So schließt ihr das Labyrinth des Himmels (Hebra) in Tears of the Kingdom ab (Nördliches Irrschloss: Himmel)

Im Gegensatz zum direkten Vorgänger gibt es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom deutlich mehr Labyrinthe, die ihr absolvieren müsst, um großzügig belohnt zu werden. Habt ihr Nördliches Irrschloss in Hebra abgeschlossen, kann die Nebenquest Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung gestartet werden, die euch zum Labyrinth des Himmels (Nördliches Irrschloss: Himmel) schickt.

Labyrinth des Himmels (Nördliches Irrschloss: Himmel) in Zelda Tears of the Kingdom erreichen

Bevor ihr überhaupt die Chance habt, euch im Labyrinth des Himmels weit über den Bergen von Hebra zu beweisen, müsst ihr erst einmal das Nördliche Irrschloss bewältigt haben. Wie ihr das schafft, verraten wir euch in unserem Guide Nördliches Irrschloss (Labyrinth) in Tears of the Kingdom durchqueren und den Maya-otaki-Schrein erreichen.

Habt ihr das Zentrum dieses Labyrinths erreicht und anschließend das Segenslicht im Maya-otaki-Schrein erhalten, könnt ihr nach dem Verlassen des Schreins mit dem grün leuchtenden Ring interagieren, um die Sekundärmission Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung zu erhalten. Sobald ihr das getan habt, hört Link eine ominöse Stimme, die ihn anleitet.

Als Herrscher der Eulen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast … eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Besuche die westliche Seite des Labyrinths des Himmels… Herrscher der Eulen

Nutzt den Turm, um euch in die Luft schleudern zu lassen, und gleitet dann nach Osten. © Nintendo Von hier aus habt ihr einen guten Startpunkt in Richtung Nördliches Irrschloss: Himmel. © Nintendo

Wie ihr euch sicher bereits denken könnt, spricht der Herrscher der Eulen von dem Labyrinth, das direkt über eurem Kopf schwebt. Doch dazu müsst ihr das Labyrinth des Himmels natürlich erst einmal erreichen. Als Ausgangspunkt für eure Reise nehmt ihr den Turm im Zuzukiki-Schneefeld und lasst euch von diesem in die Luft schleudern.

Euer Ziel liegt im Osten: das Archipel von Ost-Hebra. Sollte euch der Flug zu lang sein, kocht euch vorher Ausdauer-Medizin oder -Proviant und nehmt wenn möglich den Weisen Tulin mit, um euch in der Luft Windkanäle erschaffen zu lassen. Landet schließlich auf der kleinen Himmelsinsel, auf welcher auch der Tanino-ud-Schrein steht.

Beim Tanino-ud-Schrein findet ihr einen Kapselspender, der all die Sonau-Bauteile liefert, die ihr nun benötigt. Aus einem Gleiter, einer Rakete und dem einen oder auch anderen Ventilator könnt ihr euch nun eine Flugmaschine basteln, die euch bis zu Nördliches Irrschloss: Himmel trägt. Nutzt die hiesige Abschussvorrichtung, um einen ordentlichen Startschub zu erhalten.

Ihr könnt diese Vorrichtung nutzen, um euch in Richtung Irrschloss schleudern zu lassen. © Nintendo Ein einfacher Gleiter trägt euch mit genügend Energie bis ans Ziel. © Nintendo

So absolviert ihr Nördliches Irrschloss: Himmel (Labyrinth des Himmels)

Sobald ihr sicher am Eingang des Labyrinths gelandet seid, aktiviert den Temb’sai-Schrein, um einen Teleportationspunkt zu erhalten, mit welchem ihr stets hierhin zurückkehren könnt. Jetzt müsst ihr nur noch mit der Vorrichtung interagieren, um wieder die mysteriöse Stimme zu hören und mit dem Rätsel von Nördliches Irrschloss: Himmel beziehungsweise Labyrinth des Himmels zu beginnen.

In dem Labyrinth gibt es nur wenige Böden, ihr müsst also lange Zeiträume über mit dem Parasegel in der Luft bleiben. So schwer ist das aber auch gar nicht, denn die starken Aufwinde erlauben es euch, immer wieder nach oben zu steigen. Unter euch und an den Wänden findet ihr in regelmäßigen Abständen Landeflächen, auf denen ihr euch ausruhen könnt, so schwer ist es also gar nicht.

Von hier aus könnt ihr eure Flugstunde beginnen. © Nintendo Die Aufwinde halten euch oben, die Ausdauer geht aber dennoch runter. © Nintendo

Euer Ziel sind nun vier verschiedene Mechanismen in Nördliches Irrschloss: Himmel, die ihr allesamt erreichen und aktivieren müsst. Wir haben das Ziel im Zentrum als Ausgangspunkt genutzt, da man es ohne Umschweife erreichen kann. Von dort aus habt ihr nun drei verschiedene Routen, die euch zu den drei verbliebenen Vorrichtungen führen.

Wer über genügend Ausdauer verfügt und in Kombination die Kletter-Rüstung trägt oder wer eine entsprechende Konstruktion aus Sonau-Bauteilen anfertigt, kann auch über das Labyrinth gelangen und von dort aus die vier Zielpunkte nacheinander direkt angehen. Nicht die eleganteste Methode, doch am Ende ist das dem Herrscher der Eulen egal.

Um euch besser orientieren zu können, ist es möglich, nach jedem aktivierten Mechanismus zum Temb’sai-Schrein zurückzukehren. Mit einem konstanten Ausgangspunkt ist es leichter, sich im Labyrinth des Himmels zurechtzufinden. Oder ihr nutzt wie wir die zentrale Kammer als Ausgangspunkt, wodurch ihr euch den ersten Abschnitt schenken könnt.

Hier seht ihr die drei Routen im Labyrinth des Himmels. © Nintendo

Habt ihr alle vier Mechanismen aktiviert, erscheint ein letzter Anlaufpunkt dieser Art und zwar auf Nördliches Irrschloss: Himmel selbst. Die Aufwinde sind nun aber auch sehr viel stärker und transportieren Link mit einem aufgespannten Parasegel bis ganz nach oben und das ohne irgendwelche Hilfsmittel oder Tricks.

Verborgen im Herzen der Erde… Beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Herrscher der Eulen

Habt ihr alle Mechanismen aktiviert, spricht erneut der Herrscher der Eulen zu euch und bringt die Nebenaufgabe Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung in die nächste Runde. Ihr müsst zur der gezeigten Sprungplattform gehen und sehr, sehr weit in die Tiefe stürzen, um in den Abgrund zu gelangen, wo ein weiteres Labyrinth auf euch wartet.