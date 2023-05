Grimmige Gottheit: So findet ihr alle 4 Teile vom Grimmige-Gottheit-Set (Zelda Tears of the Kingdom)

Es gibt viele Rüstungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, doch die meisten davon könnt ihr recht einfach erhalten, meist, indem ihr sie bei einem Händler kauft. Nicht jedoch das Set Grimmige Gottheit, dessen Teile gut in Hyrule versteckt wurden. Die genauen Fundorte und was ihr sonst noch darüber wissen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So startet ihr die Quest Die Jagd nach Ramdas Schatz

Wer das Set Grimmige Gottheit in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom besitzen möchte, sollte mit dieser Quest starten, denn sie gibt euch wertvolle Hinweise darauf, wo ihr die Rüstungsteile finden könnt. Außerdem erhaltet ihr eine zusätzliche einzigartige Waffe, wenn ihr diese Mission erfolgreich abschließt, nämlich die Grimmige-Gottheit-Klinge.

Um Die Jagd nach Ramdas Schatz zu starten, begebt ihr euch in die Region Eldin, im Nordosten von Hyrule. Östlich vom Turm in der Schlucht Eldin, direkt am Askalt-See, befindet sich der Stall am Berge und nur wenige Meter nördlich davon trefft ihr die beiden Abenteurer Domidak und Prissen, die neben einer Höhle erschöpft zusammengebrochen sind.

Euer Ziel befindet sich in die Region Eldin, im Nordosten von Hyrule. © Nintendo Sucht nördlich vom Stall am Berge nach Domidak und Prissen. © Nintendo

Sprecht die beiden an, um diese Nebenaufgabe zu aktivieren und betretet dann selbst die Höhle am Askalt-See. Wie ihr sehen könnt, gibt es dort unzählige Schatzkisten und beinahe jede von ihnen enthält lediglich einen grünen Rubin. Bis auf eine und genau die beherbergt diesen Teil von Ramdas Schatz. Und die müsst ihr auch gar nicht lange suchen.

Natürlich gibt es eine Methode, herauszufinden, welche Truhe die richtige ist, aber darum müsst ihr euch gar nicht großartig kümmern, denn wir verraten euch die Lösung sofort: Lauft in den Raum mit den Truhen bis zur Mitte hinein und blickt nach Norden, in Richtung von den Leuchtsamen. Links dieser Leuchtsamen steckt eine Truhe im Gestein, direkt an der Felswand.

Die Truhe mit der Flammenhose ist die Truhe direkt davor. Schaut auf unserem beigefügten Screenshot, welche Truhe wir genau meinen. Öffnet sie und, sobald die Hose in euren Besitz übergegangen ist, folgt dem Gespräch mit euren Auftraggebern, die schließlich abziehen und euch mit einer Flaschenpost alleine lassen.

Vor der Höhle sitzen die beiden Abenteurer, die euch vom Schatz erzählen. © Nintendo Diese Truhe enthält Ramdas Schatz. Zieht sie mit Ultra-Hand aus dem Boden. © Nintendo

So löst ihr die Nebenaufgabe Ramdas Schatz: Grimmige Gottheit

Sobald ihr die Flaschenpost gelesen habt, wird diese Nebenaufgabe in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ automatisch gestartet. In der Nachricht sind auch Hinweise darauf angegeben, wo ihr die Rüstungsteile suchen müsst: In der Schlafkammer auf der roten Zitadelle, im linken Auge des Totenschädels und im uralten Baumstumpf.

Grimmige Gottheit: Uralter Baumstumpf – So findet ihr die Grimmige-Gottheit-Stiefel

Wir beginnen mit dem Uralten Baumstumpf. Gemeint ist damit der Jahrtausendbaum im Südwesten der Ebene von Hyrule. Sucht diesen Baum südwestlich der Singvogel-Wiesen, am nördlichen Fuß des Daphnos-Bergs. Ganz in der Nähe, wenige Meter östlich, steht der Zuzuyaj-Schrein, sofern ihr den schon aktiviert habt.

Der Jahrtausendbaum befindet sich südwestlich der Singvogel-Wiesen. © Nintendo Springt einfach von oben in den Baumstumpf hinein und gleitet bis ganz nach unten. © Nintendo

Ihr könnt den Jahrtausendbaum leicht über die lange und ebenso schmale Holzbrücke betreten, die vom Daphnos-Berg aus zum Eingang des Baums führt. Habt ihr die Höhle am Jahrtausendbaum betreten, gleitet bis ganz nach unten und folgt dort einer der großen Wurzeln in den Süden, wo ihr am Ende einen Gang betreten könnt, der zu einer weiteren Wurzel führt, die nach oben wächst.

Von hier aus geht es jetzt nur noch immer weiter hoch, bis ihr schlussendlich den kleinen Tempel und damit auch die gesuchte Schatztruhe entdeckt habt. Plündert die Truhe und die Stiefel vom Set Grimmige Gottheit gehören euch. Damit seid ihr in dieser Höhle fertig und könnt euch um die anderen drei Teile des Sets kümmern.

