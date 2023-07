Der Schatz der Echsal-Seen schnell gefunden – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Nebenaufgaben, die uns auf eine echte Weltreise schicken – wenn wir nicht wissen, wo wir nach den Zielen suchen müssen. Als kleine Hilfe haben wir euch eine Übersicht mit allen Nebenaufgaben erstellt, die wertvolle Tipps und Tricks enthalten.

Damit sollte es schneller gehen und bevor ihr verzweifelt, lohnt es sich, immer erst einmal einen Blick hier reinzuwerfen.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über die Nebenaufgabe: Der Schatz der Echsal-Seen. Wir erklären euch punktgenau, wo ihr nach dem Schatz suchen müsst, um ihn schnellstmöglich in Händen zu halten!

Der Schatz am Echsal-Seen – Fundort der Quest

Wo finde ich die Sidequest Der Schatz der Echsal-Seen? Diese Quest erhaltet ihr in Goronia, im Nordosten der Weltkarte. Und zwar erst dann, wenn ihr den Feuertempel erfolgreich abgeschlossen habt.

Besucht noch einmal Goronia! © Nintendo/PlayCentral.de

Sprecht dann mit dem älteren Goronen Bludo, der sich gerade im Gespräch mit Yunobo befindet. Sie verraten euch, was sie über den Schatz der Echsal-Seen wissen. In der Erzählung heißt es:

„Großer Bruder schützt den Schatz,

kleiner Bruder macht darauf Hatz.

Die Echsal-Brüder im ewigen Streit,

über den Besitz des Schatzes entweit.“

Es handelt sich hierbei also um ein echtes Rätsel, das es zu entziffern gilt! Die beiden Seen befinden sich auf der Nordseite des Todesbergs und zwar auf halber Höhe.

Auf unserer Karte zeigen wir euch, wo genau ihr suchen müsst.

Das sind die Echsal-Seen aus der Erzählung. © Nintendo/PlayCentral.de

Denn wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, sind die Echsal-Seen eigentlich gar nicht so schwer auf der Karte zu finden. Das eigentliche Problem ist dann eher die Lösung des Rätsels.

Der Schatz der Echsal-Seen – Lösung (TotK)

Wo genau müssen wir den Schatz suchen? Es folgt die genaue Beschreibung zum Fundort vom Schatz der Echsal-See.

Idealerweise startet ihr am Situmo’i-Schrein auf dem Todesberg. Von hier aus könnt ihr mit dem Gleiter abspringen oder erstmal auf die andere Seite des Todesbergs klettern und dann nach unten abspringen.

Lauft dann zum ersten Echsal-See auf der höheren Ebene und springt von seinem Kopf aus nach unten zur Brücke. Lauft ein Stück weiter und springt dann in Richtung der zweiten Echse.

Genau hier müsst ihr hin! © Nintendo/PlayCentral.de

Doch hier dreht ihr euch nun um, lauft nicht weiter. Es offenbart sich eine große Steinwand, die ihr mit einer Donnerblume oder einem Hammer zerstören könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das ist der Eingang zur Höhle: Echsenbau. Wenn ihr die Felsen gesprengt habt, lauft ihr erst einmal in die Höhle hinein. Und zwar so weit, bis ihr eine Truhe seht.

Öffnet die Truhe und nehmt den Schatz in Empfang: es ist der legendäre Rudania-Helm, der euch Brandschutz gewährt.

Sucht den Truhenschrein in der Höhle. © Nintendo/PlayCentral.de

Mehr zum Thema Brandschutz erfahrt ihr in unserem separaten Guide: alle Brandschutz-Teile in TotK finden!

Wenn ihr den Helm aufgenommen habt, ist die Quest automatisch beendet. Ihr müsst also nicht nochmal nach Goronia zurückkehren. Ihr könnt es dennoch tun und Bludo von eurem Fund erzählen. Er freut sich, dass die Legende wahr ist.