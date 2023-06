Ein Brief für Koyin in Zelda: Totk lösen – So holt ihr die Flaschenpost aus dem Teich

Die Episoden-Quest Ein Brief für Koyin könnt ihr in Ost-Necluda in dem Dorf Hateno annehmen, sobald ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Episode Eine neue Dorf-Leckerei erhalten habt. Koyin findet ihr in der Nähe des Bauernhofs ihres Vaters Dondanz auf einem Steg an dem Sumach-Teich.

So löst ihr die Episode Ein Brief für Koyin

Leider ist ihr ein Missgeschick passiert. Um genau zu sein, ist ihr eine Flaschenpost in den Teich gefallen. Darin befindet sich ein Brief ihres Großvaters. Sie kann allerdings nicht gut genug schwimmen, um selbst nach der Flaschenpost im Teich zu suchen. Der Brief sei ihr sehr wichtig, da er ihr dabei helfen kann, den Bauernhof neu zu beleben.

Die Flaschenpost aus dem Teich bergen

Ein Blick über den Teich lässt uns bereits die Flaschenpost erspähen. Diese befindet sich tatsächlich inmitten des Gewässers. Zwar könnt ihr die Flasche schwimmend erreichen, ihr bekommt sie so aber nicht aus dem Wasser und zu Koyin. Baut euch nun mit Hilfe der Bäume am Ufer also ein provisorisches Floß oder einen langen Steg.

Klettert im Anschluss auf eure Holzkonstruktion und angelt die Flaschenpost dann mit dem Ultra-Arm aus dem Teich und lasst diese auf das Ufer fallen. Zurück auf trockenem Boden interagiert ihr mit der Flaschenpost. Die Nachricht ist leider nur teilweise zu entziffern:

„Neue Spezialität… mit… Bürgermeister… Fermentierung… Käse… Namens… nicht… vor der Reife.“

Aufgrund der recht unleserlichen Handschrift ist die Botschaft nur schwer zu verstehen, weshalb ihr den Brief besser direkt zu Koyin bringen solltet. Bei ihr angekommen, freut sich Koyin sehr über den Brief und liest sich diesen direkt durch. Die Krakelschrift kann man laut ihr nur entziffern, wenn man wie sie Erfahrung mit Briefen ihres Uropas hat.

Offenbar versteht sie den Inhalt und bittet uns, etwas später wieder bei ihr vorbeizuschauen. Besucht Koyin also in dem Bauernhof ihres Vaters und sprecht sie erneut an.

Ein echter Hateno-Käse

Mit dem Rezept ihres Urgroßvaters hat sie einen echten Hateno-Käse zubereitet. Koyin lässt Link aufgrund seiner Hilfe als erstes probieren. Somit erhaltet ihr als Belohnung den Hateno-Käse, den ihr für die Episode Eine neue Dorf-Leckerei benötigt.

Dieses Rezept hat Koyins Urgroßvater gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Der Käse war für das Dorf gedacht, die Bewohner konnten damit jedoch nichts anfangen. Offenbar waren sie noch nicht so weit. Doch jetzt könnte die Zeit reif sein!

Zwar haben die Leute in letzter Zeit mehr Geld für Mode ausgegeben, weshalb ihr Vater deutlich weniger Kundschaft hatte. Doch möglichweise merken die Leute nun, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist.

Nach einigen Umbauarbeiten besitzt Hateno jetzt eine eigene Käserei. Ab sofort wird der Hateno-Käse außerdem im Krämerladen und bei Händlern verkauft. Ihr könnt den Käse aber auch weiterhin über Koyin bekommen. Bringt ihr eine Flasche Milch, um dafür einen Hateno-Käse zu erhalten. So spart ihr euch bares Geld.

Damit ist die Episode Ein Brief für Koyin erfolgreich abgeschlossen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!