Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung in Tears of the Kingdom abschließen und Unheilsreiter-Stiefel abstauben, so geht´s

Euch ist sicher schon aufgefallen, dass es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom deutlich mehr Labyrinthe gibt als noch im direkten Vorgänger. Drei dieser Labyrinthe hängen mit der Questreihe Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung zusammen und belohnen euch nach dem Abschluss dieser Herausforderung mit den Unheilsreiter-Stiefeln.

Diese tollen Stiefel bieten nicht nur eine solide Grundrüstung von 4, sondern verbessern auch eure Fähigkeiten im Schleichen. Und zudem sehen sie sehr schick aus. Wer sie besitzen möchte, muss aber ganz schön was leisten, denn es wollen gleich drei Irrschlösser geknackt werden: zu Land, im Himmel und in der Tiefe. Wie ihr das macht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Unheilsreiter-Stiefel finden: So beginnt ihr die Quest Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung

Um das feste und äußerst nützliche Schuhwerk zu finden, muss der tapfere Recke Link erst einmal irgendwo anfangen und dieses Irgendwo befindet sich weit im Nordwesten von Hyrule, nämlich in der Region Hebra. Hier, im Osten des Gebiets, kann jeder, der den Turm im Zuzukiki-Schneefeld aktiviert hat, das Irrschloss bereits auf der Karte sehen.

Begebt euch zu eben diesem Labyrinth und folgt dort der Spur aus Hyrule-Tannenzapfen, um schlussendlich den Maya-otaki-Schrein zu erreichen, in welchem ihr euch nun nur noch das obligatorische Segenslicht abholen müsst. So richtig spannend wird es aber erst im Anschluss, nachdem ihr den Schrein wieder verlassen habt. Nun steht euch nämlich eine neue Möglichkeit zur Verfügung.

Direkt gegenüber des Eingangs zum Maya-otaki-Schrein steht nun eine der bekannten und ebenso markanten kreisrunden Vorrichtungen, mit denen Link interagieren kann. Tut er dies, hört er die Stimme des Herrschers der Eulen, der ihm von einer weiteren Prüfung berichtet, hoch oben im Himmel. Damit beginnt die Nebenaufgabe Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung.

Solltet ihr an irgendeinem Punkt Probleme haben, zögert nicht, in unseren separaten Guide Nördliches Irrschloss: Oberfläche – Labyrinth in Tears of the Kingdom durchqueren und den Maya-otaki-Schrein erreichen zu schauen, wo wir euch genau erklären, wie ihr das Nördliche Irrschloss erreicht und wie ihr das Labyrinth schließlich bewältigen könnt.

Für den Abschluss der Quest werdet ihr mit den Unheilsreiter-Stiefeln belohnt. © Nintendo Beginnt die Questreihe bei Nördliches Irrschloss: Oberfläche. © Nintendo

Unheilsreiter-Stiefel finden: So absolviert ihr die Questreihe Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung

Habt ihr das Nördliche Irrschloss an der Oberfläche absolviert, ist im Grunde erst ein Drittel dieser Missionsreihe geschafft. Denn nun geht es für den Champion von Prinzessin Zelda weit nach oben, in luftige Höhen. Direkt über dem Irrschloss in Hebra schwebt ein weiteres Labyrinth, bekannt als Nördliches Irrschloss: Himmel. Und das ist auch euer nächstes Ziel.

Nutzt den Turm im Zuzukiki-Schneefeld, um in den Himmel zu gelangen und gleitet von dort aus nach Osten. Auf einer der schwebenden Himmelsinseln findet ihr den Tanino-ud-Schrein und mit ihm den perfekten Ort, um mit einem Sonau-Konstrukt zum Irrschloss im Himmel zu gelangen. Sollten euch dafür Bauteile fehlen, findet ihr vor Ort auch einen Kapselspender.

Im Labyrinth des Himels angekommen müsst ihr nur noch unserem Guide So schließt ihr das Labyrinth des Himmels (Hebra) in Tears of the Kingdom ab (Nördliches Irrschloss: Himmel) folgen, um die Herausforderung des Herrschers der Eulen zu absolvieren und den Unheilsreiter-Stiefeln näher zu kommen. Doch eine große Aufgabe muss Link zuvor noch bewältigen.

Mit einem einfachen Gleiter erreicht ihr Nördliches Irrschloss: Himmel. © Nintendo

Nachdem ihr das Labyrinth des Himmels absolviert habt, meldet sich abermals der Herrscher der Eulen bei euch und spricht von dem Labyrinth der Tiefe, weit unterhalb eurer Position. Das Gitter zum Abgrund wird entfernt und Link kann die gezeigte Sprungplattform nutzen, um sich in die Tiefe zu stürzen, wodurch er nach einem langen Fall in Nördliches Irrschloss: Untergrund landet.

Der extrem dunkle und nun wirklich herzlich wenig einladende Ort verwirrt euch zwar nicht mit einem weiteren Labyrinth, dafür muss der Recke von Hyrule hier seine Fähigkeiten im Kampf beweisen und ein Beta-Blockkonstrukt besiegen. Wir genau ihr das anstellt, verraten wir euch in dem Guide So schließt ihr das Labyrinth der Tiefe in Tears of the Kingdom ab (Nördliches Irrschloss: Untergrund).

Besiegt dieses Beta-Blockkonstrukt und die Unheilsreiter-Stiefel gehören euch. © Nintendo

Liegt das Beta-Blockkonstrukt im Staub, könnt ihr den letzten grün leuchtenden Ring in der Quest Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung aktivieren. Der Herrscher der Eulen lobt euch für eure Leistung und lässt eine Truhe erscheinen, die endlich die begehrten Unheilsreiter-Stiefel enthält. Schnappt sie euch und diese Sekundärmission findet zu einem Ende.