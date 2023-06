Nördliches Irrschloss (Labyrinth) in Tears of the Kingdom durchqueren und den Maya-otaki-Schrein erreichen

Viele Inhalte aus Breath of the Wild haben auch ihren Weg in den direkten Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gefunden. So ist auch Nördliches Irrschloss wieder mit dabei und dieses Labyrinth beherbergt natürlich einen weiteren Schrein, in welchem Link ein Segenslicht erhalten kann. Wie ihr das Irrschloss bewältigt, verraten wir euch in diesem Guide.

So durchquert ihr Nördliches Irrschloss in Zelda Tears of the Kingdom

Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, gibt es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mehr Labyrinthe als im direkten Vorgänger, doch wir wollen uns in diesem Guide auf den Klassiker beschränken, das Irrschloss im Nordosten von Hebra. Doch erst einmal müsst ihr den Ort natürlich erreichen, wofür ihr bestenfalls den Turm in Zuzukiki-Schneefeld als Ausgangspunkt nehmt.

Lasst euch von dem Turm in die Luft schleudern und gleitet mit eurem Parasegel oder eurer Aero-Rüstung gen West/Nordwest. Auf dem Weg werdet ihr so einige Himmelsinseln passieren, die ihr bei geringer Ausdauer auch nutzen könnt, um Link ein wenig rasten und zu Atem kommen zu lassen. Außerdem wollt ihr bei dem kalten Wetter vielleicht einen Kälteschutz tragen.

Habt ihr den Eingang von Nördliches Irrschloss erreicht, seht ihr bereits einige Hinweise darauf, wie sich dieses Labyrinth bewältigen lässt. Der uralte Sonau-Text, den ihr auf der Steintafel findet, wurde für euch bereits übersetzt, lest dafür einfach das Tagebuch links von dem Stein und ihr erfahrt, dass sich bereits ein Forscherteam aufgemacht hat, die Geheimnisse des Labyrinths zu enthüllen.

Dem, der die Ringdrachen tief im innersten des Labyrinths erweckt, winkt reicher Lohn. Notiz auf dem Tisch

Habt ihr den Schrein erreicht, erwartet euch eine Nebenquest. © Nintendo Dank der Tannenzapfen kommt ihr am Miasma vorbei. © Nintendo

Wie ihr kurz nach diesem Text in Erfahrung bringen könnt, hat der Verfasser der Notiz euch praktische Orientierungshilfen im Irrschloss hinterlassen, nämlich Hyrule-Tannenzapfen, die beim Entfachen ein ordentliches Feuer schüren. Diesen Tannenzapfen könnt ihr nun durch Nördliches Irrschloss folgen, um schlussendlich den Maya-otaki-Schrein zu erreichen.

Die Tannenzapfen sind schon deswegen eure Lebensretter, da sie euch ermöglichen, starke Aufwinde zu erzeugen, die ihr in Kombination mit eurem Parasegel nutzen könnt, um das störende und auch sehr gefährliche Miasma zu überwinden, das sich überall im Irrschloss breit gemacht hat. Entzündet einfach etwas Holz und einen Tannenzapfen und ihr habt alles, was ihr zum Überfliegen benötigt.

Abseits davon gibt es für euch an dieser Stelle nicht viel mehr zu tun, als den Tannenzapfen durch Nördliches Irrschloss zu folgen. Solltet ihr dabei die Übersicht verlieren, nutzt unseren beigefügten Screenshot, um auf dem richtigen Kurs zu bleiben. So erreicht ihr schlussendlich den besagten Schrein und könnt euch ein weiteres Segenslicht abholen.

Hier seht ihr den richtigen Pfad durch Nördliches Irrschloss. © Nintendo

Natürlich sollte euch unsere Lösung und euer Wunsch, das Zentrum des Labyrinths zu erreichen, nicht davon abhalten, euch ordentlich in den verwinkelten Gängen umzusehen, schließlich gibt es hin und wieder mehr zu entdecken als Eiszapfen, Geröll und Miasma. Hier und dort hat sich eine Truhe versteckt, die zwar keine seltenen Schätze aber dafür nützliche Gegenstände enthält.

Wie ihr schnell erkennen werdet, ist es in diesem Gebiet so extrem kalt, dass viele Bereiche und Truhen komplett vereist wurden, weswegen es sich natürlich empfiehlt, eine Waffe im Inventar zu haben, die Feuerschaden verursachen kann. Habt ihr einen Rhodonit angebracht, müsst ihr lediglich neben dem Eis stehen, um es langsam zum Schmelzen zu bringen.

Im Zentrum von Nördliches Irrschloss erreicht ihr schließlich den Ort Abgrund am Nördlichen Irrschloss und damit einen direkten Zugang zum Untergrund. Doch viel wichtiges als dieser Abgrund und der letzte Tagebucheintrag, der hier ebenfalls liegt, ist natürlich der Maya-otaki-Schrein, den Link betreten kann, sobald er das Eis zum Schmelzen gebracht hat.

Holz + Tannenzapfen = Starke Aufwinde. © Nintendo Mit Feuer lässt sich das Eis leicht schmelzen und die Truhen freilegen. © Nintendo

Netterweise handelt es sich bei diesem Schrein um einen weiteren Vertreter von Raurus Segen, weswegen ihr nicht viel mehr zu tun habt, als den Schrein zu betreten, die Truhe mit dem Diamanten zu plündern und am Ende des Pfads das Segenslicht in den Besitz zu nehmen. Damit habt ihr Nördliches Irrschloss (Labyrinth) und Maya-otaki-Schrein erfolgreich abgeschlossen.

Vergesst nach dem Verlassen des Schreins jedoch nicht, mit der grünen Apparatur zu interagieren, um die Sekundärmission Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung zu starten.