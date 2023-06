Es gibt viele Rüstungssets, die ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom finden könnt. Während die meisten in Höhlen schlummern oder bei Händler*innen gekauft werden können, müsst ihr euch die überaus praktische Aero-Rüstung jedoch verdienen. Sofern ihr sie denn überhaupt findet. Damit die Sucherei nicht unnötig Zeit und Nerven kostet, nutzt doch einfach diesen Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr die komplette Aero-Rüstung

Viele Rüstungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können einfach schon dadurch gefunden und ergattert werden, indem ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Ein kurzer Abstecher in die entsprechende Höhle und schon seit ihr glücklich. Nicht so bei der Aero-Rüstung, die von euch einiges abverlangt, bevor ihr sie nutzen könnt, um in der Luft besser navigieren zu können.

Bevor ihr unserem Guide folgt, solltet ihr bereits ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, da es ansonsten ein langer und beschwerlicher Weg für euch wird. Wir empfehlen euch, vor dieser Schatzsuche die Türme auf dem Tilio-Berg, in den Deubran-Ruinen und auf der Ranelle-Spitze aktiviert zu haben, außerdem gibt es noch ein paar andere Bedingungen:

Ihr müsst das Parasegel bereits freigeschaltet haben.

bereits freigeschaltet haben. Aktiviert die Türme auf dem Tilio-Berg, in den Deubran-Ruinen und auf der Ranelle-Spitze.

auf dem Tilio-Berg, in den Deubran-Ruinen und auf der Ranelle-Spitze. Ihr braucht mindestens 3x Sonau-Energiesphären in eurem Inventar.

in eurem Inventar. Für Immunität gegenüber Fallschaden braucht ihr Zugang zu den Großen Feen.

Aktiviert die drei genannten Türme, um die Aero-Rüstung erreichen zu können. © Nintendo

Aero-Rüstung finden: So erhaltet ihr den Aero-Harnisch

Im Westen von Inneres Hyrule befindet sich der Turm auf dem Tilio–Berg und genau von diesem Turm wollt ihr euch in die Luft schleudern lassen. Nun müsst ihr das Parasegel nutzen, um im Himmel nach Süden zu gleiten, wo ihr die kreisförmige Insel der Heldenmutprobe erblicken könnt. Gleitet dorthin und landet auf der Insel.

Euer Ziel liegt auf dem untersten Teil der Insel, dort, wo sich auch der Taunhijo-Schrein befindet. Ein Dienerkonstrukt kann nahe des Schreins angetroffen werden, das euch, sofern ihr damit interagiert, anbietet, die Sturzflug-Zeremonie zu absolvieren. Ihr bestätigt euren Wunsch, daran teilzunehmen und werdet direkt nach oben befördert, wo die Herausforderung beginnt.

Lasst euch vom Turm auf dem Tilio-Berg in die Luft schleudern. © Nintendo Gleitet nach Süden, um auf der Insel der Heldenmutprobe zu landen. © Nintendo

Das Ganze kostet euch eine Sonau-Energiesphäre, ist diese Bezahlung aber absolut wert, denn wenn ihr es nun schafft, alle grün leuchtenden Ringe in 35 Sekunden zu durchfliegen, gehört der Aero-Harnisch euch. Natürlich kann es ziemlich schwierig werden, die knifflige Herausforderung zu schaffen, doch es gibt einen einfachen Trick, um euren Sieg wahrscheinlicher zu machen.

Lasst euch den Großteil der Strecke einfach fallen und öffnet das Parasegel immer nur für einen sehr kurzen Augenblick, um die Position anzupassen. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und schon fallt ihr einfach durch die grünen Ringe hindurch, bis ihr schließlich im Teich bei dem Konstrukt landet, das euch mit Freuden das erste Teil vom Aero-Set überreicht.

