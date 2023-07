Wundersame Wirbel schnell gefunden – Nebenaufgabe in Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) erfreuen wir uns neben den Hauptmissionen an sehr unterhaltenden Nebenaufgaben, die unserem Denkapparat einiges abverlangen.

Wir machen unter anderem einen Abstecher in den Wald der Krogs, wo wir mit einer ganz besonderen Aufgabe eines Krogs betraut werden.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr die Nebenaufgabe: Wundersame Wirbel aktiviert und wo ihr die gesuchten Strudel findet. Doch zuvor solltet ihr hier vorbeisehen und das Fotomodul aktivieren.

Wundersame Wirbel – Fundort der Quest

Wo finde ich die Quest? Um diese Nebenaufgabe zu starten, müssen wir dem Wald der Krogs einen Besuch abstatten und mit dem zuckersüßen Fagus sprechen.

Es ist die Rede von einem gigantischen Wirbel im Wasser, den er bislang noch nicht gesehen hat. Lediglich sein Freund kam in den Genuss dieses wundervollen Antlitzes und das müssen wir ändern!

Wo finde ich die Wirbel im Wasser?

Insgesamt gibt es gleich mehrere solcher Wirbel, die ihr fotografieren könnt. Doch am Ende benötigt ihr eigentlich nur ein Bild – die Quest ist also recht fix gelöst.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier kommt es jetzt auf euren Spielfortschritt an. Wenn ihr den Turm im Pappel-Hochland bereits freigeschaltet habt, könnt ihr euch hier hin teleportieren und starten.

Dann könnt ihr beim Hylia-See südwestlich vorbeisehen, was aus der Luft recht fix erreicht ist. Östlich der Hylia-Brücke gibt es einen Strudel. Landet einfach auf dem Berg in der Nähe und schießt ein Foto mit dem Fotomodul.

© Nintendo/PlayCentral.de

Alternative Möglichkeit im Zorana-Hochland

Wenn ihr schon im Osten die Quest rund um Sidon gemacht habt, werdet ihr euch wohl an den Strudel erinnern, der euch ins Antikes Zora-Heiligtum gebracht hat?

© Nintendo/PlayCentral.de

Spawnt dann beim Ihen-a-Schrein und lauft Miphas Stätte hoch. Stellt euch auf das Kap der Prüfungen und schießt ein Foto von dem Wirbel im Wasser!

Bedenkt, dass ihr ein Foto vom dem Strudel machen müsst, wenn im Fotomodul das rote Ausrufezeichen zu sehen ist. Erst dann schießt ihr ein Foto für die Quest, sozusagen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Welche Belohnung gibt es für die Quest?

Wenn ihr nun eines der Fotos habt, könnt ihr wieder in den Wald der Krogs zurückkehren und Fagus euer fotografisches Talent unter Beweis stellen.

Als Dankeschön überreicht er euch fünf Einheiten des Items Fitkarotte. Ihr habt die Nebenaufgabe nun abgeschlossen.

Wenn ihr noch mehr Hilfen braucht und hier und da in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben. Weiterhin viel Spaß mit TotK!