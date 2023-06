Weißer Vogel weist den Weg – Lösung Zelda Tears of the Kingdom

In The Legende of Zelda Tears of the Kingdom gibt es viele Nebenaufgaben, die erst nach dem Abschluss eines jeweiligen Tempels freigeschaltet werden. Es lohnt sich also, immer mal wieder am Ort des Geschehens vorbeizuschauen, sei es zum Beispiel Goronia oder im Dorf der Orni.

Bei den Orni gibt es unter anderem die Nebenaufgabe: Weißer Vogel weist den Weg. In dieser Lösung erfahrt ihr alles über diese Aufgabe und wie ihr sie ganz einfach meistert.

Weißer Vogel weist den Weg – Quest-Fundort

Wo finde ich die Quest: Weißer Vogel weist den Weg? Um in den Genuss dieser kniffligen Nebenmission zu gelangen, bedarf es zuvor den Abschluss des Windtempels (Lösung). Dann könnt ihr noch einmal im Dorf der Orni vorbeisehen.

Lauft fast ganz nach oben zur Spitze und sprecht hier mit der Orni namens Laissa (siehe Bild). Sie berichtet davon, dass sie ohne Schneegestöber besser sehen könne, wenn es um das Auffinden von Höhlen gehe.

Die Orni wartet hier mit der Quest. © Nintendo/PlayCentral.de

Nur eine ganz bestimmte Höhle lässt sich nicht mehr so einfach finden, die sie in Verbindung mit der Suche des Weißen Vogels bringt. Die Nebenaufgabe: Weißer Vogel weist den Weg startet, nur wissen wir nicht, wo genau wir suchen müssen.

Sie gibt uns lediglich den Hinweis, dass wir hier Pilze und sogar Fische fangen könnten. Meint sie etwa einen See? Wohl kaum.

Wo ist die gesuchte Höhle?

Wir gehen nun zur Spitze des Dorfes: zu Medohs Sitz. Laissa hatte bereits erzählt, dass dieser Ort wie eine Sitzstange für Vögel aussieht. Wenn wir hier angekommen sind, muss gerade die Morgensonne scheinen. Heißt, wir machen ein kleines Lagerfeuer und warten bis zum Morgen.

Ich empfehle, das Lagerfeuer wirklich erst an der Spitze bei Medohs Sitz anzuzünden, da sich der Schatten relativ fix vom Ort des Geschehens fortbewegt.

Hier müsst ihr suchen! © Nintendo/PlayCentral.de

Können wir die Höhle nun finden? Wir blicken von hier oben aus gen Westen und halten nach dem Weißen Vogel Ausschau, der durch den Schatten von Medohs Sitz ersichtlich wird.

Weißer Vogel. Nur was ist damit gemeint? Wenn wir in die richtige Richtung schauen, erkennen wir tatsächlich einen Weißen Vogel: und zwar im Schnee. Es handelt sich hierbei um eine Art zufälliges Gebilde. Der Schnee und der Berg formen einen Vogel aus Schnee.

Ist das etwa der Weiße Vogel? © Nintendo/PlayCentral.de

Markiert diese Stelle auf eurer Karte und gleitet nun zu diesem Ort. Fliegt am besten direkt zum Schnabel des Vogels, denn die Höhle am West-Oronini-See geht direkt vom Weißen Vogel aus in den Berg über.

Der Eingang der Höhle ist super versteckt, kaum zu erkennen. © Nintendo/PlayCentral.de

Höhle am West-Oronini-See

Im Grunde haben wir den schweren Teil des Rätsels bereits gelöst. Doch jetzt gehen wir über zur Erkundung der Höhle. Lauft also erst einmal in die Höhle rein. Im Inneren finden wir einen Teich mit Fischen und Pilzen. So viel dazu!

Weiter hinten wartet der Wao-Oza-Schrein auf euch. Die Nebenaufgabe ist erst dann abgeschlossen, wenn wir den Schrein gefunden haben. Ihr müsst also so weit in die Höhle laufen, bis ihr den Schrein auf eurer Karte aufgedeckt habt.

Demnach müsst ihr den Schrein nicht mal abschließen, um diese Nebenaufgabe zu absolvieren. Es bietet sich aber natürlich an, wenn wir schon mal hier sind.

Gibt es eine Belohnung? Was passiert, wenn wir Liassa von unserem Fund berichten? Nicht viel. Link erzählt Liassa davon, dass er die Höhle gefunden habe, allerdings gibt es an dieser Stelle keine zusätzliche Belohnung. Sie freut sich und das wars.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!