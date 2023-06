Flammen-Set in Zelda: Totk erhalten – So richtet ihr zusätzlichen Feuerschaden an

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lassen sich verschiedene Rüstungen finden, die zum Teil über ziemlich nützliche Effekte verfügen und Link nebenbei natürlich auch vor gegnerischen Angriffen schützen. Da sich die Suche nach einem solchen Set aber meist nicht ganz einfach gestaltet, solltet ihr euch schon im Vorfeld Gedanken machen, welche Effekte und Set-Boni für euch überhaupt sinnvoll sind.

Wo finde ich die Flammen-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr das Flammen-Set bestehen aus der Flammenhose, dem Flammenkopfschmuck und der Flammenhose findet und erklären zudem, für wen sich diese Rüstung lohnt.

Alle drei Rüstungsteile findet ihr in der Region Eldin jeweils in einer Höhle, in der ziemlich hohe Temperaturen herrschen. Am besten verfügt ihr bei dieser Suche bereits über mindestens ein Rüstungsteil, dass euch Brandschutz bietet.

Fundort der Flammenhose

Euer Ziel ist die Höhle am Askalt-See in der Schlucht von Eldin. Etwas weiter südlich befindet sich der Kisinona-Schrein und der Stall am Berge.

Möchtet ihr die Höhle betreten, werden ihr von dem NPC Domidak angesprochen. Ohne seine Erlaubnis, dürfe Link diese nicht betreten. Sein Kumpel fragt, ob ihr es etwa auf Ramdas Schatz abgesehen habt.

In der Höhle sollen sich laut der beiden Abenteurer ziemlich viele Schatztruhen verstecken. Selbst ihnen sei es bislang nicht gelungen, den Schatz zu finden.

„Du müsstet schon die Nase eines Hundes haben, um unter all diesen Kisten irgendetwas zu entdecken.“

Sein Kollege konkretisiert diesen unterschwelligen Hinweis noch:

„Wenn wir uns bei einem Hund mit Essen einschmeicheln, findet der vielleicht den Schatz für uns!“

Damit beginnt die Nebenquest Die Jagd nach Ramdas Schatz.

Die Aufgabe ist also recht klar, wir müssen mit Hilfe eines Hundes die richtige Schatztruhe finden. Dieser befindet sich direkt vor dem Eingang der Höhle bei einem Zelt. Nehmt nun einen Apfel und legt diesen vor den Hund. Der Vierbeiner wird sich mit Freude auf die Leckerei stürzen. Gebt ihm jetzt weitere Äpfel, bis er euch in die Höhle und zur richtigen Truhe führt.

Alternativ könnt ihr aber natürlich auch allein in die Höhle laufen und sämtliche Truhen öffnen. Immerhin erhaltet ihr pro Truhe einen Rubin. Die richtige Truhe müsst ihr allerdings mit der Ultra-Hand aus der Erde herausheben (siehe Bild). Öffnet die Truhe und ihr erhaltet mit der Flammenhose das erste Rüstungsteil des Flammen-Sets.

Kurz nach eurem Fund werden Domidak und Prissen die Höhle betreten und eine weitere Entdeckung machen – eine alte Flasche. Die Quest Die Jagd nach Ramdas Schatz ist damit betreits beendet, ihr solltet euch nun aber unbedingt die Flasche anschauen, da sich im Inneren eine Nachricht befindet:

„O Finder meines Schatzes, lies meine Worte. Diese Flammenhose ist nur eines meiner verborgenen Kleinorde. Weitere erlesene Stücke habe ich an geheimnisvollen Orten allenthalben in Hyrule versteckt.“

Damit startet die Nebenquest Ramdas Schatz: Grimmige Gottheit. Wie ihr diese löst, erklären wir euch in diesem Guide.

Fundort der Flammenkopfschmuck

Für den Flammenkopfschmuck müsst ihr die Südhöhle an der Yunobau betreten. Wichtig zu beachten ist, dass ihr die Hauptquest Yunobo aus Goronia im Vorfeld gespielt haben müsst. Denn innerhalb dieser Mission zerstört ihr mit Yunobos besonderer Fähigkeit das Hindernis am Eingang dieser Höhle.

Wichtig: Bevor ihr die Höhle betretet, solltet ihr zumindest ein Rüstungsteil mit dem Effekt Brandschutz anziehen, weil es im Inneren extrem heiß ist.

Auf der anderen Seite des Lavasees erwartet euch zwar schon der Flammenkopfschmuck, erst einmal müsst ihr aber hinüber kommen. Baut euch dazu einfach ein entsprechendes Gefährt. Zerschlagt ihr die brüchige Felswand auf der rechten Seite, findet ihr dahinter einige nützliche Teile.

