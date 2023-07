Der Schatz des Großen Fisches: Wo ist das Geheimversteck? – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Sidequests, die zum Grübeln einladen. Stellt sicher, dass ihr unserer Übersicht mit allen Nebenaufgaben folgt, um keine Quest zu verpassen.

In dieser Lösung handelt es sich um die Nebenaufgabe: Der Schatz des Großen Fisches. Wir verraten euch, wo genau ihr nach dem sagenumwobenen Schatz suchen müsst!

Der Schatz des Großen Fisches – Fundort der Quest

Wo finde ich die Sidequest Der Schatz des Großen Fisches? Diese Quest ist an eine Voraussetzung gebunden. Und zwar müsst ihr die Geschehnisse rund um den Wassertempel (volle Lösung) abgeschlossen haben, bevor ihr noch einmal ins Dorf der Zora zurückkehrt.

Sprecht dann mit dem guten, alten Sidon, der euch von einem uralten Schatz der Zora erzählt. Ihr findet ihn im Thronsaal.

Fundort der Quest. © Nintendo/PlayCentral.de

Sidon erzählt uns von einem alten Text aus einer Überlieferung. Hier heißt es im genauen Wortlaut:

„Der große Fisch, der ew’ge Wächter – zu Füßen seiner Statue ruhet ein Schatz.

Eine lange Brücke führet dorthin.

Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir.

Wer beide Wasserfälle durchschreitet, wird den Schatz erlangen.“

So weit, so kryptisch.

Der Schatz des Großen Fisches – Lösung (TotK)

Was ist mit dem großen Fisch gemeint? Und wer ist der ewige Wächter? Der Text ist zwar ein kleines Geheimnis, aber wir können uns an einigen Punkten orientieren, wo wir schließlich hinmüssen.

Mit der Klausel „Eine lange Brücke“ ist die Brücke gemeint, die in das Dorf der Zora führt.

Und weiter ist die Rede von „zwei Wasserfällen“. Der Wasserfall bei der Brücke muss es sein!

Sucht an dieser Stelle! © Nintendo/PlayCentral.de

Sucht hinter dem Wasserfall, der unter der langen Brücke herunter peitscht. Hier liegt ein Eingang zu einer Höhle verborgen. Das ist die sogenannte Höhle am Dorf der Zoras.

Hinter dem Wasserfall liegt das Geheimnis. © Nintendo/PlayCentral.de

Schwebt von der Brücke aus zum Wasserfall und schwimmt dann nicht nach oben (wie normalerweise üblich mit der Zora-Rüstung). Fliegt stattdessen durch den Wasserfall und ihr seht einen kleinen Vorsprung, wo ihr landen könnt.

Betretet dann die Höhle. Hier seht ihr einen Abgrund und einen Wasserfall. Jetzt ergibt das Rätsel mehr Sinn, da der zweite Wasserfall verborgen lag!

Ihr könnt mit der Zora-Rüstung hochschwimmen und euch das Mayoi-Siegel hohlen, müsst es aber nicht unbedingt. Nur, wenn wir schon mal hier sind?

Denn der Weg geht eigentlich unter dem Wasserfall weiter. Zieht also die Zora-Rüstung aus und schwimmt ganz einfach durch den Wasserfall hindurch.

Noch ein Wasserfall? © Nintendo/PlayCentral.de

Hier findet ihr eine Truhe mit dem Schatz: es ist der Ruta-Helm (2), der euer Schwimmtempo erhöht. Es ist der Helm einer Kriegerin aus längst vergangenen Zeiten, die die Zoras beschützte.

Wenn ihr die Truhe öffnet, ist die Quest automatisch abgeschlossen. Ihr müsst also nicht wieder bei Sidon vorbeisehen. Ihr könnt es aber gerne tun, denn euer Freund ist Feuer und Flamme über euren Fund.