Ganz unten geht es nach Süden, wo ihr diesen Durchgang erreicht. © Nintendo Klettert bis ganz nach oben und ihr erreicht den Tempel. © Nintendo

Grimmige Gottheit: Schlafkammer auf der roten Zitadelle – So findet ihr Grimmige-Gottheit-Panzer

Dieses Mal führt euch euer Weg weit in den Nordosten des Landes, nämlich zur Akkala-Hochebene. Euer Ziel sind die Ruinen der Akkala-Festung, welche sich auf der Ebene von Süd-Akkala befinden. Ihr könnt den Ort leicht erreichen, indem ihr euch beim Turm auf dem Ulri-Berg in die Luft schleudern lasst und dann mit dem Parasegel nach Süden gleitet.

Die Ruinen der Akkala-Festung befinden sich auf der Akkala-Hochebene. © Nintendo Fliegt vom Turm auf dem Ulri-Berg einfach nach Süden. © Nintendo

Seid an diesem Ort besonders vorsichtig, da es hier zu erhöhtem Miasmaaktivitäten kommen kann. Betretet die Ruine und sucht den südwestlichsten Punkt auf. Dort, im Mauerwerk, ist ein kleines Loch, durch das sich Link geduckt durchquetschen kann. Im Raum dahinter könnt ihr euch in das Loch im Boden fallen lassen, um die Ruinenhöhle der Akkala-Festung zu betreten.

Ihr kommt direkt bei dem gesuchten Tempelchen an und könnt euch ohne weitere Umwege die Rüstung Grimmige-Gottheit-Panzer schnappen. Schaut euch jetzt noch in der Höhle um, wo es wie immer einen Mayoi zu finden gibt, oder macht euch direkt auf die Suche nach den letzten beiden Stücken dieses begehrten Sets.

Am südwestlichsten Punkt der Ruinen gibt es einen versteckten Zugang ins Innere. © Nintendo Duckt euch und Link passt durch das Loch. Dahinter ist bereits der Zugang. © Nintendo

Grimmige Gottheit: Linke Auge des Totenschädels – Grimmige-Gottheit-Mütze

Auch dieses Teil vom Grimmige-Gottheit-Set kann in Akkala gefunden werden, beziehungsweise unter Akkala. Sucht den nördlichsten Teil der Akkala-Hochebene auf, noch nordöstlich vom Todesberg. Dort findet ihr den Totenkopf-Teich, dessen rechtes Auge mittlerweile ein Eingangspunkt zum Untergrund ist. Aber zum Glück auch gar nicht euer Ziel.

Ihr wollt nämlich in das linke Auge, wofür ihr erst einmal einen hohen weißen Felsen erklimmen müsst, an dessen Spitze sich der Eingang zur Höhle befindet. Ihr könnt euch mit einer Raketenabschussrampe hochschleudern lassen, ihr gleitet von einer erhöhten Position aus rein oder ihr klettert ganz banal nach oben.

So erreicht ihr die Höhle am Totenkopfteich, wo ihr erst einmal dem Verlauf folgt, bis ihr den großen Höhlenraum mit dem Stahlhinox erreicht habt. Hier müsst ihr natürlich kämpfen, aber mit guten Treffern auf das Auge dieses Biests habt ihr leichtes Spiel. Der Tempel befindet sich auf einem Felsen in diesem Höhlenraum, ihr müsst nur nach oben klettern.

Nordöstlich vom Todesberg ist der Totenkopf-Teich. © Nintendo Der Tempel steht im großen Höhlenraum auf einem Plateau. © Nintendo

Grimmige Gottheit: So erhaltet ihr die Grimmige-Gottheit-Klinge

Habt ihr alle drei Teile gefunden, ist es an der Zeit, euer schickes Grimmige-Gottheit-Set mit der dazu passenden Klinge abzurunden. Schließlich wollt ihr eine Waffe schwingen, die zu eurem Outfit passt und den Namen Grimmige Gottheit wirklich verdient hat. Kehrt also dahin zurück, wo diese Questreihe ihren Anfang genommen hat.

Betretet die Höhle am Askalt-See, wenige Meter nördlich vom Kisinona-Schrein. Sobald ihr den Raum mit den vielen Truhen betreten habt, öffnet sich ein geheimer Bereich, in welchem sich noch ein Schrein samt Schatztruhe befindet. So erhaltet ihr die Grimmige-Gottheit-Klinge, die eine wahnsinnige Angriffskraft von 38 vorweisen kann.

Beschreibung : Dieses kuriose Schwert soll der Held einer Welt besessen haben, die von einem herabstürzenden Mond bedroht war. Wer es führt, kämpft wie ein Besessener.

: Dieses kuriose Schwert soll der Held einer Welt besessen haben, die von einem herabstürzenden Mond bedroht war. Wer es führt, kämpft wie ein Besessener. Angriffskraft : 38

: 38 Fundort: Höhle am Askalt-See

Die Grimmige-Gottheit-Klinge. © Nintendo