Die Unheilsreiter-Rüstung in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist das Bruststück vom Unheilsreiter-Set und kann während der optionalen Quest Irrland-Prophezeiung gefunden werden. Dafür ist aber einiges an Aufwand nötig. Wie genau ihr diese Missionsreihe abschließt und was ihr sonst noch darüber wissen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So erhaltet ihr die Aufgabe Irrland-Prophezeiung

Bevor ihr in dem Action-Adventure The Legend of Zelda: tears of the Kingdom überhaupt die Chance habt, euch die Unheilsreiter-Rüstung zu schnappen, müsst ihr erst einmal die dazugehörige Questreihe starten. Dafür müsst ihr das Irrland im Nordosten von Hyrule erreichen. Der Ort befindet sich nahe der Küste, wo das Akkala-Institut steht.

Am schnellsten erreicht ihr das Labyrinth, indem ihr vom hiesigen Kartografieturm aus nach Norden lauft. Direkt hinter dem besagten Institut springt ihr von der Klippe und gleitet mit eurem Parasegel auf den Eingang zum Irrland: Oberfläche zu. Wie ihr dann den Igasuk-Schrein erreicht, könnt ihr in diesem Guide nachlesen: Irrland: So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Labyrinth in Akkala ab.

Direkt gegenüber vom Eingang zum Igasuk-Schrein steht ein Ring der Sonau, welchen Link aktivieren muss, um schließlich die Nebenmission Irrland-Prophezeiung zu erhalten. Ab jetzt ist es euch auch möglich, das himmlische Äquivalent des Labyrinths zu erreichen, nämlich das Irrland: Himmel, viele, viele Meter über eurem Kopf und für alle mit wenig Ausdauer schwer zu erreichen.

Eure erste Station sollte das Irrland an der Oberfläche sein. © Nintendo Gleitet einfach mit dem Parasegel zum Eingang des Labyrinths. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Schließt das Himmelslabyrinth Irrland: Himmel ab

Jetzt benötigt ihr wahrscheinlich Proviant oder Medizin, welche die Ausdauer regenerieren kann, denn das Irrland: Himmel befindet sich sehr weit weg vom Turm auf dem Ulri-Berg. Bestenfalls gleitet ihr erst einmal zum Archipel von Nord-Akkala, wo genügend Teile stehen, um eine Flugmaschine zu bauen. Danach ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Himmelslabyrinth.

In unserem separaten Guide Irrland: Himmel – So erreicht ihr den Ort in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth über Akkala ab verraten wir euch ganz genau, wie ihr den Eingang zum Labyrinth recht problemlos erreicht und präsentieren euch zudem eine Karte mit den Lösungswegen, um Irrland: Himmel abschließen zu können.

Erst wenn ihr den fünften und damit letzten Ring im Labyrinth im Himmel aktiviert habt, öffnet sich in Irrland: Oberfläche ein Gitter, wodurch es euch fortan möglich ist, bis in den Untergrund vorzudringen. Stürzt euch hinter dem fünften Ring einfach in die Tiefe und ihr erreicht das Finale der Nebenmission Irrland-Prophezeiung.

Eure zweite Station ist das Irrland: Himmel über Nord-Akkala. © Nintendo Nachdem ihr die fünfte Apparatur aktiviert habt, wird der Weg in den Abgrund frei. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Das Irrland im Untergrund erreichen und abschließen, so geht´s

In der Tiefe gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu tun, denn obwohl ihr in der Dunkelheit vier Wege entdecken könnt, führen diese doch schlussendlich alle in den gleichen Raum. Dieser Raum dient euch nun als Arena für den Kampf gegen ein Gamma-Blockkonstrukt. Dieser Gegner kann ganz schön knifflig werden, scheut euch bei Bedarf also nicht, unseren entsprechenden Guide zu konsultieren.

Wie genau ihr das Gamma-Blockkonstrukt in Irrland: Untergrund besiegt und welche Tipps und Tricks euch beim Kampf hilfreich sein können, lest ihr hier: So erreicht ihr Irrland: Untergrund in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth ab. Sobald Link seinen Feind bezwungen hat, darf er sich über allerlei Sonau-Bauteile freuen.

Und sobald er mit dem Sonau-Ring an der Wand interagiert hat, erscheint zudem eine geheime Truhe, die schließlich die begehrte Unheilsreiter-Rüstung enthält, die nicht nur sehr schick aussieht, sondern obendrauf die Fähigkeiten des Recken im Schleichen erhöht und sehr gute Grundwerte bietet. Damit ist die Irrland-Prophezeiung abgeschlossen.

Dieses Gamma-Blockkonstrukt muss besiegt werden. © Nintendo Zur Belohnung winkt die Unheilsreiter-Rüstung. © Nintendo