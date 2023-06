In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es nicht nur jede Menge neue Höhlen, die ihr erkunden könnt, sondern auch Brunnen. Der NPC Kressa zeigt besonders großes Interesse an den Brunnen in Hyrule und will, dass ihr alle 58 Stück findet. Wo sie sind und wie ihr die Nebenquest „Der Brunnen-Fan“ am besten abschließen könnt, lest ihr hier.

Zelda Tears of the Kingdom: Alle 58 Brunnen auf der Karte

Darum geht’s: Im Vergleich zu Zelda Breath of the Wild ist „Zelda: Tears of the Kingdom“ sehr viel vertikaler. Ihr könnt aber nicht nur den Untergrund und die Himmelsinseln erkunden. Auch auf der Oberfläche Hyrules gibt es jetzt viele neue Höhlen und Brunnen, die es zu erkunden gilt.

Der Brunnen-Fan: In einem der Brunnen trefft ihr früher oder später auf die Spielfigur Kressa. Welcher Brunnen das ist, hängt von euch und der Reihenfolge eurer Erkundung ab. Kressa gibt euch aber auf jeden Fall die Nebenquest „Der Brunnen-Fan“ und möchte Infos zu allen 58 Brunnen.

So findet ihr sie: Die Brunnen sind gut über Hyrule verteilt. In der Regel gibt es aber zum Beispiel an jedem Stall einen eigenen Brunnen. Auch jede Ortschaft sollte mindestens einen Brunnen-Eingang haben (Hateno hat sogar sehr viel mehr) und dasselbe gilt auch für die meisten größeren Ruinen. Ihr könnt die Brunnen auch mit eurem Sensor suchen.

Bei Ställen

Ortschaften

Ruinen

Interaktive Map von Hyrule: Am besten verschafft ihr euch auf der interaktiven Zelda TotK-Karte von Gamepressure eine Übersicht über die Standorte der Ställe, Ortschaften und so weiter. Ansonsten findet ihr auch hier bei GIGA eine Karte, auf der alle Brunnen verzeichnet sind.

Wenn ihr einen Brunnen gefunden habt, wird er automatisch auf der Übersichtskarte markiert. Anschließend könnt ihr Kressa die gesammelten Orte der Brunnen mitteilen, wenn ihr den NPC das nächste Mal beim „Zelda: Tears of the Kingdom“ spielen im Spähposten trefft.

Wie findet ihr die Brunnen in Zelda: Tears of the Kingdom? Wie viele habt ihr schon erkundet?