Durch die meisten Ringe könnt ihr euch einfach fallen lassen. © Nintendo

Aero-Rüstung finden: Verdient euch den Aero-Beinschutz

Jetzt wisst ihr ja schon mal, worauf ihr euch eingelassen habt. Euer nächstes Ziel liegt weit im Norden, nämlich der Turm in den Deubran-Ruinen. Auch hier lasst ihr euch wieder in die Luft schleudern, wo ihr erneut Ausschau nach einer kreisförmigen Insel haltet, die als Austragungsort für die Sturzflug-Zeremonie dient. Dieses Mal ist die Insel im Süden aber ganz schön weit entfernt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die enorme Distanz trotzdem zu überwinden. Habt ihr nicht genügend Ausdauer, nutzt Medizin oder Proviant, das die Ausdauer regeneriert. Habt ihr die Macht von Tulin bereits freigeschaltet, könnt ihr euch zudem in der Luft einen Luftstrom erschaffen lassen, wodurch ihr ebenfalls deutlich weiter gelangt als im Alleingang.

Lasst euch vom Turm in den Deubran-Ruinen in die Luft schleudern. © Nintendo Euer Ziel liegt erneut im Süden, landet auf der untersten Plattform der Insel der Tapferkeitsprobe. © Nintendo

Und wenn alles nichts hilft, landet nach ungefähr zwei Dritteln der Strecke zwischen Turm und Prüfungsort auf der kreisrunden Plattform, wo ein Katapult genutzt werden kann, um Link in die richtige Richtung zu schleudern. Habt ihr den untersten Teil der Insel der Tapferkeitsprobe erreicht, sprecht auch dort mit dem Dienerkonstrukt, um die zweite Prüfung zu starten.

Dieses Mal müsst ihr jedoch zweimal ran. Das erste Mal dient dazu, den nahen Simosi-waka-Schrein zu aktivieren und zugänglich zu machen, da es jedoch keine Zeitvorgabe gibt und ihr keine Opfergabe benötigt, ist dies der einfache Teil. Anschließend habt ihr wieder 35 Sekunden Zeit, um alle Ringe zu durchfliegen, also ganz genau wie beim ersten Mal.

Aktiviert erst den Simosi-waka-Schrein, bevor ihr die Prüfung beginnt. © Nintendo

Aero-Rüstung finden: Schnappt euch die Aero-Maske

Habt ihr euch Harnisch und Beinschutz geschnappt, fehlt nur noch die Maske. Reist dafür weit in den Osten des Landes, nämlich zum Turm auf der Ranelle-Spitze, wo es wie gewohnt erst einmal weit nach oben geht. Die gesuchte Insel mit der Herausforderung liegt dieses Mal im Osten. Sollte die Ausdauer bis dahin nicht reichen, macht auf einem der vielen Mini-Inseln Rast.

Auf der Insel der Kühnheitsprobe müsst ihr ebenfalls zwei Flüge schaffen. Einen, um den Sihatsjog-u-Schrein zu aktivieren und die Zweite, um die Aero-Maske zu erhalten. Von euch wird hier nichts anderes verlangt, als bei den ersten beiden Malen, ihr solltet also bereits wissen, worauf es ankommt und nach ein bis zwei oder sogar auch drei Versuchen habt ihr den Dreh sicherlich raus.

Ein letztes Mal: Lasst euch vom Turm auf der Ranelle-Spitze in die Luft schleudern. © Nintendo Sucht die Insel der Kühnheitsprobe im Osten auf. © Nintendo

Kein Fallschaden dank der Aero-Rüstung, so geht´s

Die Aero-Rüstung eignet sich nicht nur super, um damit in der Luft viel besser navigieren zu können, sie hat auch eine zusätzliche, versteckte Funktion: Wenn ihr sie bei einer Großen Fee komplett aufwertet, negiert ein komplettes Aero-Set jeglichen Fallschaden, was ein gigantischer Vorteil in einigen Situationen sein kann. Doch dafür benötigt ihr natürlich erst einmal eine solche Fee.

Da können wir euch aber ebenfalls helfen und zwar in dem folgenden Guide: Alle Große Feen in Zelda: Tears of the Kingdom freischalten. Habt ihr schließlich eine Große Fee erreicht, braucht ihr noch die notwendigen Materialien, um die komplette Aero-Rüstung aufzuwerten. Die folgenden Materialien benötigt ihr für alle drei Set-Teile:

Aufwertung auf Level 1 : 9x Flederbeißerflügel, 30x Rubine

: 9x Flederbeißerflügel, 30x Rubine Aufwertung auf Level 2: 15x Flederbeißerflügel, 18x Kakuda-Auge, 150x Rubine