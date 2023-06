Zelda: Totk: Dodanz, der Milchspezialist – Eicheln für das Kuhfutter finden

In dem Dorf Hateno in Ost-Necluda bekommt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Nebenquest Dodanz, der Milchspezialist.

Der Bauernhof von Dodanz befindet sich etwas weiter über dem Dorf an dem großen Sumach-Teich. Hier lebt der Milchbauer gemeinsam mit seiner Tochter Koyin sowie seinem Vater Tokk. Alle drei müsst ihr für die Episoden-Quest Sogono oder Rietnar? aufsuchen und ihnen von der örtlichen Designerin einen Hyrule-Pilz überreichen, da Sogono die nächste Bürgermeisterin von Hateno werden möchte.

Nebenquest Dodanz, der Milchspezialist starten

Der Milchbauer Dodanz hat allerdings seine ganz eigenen Probleme. Denn leider sind ihm die Eicheln ausgegangen, die normalerweise seine Kühe zu fressen bekommen. Dadurch wird deren Milch besonders lecker.

Dodanz benötigt insgesamt drei Eicheln für das Futter seiner Kühe. Früher soll man im Wald hinter seinem Hof haufenweise solche Eicheln gefunden haben. Mittlerweile hat sich dies aber geändert. Laut ihm könnte es an den Eichhörnchen liegen, die sich dort wild vermehrt haben.

Könnte man die Nagetiere aber irgendwie erschrecken, würden diese die Eicheln sicher fallen lassen. Allerdings seien die Eichhörnchen viel zu flink.

Auf der Suche nach Eicheln

Solltet ihr nicht bereits mindestens drei Eicheln in eurem Besitz haben, müsst ihr nun also in den erwähnten Wald hinter dem Hof von Dodanz laufen und dort nach dem Futter für die Kühe suchen.

Hier befinden sich einige Frechhörnchen, deren Name Programm ist. Die Nager sind ziemlich flink und verschwinden gerne mal in Baumlöchern. Schleicht euch am besten an sie heran und nutzt dann den Bogen. Jedes erlegtes Eichhörnchen lässt jeweils eine Eichel fallen. Summa summarum müsst ihr also nur drei von ihnen erledigen. Alternativ könnt ihr auch Bäume fällen, wenn euch die Jagd zu anstrengend ist.

Lauft mit den drei gesammelten Eicheln zurück zu Dodanz und überreicht ihm diese.

Als kleine Aufwandentschädigung erhaltet ihr von ihm eine Flasche Milch. Damit haben seine Kühe wieder Futter und er kann weitere, köstliche Milch herstellen. In Zukunft bekommt ihr von ihm jeweils für drei Eicheln eine Flasche frische Milch. Damit ist die Quest Dodanz, der Milchspezialist bereits abgeschlossen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!