem Beitrag zusammengestellt.

Runa-kita-Schrein in Hyrule-Gebirge lösen

Seid ihr in dem großen Raum angekommen, seht ihr links von euch eine große Vertiefung, etwas weiter über euch eine passende Kugel und ansonsten mehrere Schienen, die von der Kugel bis hinunter zu eurem Standort führen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Mit diesem Überblick ist die Lösung bereits klar, die Kugel muss über die Schienen bis in die Vertiefung geführt werden. Ganz so einfach macht es euch Nintendo aber natürlich nicht.

#1 Schienenrätsel lösen

Als erstes gleitet ihr nun mit dem Parasegler auf die andere Seite mit den zwei Leitern. Klettert daran hinauf und befördert die Kugel mit Hilfe von Links Ultra-Hand auf die Schienen links von euch. Diese rollt darauf nun nach unten auf die nächste Plattform und bleibt schließlich in einer Senke liegen.

© Nintendo/PlayCentral.de

#2 Schienenrätsel lösen

Jetzt schwingt ihr euch mit dem Segler ebenfalls auf die andere Seite, schnappt euch dann die Kugel und platziert diese vor den nächsten Schienen. Denn würdet ihr die Kugel direkt auf den Schienen ablegen, würde sie hindurchfallen, da der Abstand zueinander zu groß ist. Hier müssen wir noch ein wenig anbauen.

Schaut ihr euch auf der Plattform ein wenig um, werdet ihr zwei lange Steinsäulen sehen, die hier sicherlich nicht einfach so herumliegen. Verbindet beide jeweils rechts und links von der Kugel, damit diese auf den breiteten Schienen nach unten auf die nächste Plattform gelangen kann.

So gleitet die Kugel sicher auf den Schienen nach drüben. © Nintendo/PlayCentral.de

An die Truhe gelangen

Bevor wir uns an das Rätsel mit der dritten Schiene wagen, holen wir uns noch fix die Truhe, denn darin befindet sich ein Konstruktbogen, den wir gerne in Links Inventar wissen möchten. In diesem Fall führt eine Schiene hinüber bis zu einer Leiter. Die Lösung für dieses Rätsel kann unterschiedlich aussehen, Hauptsache ihr gelangt irgendwie zur Truhe.

Hier kann die Lösung auch ein wenig variieren. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir haben drei Plattformen miteinander in der Länge verbunden und schließlich eine auf der rechten Seite. Das dadurch entstandene Konstrukt lässt uns bequem zur Leiter gelangen. Alternativ könnt ihr aber auch direkt eine Brücke bis zur Truhe bauen.

#3 Schienenrätsel lösen

Nun widmen wir uns wieder Kugel. Befreit diese erst einmal von den nun nicht mehr benötigten Steinsäulen. Als nächstes befestigt ihr sie an einer der Platten, an der in einem rechten Winkel eine zweite angebracht ist. Nutzt nun am besten noch einmal zwei auf diese Weise befestigte Platten an eurer Konstruktion. Das Ziel ist es, dass dadurch ein Haken geformt wird.

Auf diese Lösung muss man erst einmal kommen. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt könnt ihr die Kugel mit dem Haken an die Schiene hängen, wodurch diese auf die Plattform gleitet, auf der ihr in diesem Schrein begonnen habt.

Bewegt die Kugel als letztes in die Vertiefung, wodurch sich das bislang verschlossene Tor direkt daneben öffnet. Geht hindurch und nehmt ein weiteres Segenslicht an euch.

© Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!