Fahrt mit eurem Gefährt nun auf die andere Seite und öffnet die Truhe, um den Flammenkopfschmuck in Empfang zu nehmen.

Fundort der Flammenwams

Das Flammenwams befindet sich in der Höhle am Goronbi-Fluss ein Stück südwestlich von Goronia. Ganz in der Nähe liegt auch die Südmine.

Im Inneren müsst ihr euch nach rechts einen Weg über den Fluss aus Lava bahnen. Baut euch am besten aus den Platten aus abgekühlter Lava, die an euch vorbeischwimmen, eine kleine Brücke, um nicht mit der heißen Lava in Berührung zu kommen.

Später müsst ihr euch auf einer der Platten den Lavafluss entlangtragen lassen. Seid ihr euch unsicher, befestigt einfach mehrere Platten zu einer größeren Konstruktion, damit ihr gar nicht erst in die Lava fallen könnt. Schließlich geht es nach rechts durch eine Felsspalte in eine weitere Höhlenkammer. Hier findet ihr die Truhe mit dem letzten Rüstungsteil.

Was kann die Flammen-Rüstung?

Hinweis: Die Flammen-Rüstung bietet euch weder einen Hitze- noch einen Brandschutz, auch wenn der Name dies vermuten lässt.

Jedes Rüstungsteil des Flammen-Sets kann nur jeweils auf einen maximalen Rüstungswert von 16 aufgerüstet werden. Insgesamt kann die gesamte Rüstung also maximal einen Schutz von 48 bieten, was im Vergleich zu anderen Sets nicht sonderlich viel ist.

Zwar erhalten wir bei dem Flammen-Set einen Effekt, dieser beschränkt sich allerdings nur auf Gebiete, in denen Hitze herrscht. In diesem Fall könnt ihr mit euren Waffen zusätzlich Feuerangriffe austeilen. Selbst wenn eure Waffe bereits Elementarschaden, wie zum Beispiel Eis, zufügt, besteht der letzte Angriff immer aus einer zusätzlichen Feuerattacke.

Sobald ihr das Flammen-Set auf Stufe 2 verbessert habt, kommt ein Set-Bonus hinzu. Durch diesen sind aufgeladene Angriffe bei Hitze schneller.

Insgesamt bietet dieses Set also keinen sonderlich guten Rüstungswert, während der Effekt sowie der Set-Bonus ausschließlich in heißen Gebieten genutzt werden können.

Upgrade der Flammen-Rüstung, so geht’s

Die Materialkosten für die Flammen-Rüstung im Überblick:

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 2 Keiner Stufe 1 3x Feuerfrucht, 10x Rubine 4 Keiner Stufe 2 5x Glutflügler, 5x Horn von Feuer-Echsalfos, 50x Rubine 6 Bei Hitze Aufladeangriff Stufe 3 5x Große Sonau-Energiesphäre, 5x Feuer-Raubschleim-Stein, 5x Glutlibelle, 200x Rubine 9 Bei Hitze Aufladeangriff Stufe 4 10x Glutforelle, 10x Große Sonau-Energiesphäre, 5x Horn von Flammen-Griock, x500 Rubine 16 Bei Hitze Aufladeangriff

Um das Flammen-Set bei einer Großen Fee komplett aufzurüsten, benötigt ihr also insgesamt 3 Feuerfrüchte, 5 Glutflügler, 5 Hörner von Feuer-Echsalfos, 15 Große Sonau-Energiesphären, 5 Feuer-Raubschleim-Steine, 5 Glutliebellen, 10 Glutforellen, 5 Hörner von einem Flammen-Geriock und 2.280 Rubine.

Die Flammen-Rüstung im Überblick

Flammenkopfschmuck

Beschreibung : Dieser rituelle Kopfschmuck aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen.

: Dieser rituelle Kopfschmuck aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Effekt : Bei Hitze Feuerangriff

: Bei Hitze Feuerangriff Rüstung : 2

: 2 Fundort : In Eldin

: In Eldin Kosten: –

Flammenwams

Beschreibung : Diese rituelle Kleidung aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen.

: Diese rituelle Kleidung aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Effekt : Bei Hitze Feuerangriff

: Bei Hitze Feuerangriff Rüstung : 2

: 2 Fundort : In Eldin

: In Eldin Kosten: –

Flammenhose

Beschreibung : Diese rituelle Hose aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen.

: Diese rituelle Hose aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Effekt : Bei Hitze Feuerangriff

: Bei Hitze Feuerangriff Rüstung : 2

: 2 Fundort : In Eldin

: In Eldin Kosten: –

Alle Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier in der Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!