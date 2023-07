Milch in Totk kaufen, finden & farmen – Hier erhaltet ihr die wichtige Zutat

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werdet ihr immer mal wieder frische Milch benötigen. Schließlich eignet sich diese nicht nur, um besonders nahrhafte Gerichte herzustellen, für den Abschluss der einen oder anderen Quest benötigt ihr das Molkereiprodukt ebenfalls.

Dringend erforderlich ist Milch unter anderem bei der Nebenquest Die Miasma-Misere, die in Kakariko bei Himba startet.

Bevor ihr aber völlig kopflos durch die riesige Spielwelt von Totk lauft, verraten wir euch im Folgenden die besten Fundorte für Milch.

Wo finde ich Milch in Totk?

Seid ihr bislang noch nicht in dem Dorf Hateno gewesen, solltet ihr dies unbedingt schnellstmöglich nachhohlen, schließlich verstecken sich hier gleich mehrere Nebenquests und Episoden, die euch kleinere und größere Belohnungen versprechen.

Starten könnt ihr zum Beispiel mit der Nebenquest Dodanz, der Milchspezialist. Dem Landwirt sind die Eicheln ausgegangen, die normalerweise seine Kühe täglich zu essen bekommen. Schließlich wird die Milch dadurch besonders lecker. Und genau das ist doch auch unser Anliegen, oder?

Den Milchbauer Dodanz findet ihr etwas oberhalb von Hateno.© Nintendo/PlayCentral.de

Also helfen wir dem Milchbauern und besorgen ihm die ausgegangenen Eicheln. Das genaue Vorgehen bei dieser Aufgabe beschreiben wir euch in diesem Guide.

Sobald ihr Dodanz drei Eicheln überreicht habt, erhaltet ihr von ihm eine Flasche Milch. Da die Kühe wieder glücklich sind, kann die Milchproduktion starten, wovon ihr ab sofort profitiert. Denn nun bekommt ihr bei dem NPC für jeweils drei Eicheln eine Flasche frische Milch.

Alternativ erhaltet ihr in Tears of the Kingdom Milch aber auch in dem Krämerladen in Hateno, im Stützpunkt oder bei fahrenden Händlern.

Im Krämerladen könnt ihr Milch kaufen. © Nintendo/PlayCentral.de

Habt ihr außerdem die Episode Ein Brief für Koyin abgeschlossen, bekommt ihr bei der jungen Nachwuchs-Landwirtin gegen eine Flasche Milch einen Hateno-Käse und spart euch so bares Geld.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!