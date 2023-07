Die Miasma-Misere schnell gelöst in Zelda TotK – Fundorte aller Items

Die Miasma-Misere in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es zahlreiche Nebenmissionen, die zum Erkunden von Hyrule einladen. Viele Orte kennen wir bereits aus dem Vorgänger, wozu unter anderem das Dörfchen Kakariko zählt.

Hier in dieser wundervollen Idylle gibt es eine äußerst wichtige Nebenquest, die ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles zur Nebenaufgabe: Die Miasma-Misere. Wir verraten euch, wo genau ihr die Aufgabe findet und wie ihr sie schnellstmöglich löst.

Die Miasma-Misere – Nebenaufgabe in Zelda TotK

Wo finde ich Kakariko in Zelda: TotK? Zunächst einmal müssen wir nach Kakariko aufbrechen, das wir im nahen Osten der Weltkarte finden. Vom Spähposten aus müssen wir einfach in Richtung Südosten reiten.

Wenn wir hier angekommen sind, suchen wir im Nordosten der Stadt nach der guten Himba. Sie macht sich Sorgen um ihre Oma und ist gerade auf der Suche nach einem Heilmittel für die betagte Dame.

Was müssen wir tun? Himbas Oma hätte ganz gerne ein Milch-Risotto und sie lässt da auch nicht mit sich reden. Das ist die einzige Mahlzeit, die sie zu sich nehmen möchte.

Wie kann ich ein Milch-Risotto herstellen?

Nun ist es an uns, ein Milch-Risotto zu kredenzen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, wenn man die Zutaten nicht hat.

Warum gerade das Milch-Risotto? Oma ist schlau. Das Milch-Risotto verfügt nämlich wie andere Spezialgerichte über die Kraft, Miasma zu heilen (mehr dazu im Guide). Sie hat also eine Miasma-Vergiftung. Das Risotto benötigt folgende Zutaten:

Hyrule-Reis (fürs Risotto)

(fürs Risotto) Milch (fürs Risotto)

(fürs Risotto) Wildgemüse ist Sonnenfleckchen (Miasma-Heilung)

Wo bekomme ich die Zutaten her? – Fundorte der Zutaten

Wo bekomme ich Hyrule-Reis her? Hyrule-Reis lässt sich sehr umständlich farmen, wenn ihr zum Beispiel das Gras in Sümpfen abschneidet. Das Problem ist, dass es ewig dauert, bis es dropt, weshalb ich eher zum Kaufen rate.

Hyrule-Reis erhaltet ihr vom Fahrenden Händler Terri der sich beim Stall am Fluss aufhält. Startet beim Turm auf dem Sahasra-Hügel und fliegt direkt zum Stall.

Der Händler Terri hat schmackhaften Hyrule-Reis im Angebot und das sogar mit einem 5-fachen Vorrat. Ihr könnt den gesamten Vorrat leerkaufen und nach am nächsten Morgen wiederkommen, falls ihr noch mehr benötigt. Der Vorrat füllt sich dann immer wieder auf.

Aber für unser Milch-Risotto benötigen wir eigentlich nur 1x Hyrule-Reis, den wir für 12 Rubine kaufen können.

Wo bekomme ich das Wildgemüse? Wir müssen Omas Miasma-Vergiftung heilen. Deshalb benötigen wir das Wildgemüse namens Sonnenfleckchen.

Sucht auf den Himmelsinseln (zum Beispiel im Startgebiet), denn sie wachsen nur an sonnenreichen Orten. Auf den Himmelsinseln gibt es Sonne ohne Ende, weshalb sie hier eigentlich überall wachsen.

Wo finde ich Milch in TotK? Frische Milch finden wir in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an unterschiedlichen Orten. Wir haben hier eine kleine Übersicht für euch vorbereitet, die euch alle Möglichkeiten aufzeigt, an Milch zu gelangen.

Jetzt könnt ihr zurück zu Himba laufen und euer Sol-Milch-Gemüserisotto mit den Zutaten kochen. Überreicht ihr das Risotto, die es wiederum an ihre Oma weitergibt.

Was gibt es als Belohnung?

Als kleines Dankeschön sind die Preise im Verkaufsladen Zwei Früchtchen nun günstiger, die Rüstungen sind nun bezahlbar. Hierbei handelt es sich um die nachfolgenden Rüstungen:

Außerdem gibt es gegen Ende der Quest noch ein Ausdauer-Milch-Gemüserisotto, das eure Ausdauer wieder auffüllt.

Aber die größte Belohnung ist doch, dass es Oma wieder gut geht. Nicht wahr?