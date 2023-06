Wo ist mein Pferd? Pünktchen blitzschnell finden – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es so einige Nebenaufgaben, die uns im Laufe des Abenteuers serviert werden. Mal sind es kleinere Aufgaben und manchmal sind es größere Herausforderungen.

Bei der Nebenaufgabe: Wo ist mein Pferd? geht es darum, ein Pferd für Leif zu finden. Und wir helfen ihm natürlich bei seiner Suche, sodass er nicht mehr lange auf sein heiß geliebtes Pünktchen warten muss!

In diesem Guide erfahrt ihr alles zu dieser Nebenaufgabe und wie ihr sie blitzschnell meistert.

Fundort der Quest: Wo ist mein Pferd?

Wo finde ich diese Nebenaufgabe? Diese kleine Quest gibt es im Spähposten im zentralen Hyrule. Lauft gen Süden und helft Leif dabei seinen Stall wieder aufzubauen. Wenn ihr den Stall instandgesetzt habt, sprecht ihn einige Zeit später nochmal an. Leif steht dann weiterhin an der Pferdestation im Spähposten.

Leif berichtet uns nun von einem Pferd namens Pünktchen. Es handelt sich hier wohl um ein Pferd, das sehr viele Punkte auf dem Körper trägt. Doch sein geliebter Gaul ist leider davongelaufen und so ist es an uns, ihn zu finden.

Merkmale: Wie sieht Pünktchen aus?

Hat Leif noch Hinweise für den Fundort? Viele Hinweise gibt uns Leif nicht mit auf den Weg. Lediglich die Info, dass Pünktchen nicht sehr weit weggelaufen sei, verrät er uns. Immerhin.

Wie sieht Pünktchen aus? Tatsächlich sei Pünktchen laut Leif wunderschön. Wir erkennen das Geschöpf am hellbeigen Fell. Dazu kommen graue Tupfen, die dem Tier seinen Namen geben.

Fundort von Pferd Pünktchen

Wo genau hält sich Pünktchen auf? Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch den Aufenthaltsort von Pünktchen auf unserer Karte markiert.

Hier ist Pünktchen! © Nintendo/PlayCentral.de

Das Pferd sitzt genau südlich vom Spähposten. Folgt dem Weg vom Spähposten aus mit dem Gleiter und nähert euch dem Pferd. Es steht neben einer kleinen Herde, bestehend aus drei bis vier Pferden (etwas abseits). Wenn ihr im Spähposten auf einen höhere Position klettert oder den Turm verwendet, seht ihr die Pferde im Süden grasen.

Nun gilt es, das Pferd Pünktchen zu zähmen. Falls ihr noch gar keine Ahnung habt, wie ihr das anstellen sollt, könnte euch unser Guide behilflich sein.

Bringt Pünktchen nun nach Hause zur Pferdestation. Sprecht Leif mit der ZL- und A-Taste an, während ihr auf dem Zebra, ähh ich meine natürlich Pferd, sitzt.

Belohnung für die Nebenquest

Gibt es für die Nebenaufgabe eine Belohnung? Ja, diese Quest beschert euch 50x Rubine, also einen Violetten Rubin. Obendrein gibt es eine Spurtkarotte, die wir dem Pferd zu fressen geben können.

Wichtig am Ende: Sprecht Leif nach dem Abschluss der Aufgabe noch einmal an, er registriert Pünktchen dann für 20 Rubine. Das Pferd geht somit als Sonderbonus in unseren Besitz über.

Hat sich die Quest für euch gelohnt? Schreibt es in die Kommentare und lasst es uns wissen.

Pünktchen gehört nun uns! © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!